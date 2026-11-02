Cayeron ‘Joel Piraña’ y ‘Rulay’, líderes de una organización criminal que atemorizaba a comerciantes y transportadores en Barranquilla

El presidente informó que alias Joel Piraña sería el segundo cabecilla de la organización, mientras que alias Rulay estaría al frente de los sicarios del grupo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Dos presuntos integrantes de la estructura criminal La Nueva Generación del Freseo, organización que concentra sus actividades en Barranquilla, Soledad y otros sectores del área metropolitana, fueron detenidos en un operativo de la Policía Nacional de Colombia.

Así lo dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella que, a través de un mensaje difundido el 2 de noviembre de 2026 en X, informó que los dos detenidos fueron identificados con los alias de Joel Piraña, señalado como segundo cabecilla de la organización, y de alias Rulay, identificado por el Gobierno como coordinador de sicarios.

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“El miedo cambió de bando”, expresó De la Espriella al referirse al operativo. El presidente sostuvo que la actuación se desarrolló en Cali, aunque las operaciones atribuidas al grupo se concentrarían en el Caribe colombiano.

La captura de alias Joel Piraña fue confirmada por fuentes periodísticas, que lo identificaron como segundo cabecilla de La Nueva Generación del Freseo.

Abelardo de la Espriella anunció golpe a banda acusada de operar en Barranquilla y Soledad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Gobierno señaló a los detenidos por homicidios y extorsiones

De la Espriella afirmó que alias Joel Piraña tenía más de diez años de actividad criminal y cumplía el papel de enlace principal de alias El Menor, a quien describió como máximo jefe de esa estructura.

Según el mensaje presidencial, el detenido coordinaba homicidios selectivos, cobros extorsivos y actividades vinculadas con el narcotráfico. También estaría encargado del recaudo y la administración de recursos ilícitos.

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El mandatario sostuvo que alias Rulay dirigía a los sicarios de la organización. No entregó detalles sobre los delitos concretos que se les imputarían ni precisó la autoridad judicial que asumirá los procesos contra los capturados.

La información divulgada por el presidente atribuye a ambos hombres una participación en hechos que afectaron a comerciantes y empresarios de Barranquilla y Soledad. “Aterrorizaban” a las víctimas mediante amenazas y extorsiones, afirmó.

De la Espriella habló de un golpe a la estructura criminal

El jefe de Estado señaló que las detenciones afectan la cadena de mando de La Nueva Generación del Freseo y reducen su capacidad para ordenar asesinatos, presionar económicamente a ciudadanos y ampliar sus operaciones en el Caribe.

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De la Espriella destacó captura de dos señalados integrantes de estructura criminal del Caribe - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Debilitamos su capacidad”, escribió De la Espriella. El presidente vinculó el resultado con la estrategia presidencial Bosur y destacó el trabajo de la Policía Nacional durante el procedimiento.

La publicación no incluyó detalles sobre armas, dinero, teléfonos, vehículos u otros elementos que hubieran sido incautados durante la operación. Tampoco informó si los detenidos tenían órdenes judiciales vigentes o si fueron capturados en flagrancia.

El pronunciamiento presidencial se produjo en medio de operativos recientes contra organizaciones señaladas de participar en extorsiones, tráfico de estupefacientes y homicidios en Barranquilla y municipios cercanos. La Policía había informado previamente sobre acciones contra estructuras delictivas en esa región.

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“No habrá territorios vedados”, aseguró el presidente

De la Espriella aprovechó el anuncio para enviar un mensaje a las organizaciones criminales. “No importa dónde se escondan”, manifestó, antes de advertir que serán ubicadas y llevadas ante la justicia.

El presidente aseguró que no habrá espacios fuera del alcance de la fuerza pública. “El que la hace, la paga”, expresó al cierre de su publicación.

El mandatario acompañó el anuncio con referencias a su lema de Gobierno, “Patria Milagro”, y a la consigna “Firme por la Patria”. También incluyó la frase “¡Que viva Cristo Rey!”.

Policía detuvo en Cali a dos presuntos responsables de extorsiones y homicidios en el Atlántico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró las capturas anunciadas contra estructuras criminales y afirmó que la ciudad mantendrá las acciones contra la extorsión y el sicariato.

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En un mensaje publicado en X, el mandatario agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por su respaldo a la seguridad local y metropolitana. “En Barranquilla no bajamos la guardia contra la delincuencia”, escribió.

Char sostuvo que los operativos afectan a grupos que perjudican a comerciantes y familias. Además, destacó la labor de la Policía y de la Fuerza Pública durante las actuaciones.

“Estas capturas representan un golpe a las estructuras criminales que tanto daño les hacen a nuestros comerciantes y familias”, señaló el alcalde.

El jefe distrital indicó que el apoyo del Gobierno Nacional permitirá reforzar la respuesta institucional. “Seguiremos enfrentando con contundencia la extorsión, el sicariato y todas las formas de criminalidad”, afirmó. “Aquí no les vamos a dar tregua a los delincuentes”.

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Alejandro Char celebró las capturas contra estructuras criminales en Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

Capturaron a ocho presuntos integrantes de Deep Gold por minería ilegal en el Bajo Cauca

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la desarticulación de Deep Gold, estructura señalada de extracción ilícita de minerales en el Bajo Cauca antioqueño. La operación dejó ocho capturados en El Bagre y Caucasia, informó el mandatario.

El procedimiento, realizado el 29 de octubre de 2026, permitió incautar 695 gramos de oro, 152 gramos de platino y más de $505 millones en efectivo. Las autoridades también inutilizaron tres excavadoras, avaluadas en $1.200 millones, que presuntamente operaban en las orillas del río Nechí.

“No vamos a permitir” el enriquecimiento criminal a costa de los recursos naturales, afirmó De la Espriella. Los detenidos son investigados por concierto para delinquir, daño a los recursos naturales y contaminación ambiental.

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El video divulgado por el presidente muestra el ingreso de agentes al sitio, los elementos hallados y a los capturados. El mandatario sostuvo que la intervención afectó las finanzas y la logística de la organización.

La responsabilidad individual de los implicados será definida por las autoridades judiciales.