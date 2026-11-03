Cómo hacer hamburguesas de frijoles: una receta sin carne lista en pocos pasos

Las hamburguesas de frijoles son una alternativa práctica, económica y llena de sabor para quienes quieren reducir el consumo de carne sin renunciar a una comida completa. Su textura suave por dentro y dorada por fuera permite servirlas en pan, con ensalada o acompañadas de papas al horno.
El frijol es uno de los ingredientes más representativos de la cocina colombiana, especialmente en Antioquia y el Eje Cafetero, donde hace parte de preparaciones tradicionales y cotidianas. Esta versión transforma esa legumbre en una receta moderna, fácil de preparar y lista en pocos pasos.
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Receta de hamburguesas de frijoles
Las hamburguesas de frijoles se elaboran con legumbres cocidas, verduras, avena y condimentos. La mezcla se tritura de forma parcial para conservar algo de textura, se compacta en forma de medallones y luego se cocina en una sartén hasta obtener una superficie dorada.
La avena ayuda a absorber la humedad y funciona como aglutinante. Por eso, es clave escurrir muy bien los frijoles antes de preparar la masa.
Tiempo de preparación
Preparación activa: 20 minutos.
Reposo en la nevera: 15 minutos.
Cocción: 10 minutos.
Tiempo total: 45 minutos.
Ingredientes
- 1. 2 tazas de frijoles cocidos, bien escurridos.
- 2. ½ cebolla cabezona blanca, finamente picada.
- 3. 1 diente de ajo, triturado.
- 4. ½ zanahoria, rallada.
- 5. ½ taza de avena en hojuelas o avena molida.
- 6. 2 cucharadas de cilantro fresco, picado.
- 7. 1 cucharadita de mostaza.
- 8. ½ cucharadita de comino.
- 9. ½ cucharadita de paprika o pimentón dulce.
- 10. Sal al gusto.
- 11. Pimienta al gusto.
- 12. 1 cucharada de jugo de limón.
- 13. 2 cucharadas de aceite vegetal.
- 14. 4 panes para hamburguesa.
- 15. Hojas de lechuga, tomate y cebolla para servir.
Cómo hacer hamburguesas de frijoles, paso a paso
- 1. Coloca los frijoles cocidos en un colador. Enjuágalos y déjalos escurrir durante unos minutos.
- 2. Sécalos con una toalla de cocina limpia. Este paso es importante para evitar que la mezcla quede demasiado húmeda.
- 3. Calienta 1 cucharada de aceite en una sartén a fuego medio.
- 4. Agrega la cebolla y sofríela durante 3 minutos.
- 5. Incorpora el ajo y la zanahoria. Cocina durante 2 minutos más, hasta que los vegetales estén suaves.
- 6. Retira el sofrito del fuego y déjalo reposar unos minutos.
- 7. Pon los frijoles en un recipiente amplio. Tritúralos con un tenedor o un machacador.
- 8. No conviertas los frijoles en un puré completamente liso. Deja algunos trozos pequeños para conseguir una mejor textura.
- 9. Añade el sofrito, la avena, el cilantro, la mostaza, el comino, la paprika, el jugo de limón, la sal y la pimienta.
- 10. Mezcla hasta obtener una preparación compacta. Si la masa se siente muy blanda, agrega 1 o 2 cucharadas adicionales de avena.
- 11. Divide la mezcla en 4 partes iguales.
- 12. Forma los medallones con las manos ligeramente húmedas. Procura que todos tengan un grosor similar.
- 13. Coloca las hamburguesas en un plato y llévalas a la nevera durante 15 minutos. El reposo ayuda a que la avena absorba la humedad y evita que se desarmen.
- 14. Calienta la otra cucharada de aceite en una sartén antiadherente.
- 15. Cocina las hamburguesas a fuego medio durante 4 o 5 minutos por cada lado.
- 16. No las muevas durante los primeros minutos. Espera a que se forme una costra dorada antes de voltearlas.
- 17. Sirve cada medallón en un pan de hamburguesa con lechuga, tomate, cebolla y la salsa de tu preferencia.
También puedes acompañarlas con aguacate, hogao, ají casero o una ensalada fresca. Para una preparación más liviana, cambia el pan por hojas de lechuga y sirve las hamburguesas como parte de una ensalada.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta preparación rinde 4 hamburguesas medianas, ideales para 4 porciones.
Si deseas hacer unidades más pequeñas, puedes dividir la mezcla en 6 partes y servirlas como pasabocas o acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Los valores son aproximados y corresponden a cada hamburguesa sin contar el pan ni las salsas.
- Calorías: 220 kcal.
- Proteína: 10 g.
- Carbohidratos: 34 g.
- Grasa: 6 g.
- Fibra: 9 g.
Sodio: 350 mg, según la cantidad de sal utilizada.
Con pan, aguacate, queso o salsas, el aporte calórico de cada porción puede aumentar.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Las hamburguesas cocinadas se pueden guardar en la nevera durante 3 días. Colócalas en un recipiente hermético y sepáralas con papel para hornear. También puedes congelarlas hasta por 2 meses. Lo ideal es congelarlas separadas y luego guardarlas en una bolsa o recipiente apto para congelador.
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Para calentarlas, usa una sartén a fuego bajo o un horno precalentado. Evita descongelarlas a temperatura ambiente durante varias horas.
La mezcla cruda puede permanecer en la nevera hasta 24 horas. Antes de cocinarla, revisa la textura y agrega un poco más de avena si notas exceso de humedad.
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