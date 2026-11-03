Cómo hacer hamburguesas de frijoles: una receta sin carne lista en pocos pasos

Las hamburguesas de frijoles son una opción sin carne, económica y fácil de preparar en casa Crédito: VisualesIA Infobae

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Las hamburguesas de frijoles son una alternativa práctica, económica y llena de sabor para quienes quieren reducir el consumo de carne sin renunciar a una comida completa. Su textura suave por dentro y dorada por fuera permite servirlas en pan, con ensalada o acompañadas de papas al horno.

El frijol es uno de los ingredientes más representativos de la cocina colombiana, especialmente en Antioquia y el Eje Cafetero, donde hace parte de preparaciones tradicionales y cotidianas. Esta versión transforma esa legumbre en una receta moderna, fácil de preparar y lista en pocos pasos.

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Receta de hamburguesas de frijoles

Las hamburguesas de frijoles se elaboran con legumbres cocidas, verduras, avena y condimentos. La mezcla se tritura de forma parcial para conservar algo de textura, se compacta en forma de medallones y luego se cocina en una sartén hasta obtener una superficie dorada.

La avena ayuda a absorber la humedad y funciona como aglutinante. Por eso, es clave escurrir muy bien los frijoles antes de preparar la masa.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 20 minutos.

Reposo en la nevera: 15 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Tiempo total: 45 minutos.

Ingredientes

Frijoles cocidos, avena, verduras y especias son la base de estas hamburguesas caseras. Crédito: VisualesIA Infobae

1. 2 tazas de frijoles cocidos, bien escurridos.

2. ½ cebolla cabezona blanca, finamente picada.

3. 1 diente de ajo, triturado.

4. ½ zanahoria, rallada.

5. ½ taza de avena en hojuelas o avena molida.

6. 2 cucharadas de cilantro fresco, picado.

7. 1 cucharadita de mostaza.

8. ½ cucharadita de comino.

9. ½ cucharadita de paprika o pimentón dulce.

10. Sal al gusto.

11. Pimienta al gusto.

12. 1 cucharada de jugo de limón.

13. 2 cucharadas de aceite vegetal.

14. 4 panes para hamburguesa.

15. Hojas de lechuga, tomate y cebolla para servir.

Cómo hacer hamburguesas de frijoles, paso a paso

1. Coloca los frijoles cocidos en un colador. Enjuágalos y déjalos escurrir durante unos minutos.

2. Sécalos con una toalla de cocina limpia. Este paso es importante para evitar que la mezcla quede demasiado húmeda.

3. Calienta 1 cucharada de aceite en una sartén a fuego medio.

4. Agrega la cebolla y sofríela durante 3 minutos.

5. Incorpora el ajo y la zanahoria. Cocina durante 2 minutos más, hasta que los vegetales estén suaves.

6. Retira el sofrito del fuego y déjalo reposar unos minutos.

La cebolla, el ajo y la zanahoria aportan sabor y humedad al relleno de las hamburguesas. Crédito: VisualesIA Infobae

7. Pon los frijoles en un recipiente amplio. Tritúralos con un tenedor o un machacador.

8. No conviertas los frijoles en un puré completamente liso. Deja algunos trozos pequeños para conseguir una mejor textura.

9. Añade el sofrito, la avena, el cilantro, la mostaza, el comino, la paprika, el jugo de limón, la sal y la pimienta.

10. Mezcla hasta obtener una preparación compacta. Si la masa se siente muy blanda, agrega 1 o 2 cucharadas adicionales de avena.

11. Divide la mezcla en 4 partes iguales.

12. Forma los medallones con las manos ligeramente húmedas. Procura que todos tengan un grosor similar.

13. Coloca las hamburguesas en un plato y llévalas a la nevera durante 15 minutos. El reposo ayuda a que la avena absorba la humedad y evita que se desarmen.

14. Calienta la otra cucharada de aceite en una sartén antiadherente.

15. Cocina las hamburguesas a fuego medio durante 4 o 5 minutos por cada lado.

16. No las muevas durante los primeros minutos. Espera a que se forme una costra dorada antes de voltearlas.

17. Sirve cada medallón en un pan de hamburguesa con lechuga, tomate, cebolla y la salsa de tu preferencia.

Los frijoles deben triturarse de forma parcial para conservar una textura más firme y rústica. Crédito: VisualesIA Infobae

También puedes acompañarlas con aguacate, hogao, ají casero o una ensalada fresca. Para una preparación más liviana, cambia el pan por hojas de lechuga y sirve las hamburguesas como parte de una ensalada.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 4 hamburguesas medianas, ideales para 4 porciones.

Si deseas hacer unidades más pequeñas, puedes dividir la mezcla en 6 partes y servirlas como pasabocas o acompañamiento.

Las hamburguesas se cocinan en una sartén hasta formar una costra dorada por fuera. Crédito: VisualesIA Infobae

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Los valores son aproximados y corresponden a cada hamburguesa sin contar el pan ni las salsas.

Calorías: 220 kcal.

Proteína: 10 g.

Carbohidratos: 34 g.

Grasa: 6 g.

Fibra: 9 g.

Sodio: 350 mg, según la cantidad de sal utilizada.

Con pan, aguacate, queso o salsas, el aporte calórico de cada porción puede aumentar.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las hamburguesas cocinadas se pueden guardar en la nevera durante 3 días. Colócalas en un recipiente hermético y sepáralas con papel para hornear. También puedes congelarlas hasta por 2 meses. Lo ideal es congelarlas separadas y luego guardarlas en una bolsa o recipiente apto para congelador.

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Para calentarlas, usa una sartén a fuego bajo o un horno precalentado. Evita descongelarlas a temperatura ambiente durante varias horas.

Estas hamburguesas de frijoles pueden servirse en pan con lechuga, tomate, cebolla, aguacate o una salsa casera. Crédito: VisualesIA Infobae

La mezcla cruda puede permanecer en la nevera hasta 24 horas. Antes de cocinarla, revisa la textura y agrega un poco más de avena si notas exceso de humedad.