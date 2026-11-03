Turista extranjero denunció que lo robaron por más de $15 millones en un Airbnb en Bogotá: “Encontramos la ventana rota”

Un ciudadano chileno-canadiense denunció haber sido víctima de un robo en un apartamento alquilado mediante la plataforma Airbnb en Bogotá, aseguró que las pérdidas están valoradas en más de 5.000 dólares en equipaje, dinero y dispositivos electrónicos (Ricardo Miranda/TikTok)

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El ciudadano chileno-canadiense Ricardo Miranda denunció a través de TikTok que fue víctima de un robo en el apartamento que alquiló mediante Airbnb en Bogotá, durante una escala de su viaje hacia Chile en octubre de 2026. Según su relato, publicado a finales del mes, el hecho ocurrió al segundo día de estadía y representó pérdidas por más de USD5.000 (más de $15 millones al cambio actual) entre dispositivos electrónicos, dinero y equipaje.

Miranda explicó que él y sus acompañantes se hospedaron cerca del aeropuerto El Dorado debido a que, según afirmó, los hoteles de la zona estaban completos por el concierto de la banda BTS.

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De acuerdo con su testimonio, al llegar a la portería les solicitaron los pasaportes y los escoltaron hasta el apartamento: “Tenía cinco vigilantes cuando entramos en la portería”. El denunciante señaló que ese despliegue de seguridad le generó confianza antes de que ocurriera el incidente.

Una escala rumbo a Chile terminó con un reporte ante las autoridades, luego de que una familia hallara una ventana dañada y sus objetos personales dispersos en el inmueble alquilado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turista indicó que encontró una ventana rota al regresar al inmueble durante el segundo día de la reserva. Tras abrir la puerta, vio ropa esparcida en el suelo y se dio cuenta de que faltaban dos maletas que habían llevado desde Canadá.

Entre los objetos reportados como robados había un computador Mac de Apple, un iPad que, según dijo, había sido comprado recientemente en Canadá, dinero en efectivo y dólares, por lo que estimó que el valor total de las pérdidas superó los $15 millones de pesos colombianos.

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La denuncia también planteó interrogantes sobre el ingreso de quienes habrían cometido el robo. El ciudadano afirmó que los guardias del edificio no mostraron sorpresa cuando les comunicaron lo sucedido. A partir de esa reacción, expresó sospechas sobre una posible participación o colaboración del personal de seguridad: “Todo apunta allá”.

El denunciante no compartió información sobre posibles registros de cámaras de seguridad o avances de la investigación que permitieran establecer responsabilidades, por lo que hasta ahora su planteamiento es solo una hipótesis.

Las autoridades llegaron a atender la situación y el caso está siendo investigado, según el ciudadano extranjero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miranda afirmó que presentó una denuncia ante las autoridades

Según la versión difundida en la red social, el propietario del apartamento acompañó a los afectados a formalizar el reporte. El extranjero aseguró que agentes acudieron al lugar a las 8:00 a. m. del día siguiente para tomar huellas y elaborar un informe sobre el caso.

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El denunciante señaló que cuenta con los documentos del procedimiento y que la investigación quedó en curso en Bogotá. El trámite con las autoridades alteró el itinerario del grupo, que debía continuar su viaje hacia Chile al día siguiente.

En el video, Miranda pidió que su caso fuera difundido y apeló a las autoridades y al sector turístico para que se esclarezca lo ocurrido: “Les pido ayuda, les pido su aporte para que este país, Colombia, y su ciudad, Bogotá, demuestren que hay una calidad de vida normal para poder hacer turismo”.

El sujeto contrastó las condiciones cotidianas de seguridad ciudadana en Chile frente a los hechos delictivos experimentados en Colombia (Ricardo Miranda/TikTok)

El extranjero comparó la seguridad de Chile con la de Colombia

Después de relatar el robo, Miranda publicó otro video en el que contrastó su experiencia en Colombia con la sensación de seguridad que, según dijo, tiene en el sur de Chile.

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En esa grabación, aseguró que puede sacar su teléfono y usar joyas sin esperar ser víctima de un delito: “Aquí no es normal que roben. La gente no normaliza estas cosas”.

Además, afirmó que en Chile ocurren hechos delictivos, pero consideró que no alcanzan el nivel de lo que asegura vivió en Bogotá.

El ciudadano cerró esa publicación con la frase “Chile sigue siendo lo mejor de Latinoamérica sin duda”, una valoración personal posterior a la denuncia. El caso, basado en su relato público, sigue a la espera de las diligencias que adelanten las autoridades colombianas y a la eventual identificación de los responsables del hurto denunciado.

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