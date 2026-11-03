Colombia

Luisa Fernanda W explicó por qué quería que los asistentes a su boda con Pipe Bueno se vistieran de negro: “Queríamos expresar solemnidad”

La empresaria aseguró que buscó simplificar la elección de los vestidos femeninos y celebró que cada asistente aportara brillos y detalles personales a la ceremonia en la Catedral de Sal de Zipaquirá

Luisa Fernanda W aclara las dudas sobre el código de vestimenta de su boda - crédito @radiolatv/IG
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Luisa Fernanda W explicó las razones detrás del código de vestimenta de negro que impuso para los invitados a su matrimonio con Pipe Bueno, celebrado en la Catedral de Sal de Zipaquirá el 29 de octubre de 2026.

Y es que una de las exigencias que tenía la etiqueta del evento era que los invitados debían vestir de negro por el significado del lugar.

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La decisión de pedir a los asistentes que vistieran de ese color estuvo ligada, en primer lugar, al escenario en que se celebró la unión. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido señaló que la elección buscaba estar a la altura del recinto.

La fiesta posterior a la ceremonia religiosa se realizó en el recinto Arena MX, propiedad de los recien casados ubicada en Cajicá - crédito @luisafernandaw/Instagram
La fiesta posterior a la ceremonia religiosa se realizó en el recinto Arena MX, propiedad de los recien casados ubicada en Cajicá - crédito @luisafernandaw/Instagram

“Nosotros queríamos expresar solemnidad, respeto, sobriedad, y más porque íbamos para la Catedral de Sal de Zipaquirá, una de nuestras maravillas en Colombia”, explicó inicialmente la youtuber y empresaria en la publicación.

El color negro también apuntaba a facilitar la búsqueda de atuendo para las invitadas

Más allá del simbolismo, Luisa tuvo en cuenta un factor práctico, especialmente para las mujeres, que no tuvieron que buscar sino un color y la silueta perfecta de sus vestidos, facilitando la búsqueda.

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Yo estaba pensando mucho en las mujeres. Ir a buscar un vestido negro es muy fácil, de verdad. Lo hice pensando en ellas también”, afirmó. Agregó que el resultado superó sus expectativas: cada invitada le dio un toque personal a su vestuario con brillos y detalles propios, algo que, según dijo, las hacía verse “divinas”.

La boda como obra de arte, los invitados como su marco

Luisa Fernanda W recordó en su lectura de votos a las personas que pronosticaron que el noviazgo con el cantante no superaría el primer año - crédito @luisafernandaw/Instagram
Luisa Fernanda W recordó en su lectura de votos a las personas que pronosticaron que el noviazgo con el cantante no superaría el primer año - crédito @luisafernandaw/Instagram

La influenciadora también ofreció una lectura más conceptual de su decisión. Para ella, la ceremonia podía entenderse como una obra de arte, y los asistentes de negro cumplían la función de enmarcarla.

“Hagan de cuenta que la boda es como una obra de arte. Todos los invitados de negro hagan de cuenta que eran el marco de esa obra, de ese día tan especial para nosotros como novios. Como que nos sentíamos acobijados”, precisó.

La respuesta de la antioqueña no fue por capricho, pues en las diferentes publicaciones que circularon del evento, las críticas surgieron en redes sociales tras la boda en la Catedral de Sal, considerada una de las más grandes y una maravilla natural.

Sin embargo, otros comentarios positivos fueron asertivos, pues consideraron que al elegir el negro como el vestido para los invitados, el blanco que ella eligió para casarse fue el protagonista de toda la velada. Esto teniendo en cuenta que fue un vestido de Francesca Miranda, con un encaje de hilos naturales y una cola de velo que alcanzaba los 8 metros de largo.

Luisa Fernanda W agradeció a Dios y relató cómo vivió el día de su boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram
Luisa Fernanda W agradeció a Dios y relató cómo vivió el día de su boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Cerca de 500 invitados y una recepción en Cajicá cerraron la celebración

La ceremonia contó con aproximadamente 500 invitados, entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento nacional. Entre los artistas presentes estuvieron Juan Fernando Velasco, Beéle, Jhonny Rivera, Nelson Velásquez, Edwin Luna, Ana del Castillo y Elder Dayán Díaz, entre otros.

Tras el intercambio de votos en Zipaquirá, los invitados se trasladaron a Arena MX, en Cajicá, un espacio contiguo al Rancho MX, para continuar con los festejos.

Al cierre de la jornada, ambos compartieron sus sentimientos en redes sociales. “Hay días que se quedan para siempre en el corazón. Un día para el amor, para los recuerdos y para comenzar una nueva historia junto a la persona que elegí para toda la vida”, escribió Pipe Bueno.

Por su parte, Luisa publicó: “¡Nos casamos! Y todavía me cuesta encontrar las palabras para describir todo lo que vivimos. Fue un día lleno de amor, de lágrimas de felicidad, de risas, de emociones que jamás voy a olvidar. Mirarte a los ojos, hacer nuestros votos frente a Dios y saber que, después de tantos años, tantas historias y tantos momentos compartidos, estábamos ahí, eligiéndonos una vez más”.

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