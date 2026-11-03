Colombia

Comer un huevo sin freír al día puede ayudar a conservar la memoria, según expertos

La tirosina contenida en este alimento actúa como antioxidante y favorece el control de la ansiedad. El potasio y la luteína, además, contribuyen al desarrollo de las funciones cognitivas

Ilustración de un perfil humano con el encéfalo iluminado y líneas hacia platos con huevos preparados de distintas formas.
Una ilustración vincula diversas preparaciones de huevo con la actividad cerebral y los procesos de la memoria - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante época de exámenes, el huevo puede aportar nutrientes asociados con la memoria, la concentración y la reducción de la fatiga, además de sus proteínas de alto valor biológico, vinculadas al desarrollo muscular. Su consumo debe formar parte de una alimentación equilibrada, con presencia predominante de verduras, hortalizas, frutas y legumbres.

Cada unidad aporta 76 calorías, una cantidad similar a la de una pieza de fruta, junto con vitaminas, minerales y proteínas. Por su composición, puede ser una alternativa saciante para evitar o reducir el picoteo entre horas durante las jornadas de estudio.

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La tiamina, también llamada vitamina B1, se asocia con la mejora de la falta de memoria y la concentración. Los ácidos grasos omega 3, por su parte, favorecen las conexiones entre las células cerebrales y pueden contribuir al refuerzo de la memoria, según Men’s Health, que recogió las recomendaciones de Pazo de Vilane.

Acuarela de una silueta de perfil humano compuesta por engranajes mecánicos, huevos fritos y mitades de huevo cocido sobre fondo claro.
Una silueta de cabeza humana compuesta por engranajes y huevos cocinados ilustra el vínculo entre este alimento y el funcionamiento cognitivo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutrientes vinculados con el estudio y el cansancio

El estrés es otro de los factores frecuentes durante los períodos de evaluación. El huevo contiene vitamina B5, o ácido pantoténico, y vitamina B7, conocida como biotina, nutrientes que ayudan a reducirlo.

También aporta colina, un nutriente relacionado con el desarrollo cerebral, la memoria y el sistema ocular. El fósforo y el hierro presentes en este alimento pueden reducir la sensación de cansancio y agotamiento que dificulta el rendimiento académico.

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La tirosina contenida en el huevo actúa como antioxidante y favorece el control de la ansiedad. El potasio y la luteína, además, contribuyen al desarrollo de las funciones cognitivas.

Las proteínas, vitaminas y minerales explican parte de su perfil nutricional, pero su capacidad de generar saciedad también resulta relevante para estudiantes que pasan muchas horas fuera de las comidas principales. Esa característica puede ayudar a limitar el consumo de alimentos entre horarios.

El consumo diario de un huevo puede ser saludable para niños y jóvenes en una etapa de mayor desgaste intelectual, siempre que se adapte a las condiciones de salud de cada persona y se incluya dentro de una dieta variada.

Una ilustración superpone la silueta de un cerebro sobre diversas preparaciones de huevo para vincular el alimento con el funcionamiento de la memoria - crédito
Una ilustración superpone la silueta de un cerebro sobre diversas preparaciones de huevo para vincular el alimento con el funcionamiento de la memoria - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recetas fáciles con huevo

Tortilla de papa rápida

Ingredientes

  • Cuatro huevos
  • Dos papas medianas
  • Media cebolla
  • Aceite de oliva
  • Sal

Preparación

  1. Pelá las papas y cortalas en láminas finas. Picá la cebolla.
  2. Cociná ambos ingredientes en una sartén con aceite, a fuego medio, hasta que estén tiernos.
  3. Batí los huevos con sal y mezclalos con las papas y la cebolla escurridas.
  4. Volcá la preparación en una sartén con poco aceite. Cociná unos minutos por lado, hasta que cuaje.

La tortilla de papa es una opción práctica para el almuerzo o la cena y admite variaciones con queso, jamón, morrón o verduras. Puede servirse caliente o a temperatura ambiente, acompañada por una ensalada.

Primer plano de una tortilla de papa dorada, gruesa y cortada, revelando capas de papas fritas tiernas y cebolla caramelizada en un plato blanco.
Un primer plano de una gruesa tortilla de papa con cebolla caramelizada y textura jugosa, servida en un plato blanco sencillo, muestra un aspecto rústico y apetitoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huevos revueltos con tomate y queso

Ingredientes

  • Tres huevos
  • Un tomate
  • 50 g de queso cremoso o rallado
  • Una cucharadita de manteca o aceite
  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Cortá el tomate en cubos pequeños.
  2. Calentá la manteca o el aceite en una sartén y cociná el tomate durante dos minutos.
  3. Batí los huevos con sal y pimienta. Agregalos a la sartén.
  4. Revolvé suavemente hasta que los huevos estén cocidos pero cremosos. Sumá el queso al final y serví.

Esta receta se prepara en pocos minutos y resulta útil para un desayuno completo o una comida ligera. El tomate aporta frescura y el queso suma sabor y textura a los huevos.

El huevo puede aportar varios beneficios nutricionales:

  • Proteínas de buena calidad: contiene proteínas completas, con aminoácidos esenciales que el organismo utiliza para mantener y reparar tejidos.
  • Colina: la yema es una fuente importante de este nutriente, necesario para el funcionamiento del sistema nervioso, la memoria, el control muscular y la formación de membranas celulares. Un huevo duro grande aporta cerca de 147 mg de colina.
  • Vitaminas y minerales: aporta, entre otros nutrientes, vitamina B12, vitamina D, hierro y selenio. Su composición puede contribuir a una dieta variada y equilibrada.
  • Saciedad: por su aporte de proteínas y grasas, puede ayudar a prolongar la sensación de saciedad, sobre todo si se combina con verduras, frutas o cereales integrales.
  • Versatilidad y accesibilidad: puede incluirse en desayunos, almuerzos o cenas y prepararse de formas sencillas, como hervido, revuelto, en tortilla o al horno.

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