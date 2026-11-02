Colombia

En redes recordaron cuando Antonio Navarro Wolff apareció bailando salsa: “Tirando baldosa”

El exconstituyente relató en 2020 que la amputación de una de sus piernas no lo alejó del baile y lo describió como una parte central de su vida cotidiana

El baile como símbolo de autonomía para Antonio Navarro Wolff - crédito @AntonioSanguino/X - @ClaudiaLopez/X

Guardar

El exministro de Trabajo Antonio Sanguino y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López recordaron a Antonio Navarro Wolff tras su fallecimiento con videos en los que el exconstituyente aparece bailando. Las publicaciones destacaron una faceta personal del dirigente, más allá de su trayectoria en la vida pública.

Sanguino compartió una grabación de Navarro en La Troja, establecimiento de salsa de Barranquilla. “Antonio Navarro tirando baldosa”, escribió el exministro en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El exfuncionario añadió que el lugar era el sitio preferido de Navarro en la capital del Atlántico. Su publicación mostró al exdirigente en un ambiente informal, mientras bailaba con una mujer al ritmo de la música.

Antonio Sanguino recordó a Navarro Wolff bailando en La Troja de Barranquilla - crédito @AntonioSanguino/X
Antonio Sanguino recordó a Navarro Wolff bailando en La Troja de Barranquilla - crédito @AntonioSanguino/X

Claudia López recordó su amistad con Navarro Wolff

Claudia López difundió otro video en el que Navarro Wolff baila salsa con ella. La exalcaldesa acompañó las imágenes con un mensaje en el que recordó su relación de amistad, mentoría y trabajo político con el exconstituyente.

“Hasta siempre, Toñito”, expresó López. También agradeció la influencia que tuvo Navarro en su formación política desde el tránsito del Movimiento 19 de Abril hacia la paz y la aprobación de la Constitución de 1991.

PUBLICIDAD

La exmandataria aseguró que el exgobernador de Nariño abrió espacios para nuevas generaciones. “Por nunca dejarnos atrás”, escribió. En su mensaje mencionó aventuras, proyectos y logros compartidos durante los años en que coincidieron en distintos escenarios.

López destacó la manera en que Navarro entendía el liderazgo. Según manifestó, le enseñó a aportar, debatir y gobernar sin perder la capacidad de disfrutar de la vida. “Liderar con el ejemplo”, señaló al resumir esa enseñanza.

Un saludo a los familiares y amigos

La exdirigente expresó dolor por el fallecimiento de Navarro y afirmó que su partida ocurre en un momento difícil para el país. “Vuela alto”, escribió en la despedida.

Claudia López despidió a Antonio Navarro Wolff con un video suyo bailando salsa - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López despidió a Antonio Navarro Wolff con un video suyo bailando salsa - crédito @ClaudiaLopez/X

López prometió honrar el legado del exconstituyente en Colombia y extendió un mensaje a Marcela, a los hijos, familiares y amigos del exdirigente.

Sanguino, por su parte, optó por una imagen de Navarro en la pista de baile de La Troja. Ambos mensajes se sumaron a las reacciones de personas que lo conocieron en ámbitos políticos y personales.

“Mi mayor orgullo es bailar como un trompo”, la frase de Antonio Navarro Wolff sobre la salsa

Antonio Navarro Wolff habló de su relación con el baile en un texto publicado el 20 de julio de 2020 en la revista Soho. Allí relató que la amputación de una de sus piernas no le impidió mantener una de sus aficiones: la salsa.

El exconstituyente recordó que, tras adaptarse a una prótesis, recuperó actividades que consideraba esenciales en su vida cotidiana. Entre ellas mencionó el baile, una práctica que asumía con entusiasmo cada vez que tenía oportunidad.

“Mi mayor orgullo es bailar como un trompo”, escribió Navarro Wolff. El dirigente, nacido en Pasto, se definió como amante de la salsa y afirmó que disfrutaba salir a la pista para “sacarle brillo al piso”.

Antonio Navarro Wolff aseguró que su pierna artificial respondía “a las mil maravillas” al bailar - crédito @AntonioSanguino/X - @ClaudiaLopez/X
Antonio Navarro Wolff aseguró que su pierna artificial respondía “a las mil maravillas” al bailar - crédito @AntonioSanguino/X - @ClaudiaLopez/X

La salsa formó parte de su recuperación

Navarro Wolff explicó que su pierna artificial respondía bien durante los pasos de baile. “La pierna se comporta a las mil maravillas”, señaló al describir cómo la prótesis le permitía moverse sin restricciones en ese espacio.

La reflexión se incluyó en un relato más amplio sobre su experiencia tras la lesión que sufrió en Cali en 1985 y el proceso que atravesó para usar una prótesis. Sin embargo, al referirse al baile, puso el foco en las posibilidades que encontró después de la amputación.

El exdirigente sostuvo que su manera de vivir se convirtió en una referencia para otras personas amputadas. Según contó, recibió comentarios sobre jóvenes que veían en su rutina una muestra de que podían retomar actividades y proyectos personales.

Navarro Wolff consideraba que bailar era una expresión de esa autonomía. Su mensaje no se limitó a la actividad física: la vinculó con la música, la celebración y el deseo de mantenerse activo pese a las dificultades.

Temas Relacionados

Antonio Navarro WolffMuerte de Antonio Navarro WolffClaudia LópezAntonio SanguinoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan a ciudadano británico que andaba con pistola y silenciador en el Parque Lleras de Medellín: había sido condenado por estupefacientes pero tenía libertad condicional

Las autoridades establecieron que el detenido tenía una sanción migratoria por exceder el tiempo autorizado de permanencia en Colombia y era requerido por la Policía de Gwent, Gales

Capturan a ciudadano británico que andaba con pistola y silenciador en el Parque Lleras de Medellín: había sido condenado por estupefacientes pero tenía libertad condicional

El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China

El levantador chocoano quedó segundo en la clasificación general del Mundial de Ningbo, donde el chino Jiangqing Lei completó el podio con una suma de 382 kilogramos en la categoría de 85 kg

El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China

Caso Zulma Guzmán: revelan registros de ingreso de la mujer en el club El Nogal antes y después del caso de envenenamiento con talio

La bitácora consigna visitas de la investigada el 11 y el 26 de marzo, además de cuatro apariciones durante abril, cuando las víctimas permanecían agonizantes por la intoxicación causada por el tóxico

Caso Zulma Guzmán: revelan registros de ingreso de la mujer en el club El Nogal antes y después del caso de envenenamiento con talio

Chontico Día resultados de hoy lunes 2 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy lunes 2 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Más de 500 indígenas en Chocó tuvieron que salir de sus territorios por temor a los grupos armados: Defensoría del Pueblo pide garantías

Habitantes de Villa Nueva llegaron al corregimiento de Jurubidá, en el municipio chocoano de Nuquí, después de abandonar sus viviendas, mientras la entidad pidió asistencia urgente y protección para otras poblaciones

Más de 500 indígenas en Chocó tuvieron que salir de sus territorios por temor a los grupos armados: Defensoría del Pueblo pide garantías
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

La Segura preocupó a sus seguidores tras aparecer hospitalizada por una crisis de dolor: “Las redes sociales engañan”

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Diana Ángel llamó a marchar contra la ley de rescate económico de Abelardo de la Espriella: “La patria mentira sigue y seguirá”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China

El gesto de Álvaro Montero a Gonzalo Montiel, que fue expulsado en el Superclásico argentino, desató miles de reacciones en las redes

Once Caldas eliminó de visitante a Santa Fe en la Copa Colombia: así quedó el cuadro de semifinales en el torneo

Jackson Martínez volvió a las canchas tras seis años de retiro e hizo el gol del triunfo del Medellín: el equipo quedó al borde de la clasificación