Subida del IVA en la Ley de Rescate Económico del Gobierno De la Espriella elevaría la inflación en Colombia: qué soluciones podrían haber

Colombia no alcanzaría la meta de inflación del Banco de la República de 3% en 2026 ni en 2027 - Colprensa

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El proyecto de ley de rescate del gobierno de Abelardo de la Espriella elevaría la inflación en Colombia hasta en 1,3 puntos porcentuales (pp), según estimaciones del Ministerio de Hacienda incluidas en la exposición de motivos radicada ante el Congreso de la República. La iniciativa del Ejecutivo busca recortar cerca de $45 billones del gasto en 2027, pero las medidas tributarias generarían presiones alcistas transitorias concentradas en ese año y en 2028.

De acuerdo con el texto, el proyecto afectaría los precios mediante alzas en los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, y mediante la reducción de beneficios en el IVA.

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La exposición de motivos sostiene que esos aumentos no serían permanentes y que, desde 2029, la consolidación fiscal haría que el efecto neto de las medidas fuera desinflacionario.

La inflación anual en Colombia sigue por encima del 6% - Dane

Como se recordará, la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EMA) del Banco de la República prevé una inflación de 5,19% al cierre de 2027. Si se sumara el máximo de 1,3 pp calculado por Hacienda, el resultado aritmético sería una variación anual de 6,49%, sin que esa cifra constituya un pronóstico definitivo del Gobierno. Además, la iniciativa interrumpiría temporalmente la trayectoria descendente que anticipa el mercado: el índice de precios al consumidor se ubicaría en 5,40% en el penúltimo trimestre de ese año.

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Factores que elevarían la inflación en 2027

Hacienda atribuye la presión inicial a la aplicación plena del ajuste al impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, a la primera mitad del cambio tributario sobre productos de tabaco y a la reducción de beneficios específicos del IVA. Esas modificaciones encarecerían los bienes y servicios alcanzados por las nuevas reglas.

Los cambios en los impuestos al consumo sumarían hasta 0,5 pp a la inflación de 2027.

0,4 pp por el canal directo.

0,1 pp por efectos indirectos sobre otros precios.

La reducción de beneficios tributarios en el IVA añadiría 0,1 pp adicionales, correspondientes al efecto directo.

Impacto previsto para 2028 y la normalización desde 2029

Para 2028, la reducción de beneficios tributarios en el IVA podría elevar la inflación hasta en 1,3 pp:

1,1 pp por efectos directos.

0,2 pp por efectos indirectos.

La segunda fase del ajuste al tabaco agregaría 0,05 pp:

0,04 por el canal directoz.

Los impuestos saludables sumarían 0,07 pp, de los cuales 0,04 corresponderían a efectos directos y 0,03 a efectos indirectos.

Las proyecciones parten del supuesto de que los mayores impuestos se trasladan por completo al precio que paga el consumidor, por lo que el propio documento las define como una cota superior. Hacienda advierte que ese traslado puede ser incompleto y que el efecto registrado podría ser menor.

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El proyecto estima que los aumentos serían de una sola vez y que el impacto acumulado rondaría 1,5 pp en el modelo de equilibrio general, 0,6 pp por debajo de esa cota. La consolidación fiscal reduciría la inflación un promedio de 0,4 pp anuales entre 2027 y 2030, gracias a una mayor inversión, más capacidad productiva y menores presiones de demanda.

Bajo ese escenario, las presiones tributarias se compensarían parcialmente en 2027 y 2028. El texto prevé que la inflación retome su tendencia de largo plazo desde 2029 y que las medidas tengan entonces un efecto neto desinflacionario.

Lisandro Junco, exdirector de la Dian, anotó que con efectIVA necesitarán un batallón de gente para poder devolver los IVAS de los miles de millones de facturas electrónicas a millones de personas - @LisandroJuncoR/X

Advertencias sobre la devolución del IVA

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco, cuestionó en X la capacidad operativa para devolver el impuesto mediante efectIVA. “Si falla la devolución del IVA de vehículos híbridos y eléctricos, que involucra miles de facturas, ¿cómo lograrán devolver el IVA a millones de personas por miles de millones de facturas?”, planteó.

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Junco también objetó el esquema de cobrar el impuesto a una amplia gama de alimentos para compensarlo después a los hogares de menores ingresos. “La propuesta de cobrar IVA a la mayoría de productos (alimentos), para después devolverlo a los que más lo necesitan. No sería mejor no cobrarles ese IVA para así no generar más burocracia (más gasto estatal) con la devolución”, afirmó.

Y propuso revisar alternativas de diferenciación tributaria: “Propongo revisar la estrategia de diferenciación como la nota fiscal que existe en Brasil”. Para Junco, una devolución respaldada por facturas electrónicas exigiría una estructura administrativa considerable, en tensión con el propósito de austeridad del proyecto.

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“Si se habla de austeridad, con efectIVA necesitarán un batallón de gente para poder devolver los IVAS de los miles de millones de facturas electrónicas a millones de personas”, advirtió, antes de calificarlo como “el ‘efecto Mariposa’ aplicado a la economía”.