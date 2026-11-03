Petro afirmó que ahora “el tintico será más caro” para arremeter contra el proyecto de ley de reajuste fiscal del Gobierno De la Espriella

El exmandatatio apuntó al jefe de Estado y lo mandó a "tomarse su ron mafioso" - crédito @petrogustavo/X

Guardar

El expresidente Gustavo Petro sigue con su arremetida hacia el Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella luego de la radicación ante el Congreso de la República del proyecto de ley de rescate económico, que ha recibido críticas por varios sectores y dirigentes políticos, incluso desde el oficialismo, por lo que incluiría el cobro del IVA a varios productos de la canasta familiar, entre otros servicios.

Por este motivo, y luego de que algunos congresistas advirtieron que, entre los productos, figuraría el café, Gustavo Petro no desaprovechó la ocasión para lanzarle un nuevo ‘dardo’ a la administración De la Espriella.

PUBLICIDAD

En un video corto que compartió vía X el lunes 2 de noviembre de 2026, y con la canción Sorbito de Champagne de fondo, el exmandatario apareció sentado en una mesa de una tienda de barrio, mientras disfrutaba de una taza de café (o como se le dice en Colombia cuando se sirve solo, tinto) junto a una arepa boyacense.

Petro compartió el video el lunes 2 de noviembre de 2026 - crédito @petrogustavo/X

En la grabación aparece una inscripción, en la que se lee: “Con cada tintico recuerde: ni el bolsillo ni el alimento del pueblo se toca”.

Mientras que en el mensaje que acompaña adjunto el video, Petro señaló: “Ahora el tintico será más caro, ¡qué mal, Abelardo!“.

Al cierre de su publicación, el exmandatario señaló al jefe de Estado y le recordó uno de los productos que comercializó durante su campaña presidencial: el Ron Defensor. “Ni un tinto siquiera, vaya a tomarse su ron mafioso”, escribió el líder del Pacto Histórico.

PUBLICIDAD

Petro advirtió que tomarse una taza de tinto (café) en Colombia saldría más caro, de aprobarse el proyecto de ley de rescate económico - créditos Cristian Bayona/Colprensa | @petrogustavo/X

Los reparos de Gustavo Petro al proyecto de ley de rescate económico del Gobierno De la Espriella

En días pasados, Gustavo Petro cuestionó la ley de rescate económico por la ampliación del IVA y advirtió que, tras su radicación ante el Legislativo, la iniciativa podría profundizar la desigualdad y disparar la violencia en Colombia.

El expresidente sostuvo que el mayor costo de bienes y servicios afectaría a los hogares con menos recursos.

El Gobierno nacional presentó el proyecto para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas, ante el riesgo de que la deuda del Gobierno central se vuelva impagable en el corto plazo si no se adoptan nuevas medidas.

La propuesta mantendría la tarifa general del IVA en 19%, aunque eliminaría tratamientos preferenciales y extendería el impuesto a operaciones, productos y servicios que actualmente no están gravados.

PUBLICIDAD

La iniciativa se sustenta en que el Estado recibe en promedio 29 billones de pesos mensuales y gasta más de 40 billones, sumado a que el servicio anual de la deuda pasó de 118 a 155 billones de pesos, "una diferencia que el proyecto busca corregir mediante recortes, cambios tributarios y transferencias a hogares de menores ingresos", señaló el comunicado oficial del Ministerio de Hacienda - crédito Canal Congreso

La iniciativa busca evitar la quiebra del país, la pérdida de 360.000 empleos y una recesión, según lo que expresó el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, en rueda de prensa en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

“Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo, y por eso presentamos la ley de rescate económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión”, sostuvo el segundo al mando del Ejecutivo del “Tigre”.

Recortes estatales y revisión de transferencias públicas

Cerca del 70% del ajuste fiscal recaería sobre el Estado colombiano. El proyecto plantea reducir 50% el gasto en contratos de prestación de servicios y recortar 20% los gastos de funcionamiento.

PUBLICIDAD

Dentro del acto legislativo también se propone racionalizar las compras públicas y revisar más de 250 transferencias y 50 fondos públicos. El Gobierno considera que esos mecanismos fragmentan el gasto operativo, reducen su eficiencia y abren posibilidades de corrupción y derroche.

El expresidente de la República señaló que la reforma tributaria que presentó la actual administración será una de las causas de mayor destrucción de la familia - crédito @petrogustavo/X

Petro rechazó especialmente la extensión del IVA porque, según su análisis, elevaría las facturas que pagan los colombianos y ensancharía las brechas sociales. El ex jefe de Estado afirmó que las personas de mayores ingresos pagarían menos impuestos, mientras la mayoría de la población tendría que hacer aportes más altos.

“La reforma tributaria de Abelardo es profundamente regresiva, incrementará la desigualdad social en uno de los paises ya mas desiguales del mundo. Proporcionalmente mientras un pobre pagará más del 42% sobre su comida un rico apenas un 1% más (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Para el ahora líder de la oposición (desde el Pacto Histórico), las medidas sometidas a discusión legislativa podrían provocar un estallido social, tal y como ocurrió en 2021.

“Esta desigualdad producida por la avaricia de los más ricos y la estupidez económica del gobierno solo dispara la violencia. Los delitos más propagados: el hurto y la violencia intrafamiliar van a crecer”, sentenció en su mensaje el exmandatario.

Petro reaccionó a uno de los videos que usuarios en redes sociales volvieron a poner en circulación, y en los que De la Espriella dijo, cuando aún era candidato presidencial, que el país no necesitaba más impuestos - crédito @petrogustavo/X

Petro añadió que, “a pesar de todas las cruces invertidas de las sectas que acompañan a Abelardo, la reforma tributaria que presenta será una de las causas de mayor destrucción de la familia”.

PUBLICIDAD

La devolución total del IVA para hogares de bajos ingresos

La ampliación del impuesto generó cuestionamientos en distintos sectores, pero el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, dijo que los hogares con menores ingresos no asumirán una carga adicional.

“No es cierto que con esta ley de rescate aumente la carga de IVA para el colombiano de a pie. 19 millones de colombianos que tienen un nivel bajo de ingresos, que históricamente han pagado en promedio ciento treinta y $8.000 al mes por IVA, con esta ley de rescate les devolveremos todo ese recurso”, detalló Betancur en un video que se difundió desde las redes sociales de la cartera de Hacienda.

PUBLICIDAD

El viceministro técnico de Hacienda de Colombia, Juan Sebastián Betancur, emite un pronunciamiento institucional sobre el impacto tributario de la denominada Ley de Rescate. En la grabación, Betancur se refiere a la carga impositiva del IVA para los sectores de menores ingresos y la exclusión de productos de la canasta básica familiar, acompañado por subtítulos informativos y tomas aéreas de zonas residenciales - crédito Ministerio de Hacienda

El viceministro añadió que dos de cada tres ciudadanos, equivalentes a 35.000.000 de personas, no asumirán un IVA adicional al que ya pagan. Al final, Betancur dejó en claro que “la canasta básica está fuera de esta discusión. Ni los alimentos esenciales, ni los servicios o bienes relacionados con la salud o con la educación harán parte de esta reforma”.