Colombia

Caso Lili Pink: Fiscalía solicitó extinguir el dominio de bienes vinculados al presunto lavado de activos y contrabando

La investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado empresas constituidas en Colombia y Panamá para realizar operaciones irregulares de comercio exterior desde 2009

créditos archivo Colprensa | Fiscalía | Lili Pink
La demanda fue presentada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio e incluye activos de sociedades vinculadas con la comercialización de productos de las marcas Lili Pink y Yoi - crédito Colprensa, Fiscalía General de la Nación y Lili Pink
Guardar

La Fiscalía General de la Nación solicitó ante los jueces especializados de Bogotá que se declare la extinción del derecho de dominio sobre bienes que estarían relacionados con una presunta estructura dedicada al lavado de activos provenientes del contrabando y del enriquecimiento ilícito, a través de operaciones de comercio exterior vinculadas con la marca Lili Pink.

La solicitud fue presentada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y comprende activos pertenecientes a sociedades relacionadas con la comercialización de productos de las marcas Lili Pink y Yoi. La actuación judicial busca que los bienes identificados dentro de la investigación pasen a manos del Estado, en caso de que se acrediten los presupuestos legales para aplicar esta medida.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la hipótesis investigativa de la Fiscalía, se habría puesto en funcionamiento un esquema empresarial que involucraba compañías constituidas en Colombia y Panamá. El organismo investigador sostiene que las operaciones comerciales habrían servido para encubrir recursos procedentes de actividades ilícitas, entre ellas el contrabando y el enriquecimiento ilícito.

Empresas en Colombia y Panamá, bajo la hipótesis de la Fiscalía

crédito Fiscalía
Según la hipótesis de la Fiscalía, desde 2009 se habría utilizado un esquema empresarial con compañías constituidas en Colombia y Panamá para desarrollar operaciones irregulares de comercio exterior - crédito Fiscalía General de la Nación

Uno de los elementos centrales de la investigación está relacionado con la presunta utilización de sociedades comerciales constituidas en dos países: Colombia y Panamá. Según la información entregada por la Fiscalía, estas compañías habrían intervenido en operaciones de comercio exterior que se remontarían a 2009.

La hipótesis de las autoridades señala que las empresas habrían sido utilizadas para gestionar la importación irregular de mercancías y facilitar su posterior comercialización. A partir de estas operaciones, presuntamente se habría desarrollado un mecanismo para incorporar al mercado recursos económicos cuyo origen estaría relacionado con actividades ilegales.

PUBLICIDAD

El procedimiento descrito por la Fiscalía contempla varias etapas. La primera estaría relacionada con el ingreso de mercancías mediante operaciones de importación presuntamente irregulares. Posteriormente, los productos habrían sido comercializados a través de las sociedades vinculadas con las marcas Lili Pink y Yoi.

La Fiscalía desmantela red que usaba una reconocida marca de ropa para blanquear dinero y evadir controles - crédito Fiscalía
La extinción de dominio es un procedimiento judicial autónomo que permite al Estado solicitar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes relacionados con actividades ilícitas, siempre que se acrediten las causales establecidas en la ley - crédito Fiscalía General de la Nación

La tercera etapa, de acuerdo con la hipótesis investigativa, habría consistido en dar apariencia de legalidad al dinero obtenido mediante esas actividades. De esta manera, las operaciones comerciales habrían permitido presuntamente integrar recursos de origen ilícito a circuitos económicos formales.

La utilización de empresas para desarrollar actividades de comercio exterior constituye uno de los aspectos que busca esclarecer la investigación patrimonial. En particular, las autoridades pretenden establecer si las sociedades relacionadas con la comercialización de los productos participaron en operaciones que habrían facilitado el movimiento de mercancías y recursos económicos de procedencia irregular.

Los bienes que busca recuperar el Estado

El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
Los jueces especializados de Bogotá deberán evaluar los argumentos y elementos probatorios presentados por la Fiscalía para determinar si procede la medida sobre los activos incluidos en la demanda - crédito Colprensa

La demanda presentada por la Fiscalía está dirigida a establecer la relación entre los activos identificados y las presuntas actividades ilícitas que son objeto de investigación. Para ello, el procedimiento de extinción de dominio permite examinar el origen, la destinación y las condiciones jurídicas de los bienes, con el propósito de determinar si se encuentran dentro de alguna de las causales contempladas en la legislación colombiana.

A diferencia de una actuación encaminada exclusivamente a establecer responsabilidades penales, la extinción de dominio se concentra en la situación jurídica de los bienes y en su posible vinculación con actividades ilícitas. Por esta razón, el trámite tiene un desarrollo judicial propio y requiere que un juez determine si existen fundamentos para privar a sus titulares del derecho de propiedad.

En este caso, el análisis judicial deberá considerar los elementos que presente el ente acusador para sustentar la relación entre las sociedades, sus actividades económicas y los bienes incluidos en la demanda. También será necesario establecer si se configuran las condiciones legales que permiten aplicar la extinción de dominio, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada activo.

La solicitud de la Fiscalía no significa que los bienes ya hayan sido declarados de propiedad del Estado, pues esa determinación corresponde a los jueces competentes, quienes deberán estudiar los argumentos y las pruebas incorporadas al expediente.

Temas Relacionados

Extinción de dominioLili PinkFiscalía General de la NaciónLavado de activosContrabandoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Mi papá no fue perfecto”: el mensaje del hijo de Antonio Navarro Wolff durante sus exequias

En medio de las muestras de cariño y las críticas que surgieron tras la muerte del dirigente político, Alejandro Navarro compartió una reflexión sobre el legado de su padre y pidió perdón a quienes pudieron sentirse heridos por sus actuaciones

“Mi papá no fue perfecto”: el mensaje del hijo de Antonio Navarro Wolff durante sus exequias

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

Palmeiras y Flamengo, de Brasil, e Independiente del Valle, de Ecuador, son los únicos clubes que superan al equipo colombiano en ese ranking

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

Subida del IVA en la Ley de Rescate Económico del Gobierno De la Espriella elevaría la inflación en Colombia: qué soluciones podrían haber

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público atribuyó la presión temporal de 2027 a los mayores gravámenes sobre alcohol y tabaco, además de menores beneficios del impuesto

Subida del IVA en la Ley de Rescate Económico del Gobierno De la Espriella elevaría la inflación en Colombia: qué soluciones podrían haber

Bruce Mac Master cuestionó al Gobierno De la Espriella y pidió explicar los recortes del Estado antes de aumentar los impuestos

La discusión sobre la Ley de Rescate Económico puso sobre la mesa un debate sobre la responsabilidad fiscal, la distribución de las cargas económicas y la necesidad de escuchar a los sectores que podrían verse afectados por las reformas

Bruce Mac Master cuestionó al Gobierno De la Espriella y pidió explicar los recortes del Estado antes de aumentar los impuestos

Presuntas lesiones con un juguete erótico le habrían causado la muerte a un hombre durante encuentro íntimo en Antioquia

La víctima, de 36 años, permaneció siete días recibiendo atención especializada tras ingresar a un hospital por afectaciones internas ocurridas en un acercamiento con su pareja

Presuntas lesiones con un juguete erótico le habrían causado la muerte a un hombre durante encuentro íntimo en Antioquia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Mamá de La Segura hizo contundente petición tras conocerse delicada situación de salud de su hija: “Se los agradezco con todo mi corazón”

Mamá de La Segura hizo contundente petición tras conocerse delicada situación de salud de su hija: “Se los agradezco con todo mi corazón”

Sara Uribe había llegado al altar en secreto: las fotos junto a Camilo Méndez que causaron confusión

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló cómo el artista reaccionó tras la amputación de su pierna debido al accidente: “Está muy consciente”

Luisa Fernanda W explicó por qué quería que los asistentes a su boda con Pipe Bueno se vistieran de negro: “Queríamos expresar solemnidad”

Deportes

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

El Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez pisa firme en la Champions: venció 1-0 al Shakhtar Donestk

Él es Paulo Fonseca, el que podría ser el nuevo entrenador de Luis Suárez en el Sporting Lisboa: ya dirigió a Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero

Junior de Barranquilla no estaría en conversaciones con Gustavo Costas: entorno del técnico argentino desmintió vínculos con el bicampeón de Colombia

Antioquia será la sede del Sudamericano Sub-20 de la Conmebol que se jugará en 2027: Envigado y Medellín, las ciudades anfitrionas