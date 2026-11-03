Colombia

En video quedó fuerte pelea durante el Festival del Sancocho en Atlántico: hasta se lanzaron sillas

La grabación muestra a un grupo de personas que intercambian golpes, mientras varios asistentes se alejan y otros intentan separar a los involucrados

Investigan pelea registrada durante evento musical en el corregimiento de Martillo - crédito @primeronoticiaa/X
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Una pelea entre varios asistentes alteró el desarrollo del Festival del Sancocho, realizado durante el fin de semana en el corregimiento de Martillo, jurisdicción de Ponedera, Atlántico.

Un video divulgado en redes sociales mostró una confrontación a golpes en medio de un concierto de música vallenata, mientras decenas de personas observaban la situación la noche del domingo 1 de noviembre de 2026.

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La publicación fue compartida por la cuenta Primero Barranquilla, que indicó que el incidente dejó varias personas heridas. Hasta el momento, en el material aportado no aparecen pronunciamientos de autoridades que permitan establecer el número de afectados, las causas del enfrentamiento o si hubo capturas.

El video muestra sillas en el suelo y asistentes que intentan separarlos

Las imágenes, grabadas en un espacio abierto con carpas y filas de sillas plásticas, registran el momento en que un grupo de hombres se enfrenta cerca de la zona destinada al público. Algunos intercambian golpes y lanzan sillas, mientras otros tratan de apartarlos.

Varias sillas terminaron en el piso durante la confusión. En el video también se ve a asistentes que retroceden para alejarse del grupo y a otras personas que intentan intervenir para detener la agresión.

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Pelea en pleno concierto alteró el Festival del Sancocho en Ponedera, Atlántico - crédito @primeronoticiaa/X
Pelea en pleno concierto alteró el Festival del Sancocho en Ponedera, Atlántico - crédito @primeronoticiaa/X

El hecho ocurrió frente a una multitud reunida para disfrutar de la programación musical del festival. La grabación no permite identificar con claridad el inicio de la disputa ni precisar cuánto tiempo duró el altercado.

La cuenta que difundió el registro describió lo ocurrido como una “tremenda trifulca” y afirmó que la celebración pasó de la música a un escenario de violencia.

Usuarios cuestionaron el comportamiento de los involucrados

La secuencia generó comentarios de rechazo entre usuarios de la red social. Un usuario escribió: “Mucha corronchería”, y cuestionó la falta de cultura ciudadana entre quienes participaron en el episodio.

Otro internauta señaló: “Dense bien duro”, en un mensaje que aludió a una posible atención médica para los involucrados. Su publicación recibió respuestas de otros usuarios que criticaron el tono del comentario.

Sillas en el suelo y golpes durante concierto vallenato en Ponedera - crédito @primeronoticiaa/X
Sillas en el suelo y golpes durante concierto vallenato en Ponedera - crédito @primeronoticiaa/X

Benítez planteó varias hipótesis sobre las razones que pueden derivar en este tipo de hechos. “¿El ambiente social y familiar?”, preguntó, antes de mencionar factores como el consumo de alcohol, la falta de sueño, los dispositivos electrónicos y la política.

El registro volvió a poner el foco sobre la seguridad en eventos masivos y la necesidad de evitar confrontaciones en espacios de entretenimiento.

Riñas durante el puente festivo dejaron dos adultos mayores afectados en Sabanalarga, Atlántico

Una cadena de enfrentamientos durante el puente festivo dejó dos adultos mayores afectados y daños en dos viviendas de Aguada de Pablo, corregimiento de Sabanalarga, Atlántico. La comunidad denunció que los altercados ocurrieron durante tres días consecutivos y pidió refuerzos de la Policía Nacional.

El episodio más reciente involucró el uso de palos, botellas y machetes, según la información suministrada por habitantes del sector. Las víctimas, de 100 y 98 años, resultaron afectadas durante la agresión, mientras que dos inmuebles sufrieron daños.

No se conocieron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre posibles capturas por estos hechos. Tampoco se precisó el número de personas que habría participado en los ataques.

Los residentes señalaron que hubo peleas el sábado, domingo y lunes del fin de semana festivo. Según sus versiones, las disputas habrían enfrentado a integrantes de varias familias.

Tres días de peleas alteraron la tranquilidad de Aguada de Pablo, en Sabanalarga - crédito @jorgecura1070/X
Tres días de peleas alteraron la tranquilidad de Aguada de Pablo, en Sabanalarga - crédito @jorgecura1070/X

La población atribuyó parte de los incidentes al consumo de alcohol y a conflictos previos entre los involucrados. Las denuncias sitúan a Aguada de Pablo entre los puntos con más llamados por alteraciones del orden público en el municipio.

La reiteración de los hechos generó preocupación entre vecinos, quienes advirtieron que las confrontaciones han afectado la tranquilidad de la zona. En particular, manifestaron temor por el uso de objetos que pueden causar lesiones graves.

La comunidad solicitó a las autoridades incrementar los patrullajes y establecer medidas de control durante fines de semana, fiestas y reuniones donde se concentran habitantes del corregimiento.

Los denunciantes también mencionaron una limitada disponibilidad de uniformados para atender emergencias en el área. Por ello, reclamaron una respuesta que permita prevenir nuevos episodios y atender de forma rápida las alertas de los residentes.

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