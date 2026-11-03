Caso Lili Pink: Fiscalía solicitó extinguir el dominio de bienes vinculados al presunto lavado de activos y contrabando

La demanda fue presentada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio e incluye activos de sociedades vinculadas con la comercialización de productos de las marcas Lili Pink y Yoi - crédito Colprensa, Fiscalía General de la Nación y Lili Pink

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La Fiscalía General de la Nación solicitó ante los jueces especializados de Bogotá que se declare la extinción del derecho de dominio sobre bienes que estarían relacionados con una presunta estructura dedicada al lavado de activos provenientes del contrabando y del enriquecimiento ilícito, a través de operaciones de comercio exterior vinculadas con la marca Lili Pink.

La solicitud fue presentada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y comprende activos pertenecientes a sociedades relacionadas con la comercialización de productos de las marcas Lili Pink y Yoi. La actuación judicial busca que los bienes identificados dentro de la investigación pasen a manos del Estado, en caso de que se acrediten los presupuestos legales para aplicar esta medida.

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De acuerdo con la hipótesis investigativa de la Fiscalía, se habría puesto en funcionamiento un esquema empresarial que involucraba compañías constituidas en Colombia y Panamá. El organismo investigador sostiene que las operaciones comerciales habrían servido para encubrir recursos procedentes de actividades ilícitas, entre ellas el contrabando y el enriquecimiento ilícito.

Empresas en Colombia y Panamá, bajo la hipótesis de la Fiscalía

Según la hipótesis de la Fiscalía, desde 2009 se habría utilizado un esquema empresarial con compañías constituidas en Colombia y Panamá para desarrollar operaciones irregulares de comercio exterior - crédito Fiscalía General de la Nación

Uno de los elementos centrales de la investigación está relacionado con la presunta utilización de sociedades comerciales constituidas en dos países: Colombia y Panamá. Según la información entregada por la Fiscalía, estas compañías habrían intervenido en operaciones de comercio exterior que se remontarían a 2009.

La hipótesis de las autoridades señala que las empresas habrían sido utilizadas para gestionar la importación irregular de mercancías y facilitar su posterior comercialización. A partir de estas operaciones, presuntamente se habría desarrollado un mecanismo para incorporar al mercado recursos económicos cuyo origen estaría relacionado con actividades ilegales.

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El procedimiento descrito por la Fiscalía contempla varias etapas. La primera estaría relacionada con el ingreso de mercancías mediante operaciones de importación presuntamente irregulares. Posteriormente, los productos habrían sido comercializados a través de las sociedades vinculadas con las marcas Lili Pink y Yoi.

La extinción de dominio es un procedimiento judicial autónomo que permite al Estado solicitar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes relacionados con actividades ilícitas, siempre que se acrediten las causales establecidas en la ley - crédito Fiscalía General de la Nación

La tercera etapa, de acuerdo con la hipótesis investigativa, habría consistido en dar apariencia de legalidad al dinero obtenido mediante esas actividades. De esta manera, las operaciones comerciales habrían permitido presuntamente integrar recursos de origen ilícito a circuitos económicos formales.

La utilización de empresas para desarrollar actividades de comercio exterior constituye uno de los aspectos que busca esclarecer la investigación patrimonial. En particular, las autoridades pretenden establecer si las sociedades relacionadas con la comercialización de los productos participaron en operaciones que habrían facilitado el movimiento de mercancías y recursos económicos de procedencia irregular.

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Los bienes que busca recuperar el Estado

Los jueces especializados de Bogotá deberán evaluar los argumentos y elementos probatorios presentados por la Fiscalía para determinar si procede la medida sobre los activos incluidos en la demanda - crédito Colprensa

La demanda presentada por la Fiscalía está dirigida a establecer la relación entre los activos identificados y las presuntas actividades ilícitas que son objeto de investigación. Para ello, el procedimiento de extinción de dominio permite examinar el origen, la destinación y las condiciones jurídicas de los bienes, con el propósito de determinar si se encuentran dentro de alguna de las causales contempladas en la legislación colombiana.

A diferencia de una actuación encaminada exclusivamente a establecer responsabilidades penales, la extinción de dominio se concentra en la situación jurídica de los bienes y en su posible vinculación con actividades ilícitas. Por esta razón, el trámite tiene un desarrollo judicial propio y requiere que un juez determine si existen fundamentos para privar a sus titulares del derecho de propiedad.

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En este caso, el análisis judicial deberá considerar los elementos que presente el ente acusador para sustentar la relación entre las sociedades, sus actividades económicas y los bienes incluidos en la demanda. También será necesario establecer si se configuran las condiciones legales que permiten aplicar la extinción de dominio, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada activo.

La solicitud de la Fiscalía no significa que los bienes ya hayan sido declarados de propiedad del Estado, pues esa determinación corresponde a los jueces competentes, quienes deberán estudiar los argumentos y las pruebas incorporadas al expediente.