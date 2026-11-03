Colombia

“Mi papá no fue perfecto”: el mensaje del hijo de Antonio Navarro Wolff durante sus exequias

En medio de las muestras de cariño y las críticas que surgieron tras la muerte del dirigente político, Alejandro Navarro compartió una reflexión sobre el legado de su padre y pidió perdón a quienes pudieron sentirse heridos por sus actuaciones

Alejandro Navarro dedicó unas palabras a su padre durante las exequias realizadas este martes en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, en Bogotá (@UltimaHoraCR/X/Sofía Toscano/Colprensa)
Alejandro Navarro dedicó unas palabras a su padre durante las exequias realizadas este martes en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, en Bogotá (@UltimaHoraCR/X/Sofía Toscano/Colprensa)
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La despedida de Antonio Navarro Wolff reunió este martes 3 de noviembre de 2026 a familiares y amigos en Bogotá, pero también dejó un mensaje sobre las distintas formas en que los colombianos recuerdan a una figura pública.

Durante las exequias, su hijo Alejandro se refirió a las reacciones que encontró en redes sociales tras la muerte de su padre y pidió entender que alrededor de su trayectoria existen sentimientos y opiniones diferentes.

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El acto se realizó en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo. Allí, Alejandro Navarro compartió una reflexión en la que reconoció tanto las muestras de afecto hacia su padre como los comentarios críticos y de rechazo que circularon después de conocerse su fallecimiento.

“Estuve leyendo comentarios en las redes sociales, las publicaciones que hicieron diferentes medios de comunicación sobre la muerte de mi padre y en su gran mayoría son comentarios de amor, positivos, que honran su vida y su legado. Pero también hay comentarios de odio y yo no creo que eso esté mal en sí mismo. Es decir, podemos pensar distinto, podemos doler desde un lugar distinto”, dijo.

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Exequias Antonio Navarro Wolff en Bogotá
En el cementerio Jardines del Recuerdo en Bogotá se llevan a cabo las exequias del político Antonio Navarro Wolff (captura de pantalla @UltimaHoraCR/X)

Sus palabras estuvieron acompañadas de un reconocimiento a las imperfecciones de su padre y de una petición dirigida a quienes pudieron sentirse afectados por sus decisiones o actuaciones a lo largo de su vida.

“Mi papá no fue perfecto. Fue un gran hombre. Un inmenso hombre, pero no fue perfecto, nadie lo es. Quiero pedir perdón a cualquier persona que sienta que las acciones de la vida de mi padre las hirieron de una u otra forma”, expresó.

Una despedida en familia

La muerte del exsenador fue confirmada por sus familiares el domingo 1 de noviembre. Según el comunicado difundido ese día, Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde. En el mensaje, sus seres queridos expresaron el dolor por la pérdida y comunicaron que querían realizar la despedida de manera privada.

“Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy, primero de noviembre”, señaló la familia.

Antonio Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre a los 78 años, según confirmó su familia a través de un comunicado (navarrowolffantonio/Instagram)
Antonio Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre a los 78 años, según confirmó su familia a través de un comunicado (navarrowolffantonio/Instagram)

En el mismo documento, los allegados solicitaron respeto por su intimidad durante los actos posteriores al fallecimiento: “Queremos disponer la despedida de Antonio en la intimidad de nuestra familia”.

Dos días después, sus familiares y amigos se reunieron en el cementerio bogotano para acompañar las exequias.

Una trayectoria ligada a la política y la paz

Nacido en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948, Navarro Wolff desarrolló una extensa carrera en la vida pública colombiana. Fue ingeniero y ocupó cargos de elección popular como alcalde, gobernador, representante a la Cámara y senador de la República.

Su nombre quedó ligado a uno de los procesos políticos más relevantes del país: la transición del M-19 hacia la participación política. Posteriormente, tuvo un papel central en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de la que fue uno de sus tres copresidentes, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado.

Antonio Navarro Wolff fue uno de los protagonistas de la campaña presidencial de 1994, cuando buscó llegar a la Casa de Nariño con el respaldo de la Alianza Democrática M-19 (navarrowolffantonio/Instagram)
Antonio Navarro Wolff fue uno de los protagonistas de la campaña presidencial de 1994, cuando buscó llegar a la Casa de Nariño con el respaldo de la Alianza Democrática M-19 (navarrowolffantonio/Instagram)

Su recorrido también estuvo atravesado por la violencia. En un atentado con una granada que explotó cerca de él, sufrió heridas de gravedad. Como consecuencia, perdió la pierna izquierda y tuvo lesiones en el rostro y la laringe, que dejaron secuelas en su forma de hablar.

A pesar de esas consecuencias, continuó activo en la política. Navarro Wolff mantuvo su trabajo por la paz y por una salida negociada al conflicto armado, camino que lo llevó a desempeñarse como negociador de paz. También tuvo responsabilidades públicas en distintas etapas de la vida política colombiana, desde su paso por cargos regionales hasta su llegada al Congreso nacional.

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