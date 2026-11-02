En redes recordaron cuando Antonio Navarro Wolff apareció bailando salsa: “Tirando baldosa”

El baile como símbolo de autonomía para Antonio Navarro Wolff - crédito @AntonioSanguino/X - @ClaudiaLopez/X

Guardar

El exministro de Trabajo Antonio Sanguino y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López recordaron a Antonio Navarro Wolff tras su fallecimiento con videos en los que el exconstituyente aparece bailando. Las publicaciones destacaron una faceta personal del dirigente, más allá de su trayectoria en la vida pública.

Sanguino compartió una grabación de Navarro en La Troja, establecimiento de salsa de Barranquilla. “Antonio Navarro tirando baldosa”, escribió el exministro en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El exfuncionario añadió que el lugar era el sitio preferido de Navarro en la capital del Atlántico. Su publicación mostró al exdirigente en un ambiente informal, mientras bailaba con una mujer al ritmo de la música.

Antonio Sanguino recordó a Navarro Wolff bailando en La Troja de Barranquilla - crédito @AntonioSanguino/X

Claudia López recordó su amistad con Navarro Wolff

Claudia López difundió otro video en el que Navarro Wolff baila salsa con ella. La exalcaldesa acompañó las imágenes con un mensaje en el que recordó su relación de amistad, mentoría y trabajo político con el exconstituyente.

“Hasta siempre, Toñito”, expresó López. También agradeció la influencia que tuvo Navarro en su formación política desde el tránsito del Movimiento 19 de Abril hacia la paz y la aprobación de la Constitución de 1991.

PUBLICIDAD

La exmandataria aseguró que el exgobernador de Nariño abrió espacios para nuevas generaciones. “Por nunca dejarnos atrás”, escribió. En su mensaje mencionó aventuras, proyectos y logros compartidos durante los años en que coincidieron en distintos escenarios.

López destacó la manera en que Navarro entendía el liderazgo. Según manifestó, le enseñó a aportar, debatir y gobernar sin perder la capacidad de disfrutar de la vida. “Liderar con el ejemplo”, señaló al resumir esa enseñanza.

Un saludo a los familiares y amigos

La exdirigente expresó dolor por el fallecimiento de Navarro y afirmó que su partida ocurre en un momento difícil para el país. “Vuela alto”, escribió en la despedida.

PUBLICIDAD

Claudia López despidió a Antonio Navarro Wolff con un video suyo bailando salsa - crédito @ClaudiaLopez/X

López prometió honrar el legado del exconstituyente en Colombia y extendió un mensaje a Marcela, a los hijos, familiares y amigos del exdirigente.

Sanguino, por su parte, optó por una imagen de Navarro en la pista de baile de La Troja. Ambos mensajes se sumaron a las reacciones de personas que lo conocieron en ámbitos políticos y personales.

“Mi mayor orgullo es bailar como un trompo”, la frase de Antonio Navarro Wolff sobre la salsa

Antonio Navarro Wolff habló de su relación con el baile en un texto publicado el 20 de julio de 2020 en la revista Soho. Allí relató que la amputación de una de sus piernas no le impidió mantener una de sus aficiones: la salsa.

PUBLICIDAD

El exconstituyente recordó que, tras adaptarse a una prótesis, recuperó actividades que consideraba esenciales en su vida cotidiana. Entre ellas mencionó el baile, una práctica que asumía con entusiasmo cada vez que tenía oportunidad.

“Mi mayor orgullo es bailar como un trompo”, escribió Navarro Wolff. El dirigente, nacido en Pasto, se definió como amante de la salsa y afirmó que disfrutaba salir a la pista para “sacarle brillo al piso”.

Antonio Navarro Wolff aseguró que su pierna artificial respondía “a las mil maravillas” al bailar - crédito @AntonioSanguino/X - @ClaudiaLopez/X

La salsa formó parte de su recuperación

Navarro Wolff explicó que su pierna artificial respondía bien durante los pasos de baile. “La pierna se comporta a las mil maravillas”, señaló al describir cómo la prótesis le permitía moverse sin restricciones en ese espacio.

PUBLICIDAD

La reflexión se incluyó en un relato más amplio sobre su experiencia tras la lesión que sufrió en Cali en 1985 y el proceso que atravesó para usar una prótesis. Sin embargo, al referirse al baile, puso el foco en las posibilidades que encontró después de la amputación.

El exdirigente sostuvo que su manera de vivir se convirtió en una referencia para otras personas amputadas. Según contó, recibió comentarios sobre jóvenes que veían en su rutina una muestra de que podían retomar actividades y proyectos personales.

Navarro Wolff consideraba que bailar era una expresión de esa autonomía. Su mensaje no se limitó a la actividad física: la vinculó con la música, la celebración y el deseo de mantenerse activo pese a las dificultades.

PUBLICIDAD