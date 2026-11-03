Colombia

Periodista arremetió contra Nicolás Rodríguez, el jugador de Atlético Nacional que se disfrazó de guerrillero en Halloween: “La memoria no es un juego”

Además de Mariana Guerrero, la historiadora Juliana Bernal pidió que el club antioqueño se disculpe, luego de que el jugador salió a aclarar lo sucedido y ofreció excusas

créditos @nacionaloficial/X | @historiademelocoton/IG | @marianaguerreroal/IG | @nicolas_rodriguez_8/IG
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La periodista Mariana Guerrero y la historiadora Juliana Bernal se sumaron a las críticas contra Nicolás Rodríguez, extremo de Atlético Nacional, por el uniforme camuflado que utilizó durante una celebración de Halloween en la sede deportiva del club en Guarne, Antioquia.

Las imágenes se difundieron el sábado 31 de octubre en las cuentas oficiales del equipo.

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Parte de las reacciones obedecieron a que se asoció el atuendo con la fotografía tomada por el fotorreportero Jesús Abad Colorado durante la Operación Orión, desarrollada en la Comuna 13 de Medellín en octubre de 2002 y en los meses posteriores.

Rodríguez negó que buscara apoyar, justificar o burlarse de las víctimas del conflicto armado.

El jugador explicó que el disfraz estuvo ligado al apodo de “guerrillero” o “guerrillo” que, según dijo, recibe de algunos compañeros por ser oriundo de San José del Guaviare. También pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

Mariana Guerrero cuestionó que la guerra sea tratada como un disfraz

Guerrero sostuvo que el debate debe ir más allá de la intención expuesta por el futbolista y advirtió sobre el significado que pueden tener las referencias a grupos armados en un país atravesado por décadas de conflicto.

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“La guerra en Colombia no es un disfraz y no puede convertirse en algo banal cuando estamos en un país de miles de víctimas”, afirmó la periodista al comienzo de su réplica, un video que difundió desde su perfil de Instagram el 2 de noviembre.

"La realidad de muchas personas en Colombia no es el disfraz de un futbolista de Atlético Nacional", destacó Guerrero - crédito @marianaguerreroal/IG
"La realidad de muchas personas en Colombia no es el disfraz de un futbolista de Atlético Nacional", destacó Guerrero - crédito @marianaguerreroal/IG

La comunicadora cuestionó que se use un apodo asociado a la procedencia regional de una persona.

Guerrero expuso que etiquetas de ese tipo han servido para estigmatizar a civiles, campesinos, líderes sociales y jóvenes en distintas zonas afectadas por la violencia.

Así mismo, la periodista e investigadora puntualizó que quienes visten un uniforme camuflado como parte de una celebración pueden hacerlo desde una situación diferente a la de quienes han sido reclutados, desplazados o amenazados por actores armados, y recalcó: “La banalización de la violencia nos llevó a verla como algo natural”.

Guerrero aprovechó la ocasión para recordar que el fútbol tiene un alcance masivo y que los mensajes de sus protagonistas pueden incidir en la manera en que se comprende la memoria del conflicto armado.

Juliana Bernal pidió disculpas de Atlético Nacional y del jugador Nicolás Rodríguez

Del lado de la historiadora Juliana Bernal, la también creadora de contenido argumentó que el atuendo de Rodríguez podía relacionarse con la imagen de Jesús Abad Colorado tomada durante la Operación Orión.

La experta afirmó que la fotografía representa uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Medellín.

“La memoria no es un juego”, dijo Bernal, que pidió a Atlético Nacional y al jugador ofrecer disculpas a las víctimas y a la ciudad.

La historiadora Juliana Bernal señaló el parecido de la postura de Rodríguez con una de las fotos que registró Jesús Abad Colorado durante la Operación Orión - crédito @historiademelocoton/IG
La historiadora Juliana Bernal señaló el parecido de la postura de Rodríguez con una de las fotos que registró Jesús Abad Colorado durante la Operación Orión - crédito @historiademelocoton/IG

La historiadora cuestionó que las cuentas institucionales del club hubieran compartido las fotografías de la jornada, y vinculó la discusión con las búsquedas que mantienen familiares de víctimas de desaparición en la Comuna 13.

La Operación Orión comenzó entre el 16 y el 17 de octubre de 2002, tras una coordinación entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Medellín, y fue calificado en un informe de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) como una intervención urbana contra estructuras guerrilleras, paramilitares y delincuencia común, según las autoridades de la época.

El operativo fue posteriormente objeto de denuncias por capturas arbitrarias, detenciones selectivas, desapariciones y presuntas irregularidades en la actuación de agentes estatales.

Organizaciones de víctimas y entidades de memoria han documentado la participación de grupos paramilitares en la zona.

Nicolás Rodríguez dijo que no tuvo intención de ofender

Rodríguez afirmó que su origen en San José del Guaviare motivó el apodo que recibe dentro del plantel y que el disfraz surgió de esa circunstancia personal.

“Mi disfraz no tiene que ver con ningún tipo de apoyo o burla hacia la gente ni hacia las víctimas de todo este conflicto”, escribió el futbolista en su defensa, y añadió que no le avergüenza su lugar de origen ni la historia de violencia que ha afectado a su región.

El jugador reconoció la sensibilidad que produjo la publicación y ofreció disculpas.

“Quien se sintió ofendido u otro sentimiento por el estilo, pido disculpas. Nunca lo hice de mala manera”, aseveró Rodríguez.

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