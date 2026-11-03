Él es Paulo Fonseca, el que podría ser el nuevo entrenador de Luis Suárez en el Sporting Lisboa: ya dirigió a Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero

Paulo Fonseca fue campeón con el Porto de la Supercopa de Portugal y de la Copa de Portugal con Sporting Braga - crédito REUTERS/Manon Cruz

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El Sporting de Lisboa anunció el domingo la salida de Rui Borges e inició negociaciones para rescindir su contrato, una decisión que deja al colombiano Luis Javier Suárez bajo la dirección interina de Tiago Fernandes y abre la posibilidad de que Paulo Fonseca asuma el equipo.

El conjunto lisboeta atraviesa un comienzo irregular de temporada: ocupa el tercer puesto de la Liga Portugal, a nueve puntos del líder, Oporto. Borges, de 45 años, había tomado el cargo el 26 de diciembre de 2024, tras la breve etapa de João Pereira.

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Fernandes, responsable del filial, dirigirá al equipo en el partido del martes ante Shakhtar Donetsk en Londres, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El club anticipó que anunciará “en breve” al próximo entrenador del primer equipo.

La prensa portuguesa sitúa a Paulo Fonseca como favorito para reemplazar a Borges. El técnico de 53 años dirige actualmente al Olympique de Lyon, que compite en la Ligue 1 francesa y logró la clasificación a la Europa League.

Soccer Football - UEFA Europa League - Anderlecht v Olympique Lyonnais - Lotto Park, Anderlecht, Belgium - September 16, 2026 Olympique Lyonnais coach Paulo Fonseca before the match REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

A Bola publicó que Fonseca llegaría a Lisboa el martes, firmaría su contrato el miércoles y sería presentado ese mismo día. El vínculo se extendería hasta 2030, cuando termina el tercer mandato de Frederico Varandas como presidente del Sporting.

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Fonseca volvería a trabajar con delanteros colombianos después de su paso por Porto entre 2013 y 2014, cuando tuvo a Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero en su plantel. Su debut con Sporting podría producirse el sábado 7 de noviembre ante Moreirense.

Borges fue decisivo en la llegada de Suárez al Sporting, ya que solicitó su fichaje como reemplazo del sueco Viktor Gyökeres, transferido al Arsenal inglés a mediados de 2025. Bajo su conducción, el delantero samario disputó 66 partidos, marcó 50 goles y entregó 10 asistencias, recordó El Colombiano.

El entrenador respaldó públicamente al colombiano cuando atravesaba una racha sin anotaciones al inicio de la temporada. Borges sostuvo entonces: “No es un problema, ha sido algo natural. ¿Rehabilitar a Suárez? Es como si acabara de salir de prisión. No es un problema y no hubo ningún caso”.

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La hinchada de Sporting de Lisboa le canta al goleador colombiano, Luis Suárez - crédito @Sporting_CPAdep/X

Durante su primer año al frente del Sporting, el portugués conquistó la Liga y la Copa de Portugal, el primer doblete del club en 23 años. También condujo al equipo hasta los cuartos de final de la Champions League, instancia a la que no alcanzaba desde hacía más de seis décadas.

La segunda campaña no tuvo el mismo desenlace: el equipo no logró revalidar el título de liga y perdió la final de la Copa de Portugal frente a Torreense, de segunda división. En su trayectoria, Borges también dirigió a Vitória de Guimarães, Moreirense y Nacional de Madeira.

El Sporting pagará 5 millones de euros por Paulo Fonseca, quien reemplazará a Rui Borges y firmará un contrato hasta junio de 2030, según confirmó Record.

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Luis Suárez aguarda por la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos vs. Chile

Soccer Football - UEFA Champions League - RC Lens v Sporting CP - Stade Bollaert-Delelis, Lens, France - October 13, 2026 Sporting CP's Luis Suarez celebrates scoring their first goal REUTERS/Yves Herman

La Federación Colombiana de Fútbol presentará su lista de jugadores convocados para los partidos contra Chile, en Cali y Santiago de Chile, entre el 5 y 6 de noviembre, después de que se jueguen los partidos de la UEFA Champions League y la Europa League.

Luis Suárez es candidato a conformar la lista de 23 jugadores, cantidad de futbolistas llamados habitualmente por Néstor Lorenzo, como el titular en la zona de atacantes. El último partido del delantero antes del parón por fecha FIFA sería ante Moreirense, el sábado 7 de noviembre en el estadio José Alvalade.

Suárez registra 12 goles en 14 partidos en la temporada 2026-2027 y un total de 50 goles en los 66 partidos disputados con el equipo verdiblanco.

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