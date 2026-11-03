Colombia

Abelardo de la Espriella se refirió al fallecimiento de Ana María Ramírez Cetina, víctima del accidente de avioneta ocurrido en Florida: “Su partida prematura nos llena de tristeza”

La aeronave privada cayó el domingo junto a una vía transitada cerca de una zona residencial en Palm Beach, aunque las autoridades no reportaron víctimas en tierra ni supervivientes entre quienes viajaban

La colombiana Ana María Ramírez Cetina murió junto a otras ocho personas en el accidente del Learjet 60 en Florida (Reuters/Redes sociales)
La colombiana Ana María Ramírez Cetina murió junto a otras ocho personas en el accidente del Learjet 60 en Florida (Reuters/Redes sociales)
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La colombiana Ana María Ramírez Cetina murió en el accidente de un Learjet 60 que cayó el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida. La colombiana, de 23 años, viajaba junto con otras ocho personas, que también fallecieron tras el impacto y la explosión de la aeronave.

La joven era oriunda de Bogotá y vivía en Colorado, donde trabajaba como niñera para una familia estadounidense. El avión privado había partido de Austin, Texas, con destino a North Eleuthera, en las Bahamas, cuando atravesó condiciones meteorológicas adversas y comenzó un descenso acelerado.

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Ante ello, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la muerte de la joven colombiana tras la identificación de las víctimas del accidente. “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestra compatriota Ana María Ramírez Cetina, víctima del trágico accidente ocurrido en Florida, Estados Unidos”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado sostuvo que la muerte de la joven provocaba tristeza y dirigió un mensaje a sus allegados. “Su partida prematura nos llena de tristeza”, expresó.

Presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de la joven colombiana de 23 años, que trabajaba de niñera (@ABDELAESPRIELLA/X)
Presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de la joven colombiana de 23 años, que trabajaba de niñera (@ABDELAESPRIELLA/X)

En su publicación, De la Espriella envió “un abrazo de corazón” a la familia, amigos y seres queridos de Ramírez Cetina. También pidió que recibieran fortaleza y consuelo ante la pérdida.

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“Que Dios les conceda la fortaleza y el consuelo necesarios para afrontar esta irreparable pérdida. Paz en su tumba”, concluyó el jefe de Estado.

La colombiana Ana María Ramírez Cetina, de 23 años, figura entre las víctimas del accidente de un Learjet 60 que se precipitó el domingo 1 de noviembre en Palm Beach, Florida.

La joven nació en Bogotá y residía en Colorado, según informó el periodista Steven Liévano en su cuenta de X.

Ramírez Cetina trabajaba como niñera de Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos. Los niños también murieron junto a sus padres, Adam Robinson y Helen Sharp. Robinson era director ejecutivo y cofundador de Retention.com, RB2B y Moltsets.

Fotomontaje con los restos de una avioneta sobre una calle mojada y el retrato de una mujer con gafas en primer plano.
El retrato de Ana María Ramírez Cetina acompaña los restos de la avioneta siniestrada en una calle de Palm Beach, Florida - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un amigo de la joven contó que había comprado regalos para su madre un día antes de abordar la aeronave. El dato surgió mientras familiares y allegados comenzaron a identificar a quienes viajaban en el avión privado.

La Cancillería contactó a los familiares de la colombiana

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Consulado General Central de Colombia en Miami estableció comunicación con los familiares de la víctima.

La cartera expresó sus condolencias por la muerte de la connacional y señaló que el caso permanece bajo investigación de las autoridades de Estados Unidos. “La Cancillería mantiene su disposición para brindar la orientación y el acompañamiento consular que corresponda a los familiares”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La entidad explicó que su asistencia comprende la orientación a los allegados, el seguimiento ante las autoridades locales y el acompañamiento en los trámites vinculados con la disposición o una eventual repatriación de los restos mortales.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigan los restos y datos del vuelo (Reuters)
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigan los restos y datos del vuelo (Reuters)

La Cancillería aclaró que esas actuaciones se desarrollan dentro de las funciones consulares. También precisó que no reemplazan las tareas de las autoridades judiciales o forenses ni implican, por regla general, la cobertura de los costos relacionados.

Las autoridades de Estados Unidos analizan las causas de la caída

El impacto obligó a evacuar de manera preventiva a unas 600 personas de la comunidad de casas móviles Cresthaven. Las autoridades dispusieron el Centro Comunitario de Greenacres como lugar de recepción para los residentes que tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos analizan los restos del Learjet, los datos de vuelo y las comunicaciones de la tripulación.

La investigación también revisará el mantenimiento de la aeronave y las condiciones meteorológicas que enfrentó el vuelo antes de caer en Palm Beach.

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