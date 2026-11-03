Colombia

Paciente que viajó a la República Democrática del Congo permanece aislado en Cali por posibles síntomas de malaria: Secretario de Salud entregó reporte médico

Las autoridades sanitarias activaron la verificación epidemiológica por la falta de datos precisos sobre los sitios visitados durante una estancia superior a un año en el país africano antes de su retorno

Hombres armados asesinaron a Javier Antonio Delgado Carabalí dentro del hospital del municipio de Suárez, en el norte del Cauca (@Proclama / X)
Las autoridades sanitarias activaron el protocolo de descarte de ébola ante la falta de precisión sobre los sitios que visitó el paciente (@Proclama / X)
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El paciente que regresó a Cali tras viajar a la República Democrática del Congo permanece aislado y en estado crítico por complicaciones asociadas a la malaria, mientras las autoridades sanitarias descartaron que exista riesgo de ébola en la ciudad o en el departamento.

El caso activó un protocolo epidemiológico porque el hombre estuvo más de un año en la República Democrática del Congo y no pudo precisar todos los lugares por los que pasó. Las autoridades aclararon que la medida busca completar la investigación sanitaria y no responde a signos clínicos compatibles con ébola.

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El paciente presenta un deterioro neurológico por las complicaciones de la malaria

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, informó que el hombre atraviesa un cuadro delicado. El funcionario sostuvo que la evolución de la malaria afectó de forma grave su estado general.

“Está en un estado crítico”, afirmó Escobar ante la prensa local. El secretario explicó que el paciente “tiene una evolución con deterioro incluso neurológico por complicaciones de la malaria”.

El viajero regresó a Colombia tras una estadía de más de un año en la República Democrática del Congo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
El viajero regresó a Colombia tras una estadía de más de un año en la República Democrática del Congo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

El funcionario añadió que el equipo médico sigue de cerca las próximas horas, ante la gravedad del cuadro. “Esperemos cómo evoluciona en las próximas horas”, dijo.

Escobar describió el pronóstico con cautela y planteó la expectativa de que la asistencia hospitalaria permita una recuperación. “Esperemos que los cuidados médicos puedan sacarlo adelante”, señaló.

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El paciente sigue bajo aislamiento mientras recibe atención. Esa medida se mantuvo tras el antecedente de su estadía en el país africano y la falta de una trazabilidad completa de su recorrido.

La Secretaría de Salud estableció que el hombre había permanecido durante más de un año en la República Democrática del Congo. La imposibilidad de identificar con exactitud los sitios donde estuvo llevó al personal sanitario a iniciar el protocolo de descarte.

Escobar enfatizó que la actuación no partió de una sospecha clínica de ébola. La evaluación se concentró en reconstruir los posibles lugares de circulación del paciente antes de su llegada a Cali.

El procedimiento aplicado en la institución médica corresponde a un descarte epidemiológico y no a una alerta clínica (Europa Press)
El procedimiento aplicado en la institución médica corresponde a un descarte epidemiológico y no a una alerta clínica (Europa Press)

“No se trata de una situación que clínicamente nos haga pensar realmente en que se trata de un paciente con ébola”, dijo el secretario de Salud ante la prensa local.

El funcionario precisó que la decisión se explica por criterios epidemiológicos. “Lo que se está haciendo es un descarte epidemiológico por no haber podido identificar plenamente los sitios de circulación de los pacientes”, indicó.

Según Escobar, el caso no generó una alerta basada en los síntomas del hombre. “No se trata de una alerta clínica, de una alerta a partir de signos o síntomas”, agregó.

Cali descartó una alerta por ébola y pidió tranquilidad a la población

El secretario de Salud de Cali aseguró que no existe riesgo de ébola para los habitantes de la ciudad ni para el resto del departamento. La entidad sanitaria insistió en que el caso está bajo seguimiento y que la enfermedad diagnosticada es malaria.

“Un parte de tranquilidad a la ciudadanía”, expresó Escobar. El funcionario reiteró que el estudio en curso tiene como objetivo descartar escenarios vinculados con el itinerario del paciente.

La malaria es una enfermedad endémica y los equipos médicos tienen experiencia en el manejo de personas que la padecen, según explicó el secretario. Esa capacidad asistencial forma parte de la respuesta desplegada ante la condición del hombre.

El funcionario cerró su explicación con una definición tajante sobre la investigación: “Es un descarte”. La determinación sanitaria se mantiene mientras se completan las verificaciones correspondientes.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud informaron que trabajan de forma coordinada con las autoridades sanitarias territoriales y con las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Las tareas incluyen el seguimiento de los pacientes, la toma de muestras y su procesamiento. También contemplan la aplicación de los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

La coordinación busca mantener el control epidemiológico del caso y sostener la atención del paciente, cuyo estado continúa siendo delicado.

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