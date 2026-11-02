Colombia

Más de 500 indígenas en Chocó tuvieron que salir de sus territorios por temor a los grupos armados: Defensoría del Pueblo pide garantías

Habitantes de Villa Nueva llegaron al corregimiento de Jurubidá, en el municipio chocoano de Nuquí, después de abandonar sus viviendas, mientras la entidad pidió asistencia urgente y protección para otras poblaciones

Ilustración acuarela de un grupo de personas con mochilas caminando por un sendero de tierra, alejándose de casas y árboles bajo un cielo nublado.
La entidad pidió atención humanitaria, traslado fluvial protegido y medidas preventivas luego de denunciar la salida de habitantes de una comunidad rural de Chocó (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Defensoría del Pueblo denunció el desplazamiento forzado de cerca de 500 indígenas de Villa Nueva, en Nuquí, Chocó, que abandonaron su territorio durante la tarde del 1 de noviembre de 2026 ante el temor por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales.

La entidad informó que entre los desplazados hay niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. Según la información que recibió la Defensoría, las familias permanecen de forma temporal en Jurubidá, una comunidad afrodescendiente, sin que hayan podido completar el traslado a la cabecera municipal de Nuquí.

PUBLICIDAD

La Defensoría del Pueblo señaló que los habitantes de Villa Nueva salieron de su territorio debido al “temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales”.

Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol/X)
La Defensoría del Pueblo informó que entre los desplazados hay niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales (@DefensoriaCol/X)

La entidad indicó que mantiene presencia institucional en Nuquí, donde adelanta labores de seguimiento y verificación de la emergencia, además de gestiones con las autoridades competentes para responder a las necesidades de la población afectada.

La alerta se produjo tras asesinatos y un presunto secuestro

El desplazamiento ocurrió dos días después de que la Defensoría del Pueblo enviara un oficio sobre la consumación del riesgo previsto en la Alerta Temprana 009 de 2024, documento en el que advirtió un deterioro de las condiciones de seguridad en el sector de Villa Nueva.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la entidad, la advertencia se emitió tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera. La Defensoría relacionó esos hechos con la situación de riesgo que afrontan las comunidades que viven en esta zona del litoral chocoano.

Según el organismo, la disputa territorial involucra al Clan del Golfo, grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La entidad sostuvo que esa confrontación afecta los derechos fundamentales de los habitantes de las comunidades rurales de Nuquí.

La Defensoría del Pueblo no atribuyó los asesinatos ni el presunto secuestro a uno de los grupos mencionados. Su pronunciamiento alertó sobre el impacto de la presencia armada en una región donde los traslados dependen de rutas fluviales y marítimas.

El organismo pidió que las instituciones responsables adopten medidas para proteger a las familias desplazadas y a quienes aún permanecen en los territorios bajo riesgo. “Es indispensable actuar de manera preventiva para evitar que más familias tengan que abandonar sus hogares y territorios”, afirmó.

Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol/X)
La Defensoría del Pueblo pidió que las instituciones responsables adopten medidas para proteger a las familias desplazadas y a quienes aún permanecen en los territorios bajo riesgo (@DefensoriaCol/X)

Pidieron transporte fluvial y atención para las familias desplazadas

La Defensoría solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales activar una respuesta conjunta para atender a la población de Villa Nueva. El llamado incluye la entrega de alimentos, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal con enfoque étnico y diferencial.

“Garanticen la atención humanitaria inmediata de las familias desplazadas, incluyendo alimentación, agua potable, atención en salud y condiciones dignas de alojamiento temporal”, pidió la entidad en su pronunciamiento público.

También pidió coordinar medios de transporte fluvial y medidas de protección que permitan un traslado seguro de las familias. Esa movilización, indicó, deberá realizarse cuando existan condiciones de seguridad y navegación adecuadas.

La entidad solicitó además activar las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado. El pedido contempla una coordinación con las autoridades indígenas y con las comunidades receptoras, entre ellas Jurubidá, donde permanecen de forma temporal los habitantes de Villa Nueva.

Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol/X)
La Defensoría del Pueblo solicitó además activar las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado (@DefensoriaCol/X)

Puerto Indio podría sumarse a los desplazamientos

El organismo alertó sobre la posibilidad de que la situación alcance a otras comunidades de Nuquí. Según la información conocida por la Defensoría, cerca de 300 habitantes de Puerto Indio evalúan abandonar su territorio ante las condiciones de inseguridad.

La entidad pidió adoptar acciones urgentes de prevención y protección para esa población. En particular, solicitó a las autoridades evitar que el temor por la presencia de grupos armados derive en un nuevo desplazamiento colectivo.

La Defensoría informó que continuará en Nuquí con las tareas de verificación y articulación institucional. La respuesta estatal deberá atender la situación humanitaria de los habitantes de Villa Nueva y las medidas preventivas requeridas por las comunidades que siguen en sus territorios.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloDesplazamiento ForzadoIndígenas desplazadosDesplazamiento en ChocóColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan a ciudadano británico que andaba con pistola y silenciador en el Parque Lleras de Medellín: había sido condenado por estupefacientes pero tenía libertad condicional

Las autoridades establecieron que el detenido tenía una sanción migratoria por exceder el tiempo autorizado de permanencia en Colombia y era requerido por la Policía de Gwent, Gales

Capturan a ciudadano británico que andaba con pistola y silenciador en el Parque Lleras de Medellín: había sido condenado por estupefacientes pero tenía libertad condicional

El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China

El levantador chocoano quedó segundo en la clasificación general del Mundial de Ningbo, donde el chino Jiangqing Lei completó el podio con una suma de 382 kilogramos en la categoría de 85 kg

El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China

Caso Zulma Guzmán: revelan registros de ingreso de la mujer en el club El Nogal antes y después del caso de envenenamiento con talio

La bitácora consigna visitas de la investigada el 11 y el 26 de marzo, además de cuatro apariciones durante abril, cuando las víctimas permanecían agonizantes por la intoxicación causada por el tóxico

Caso Zulma Guzmán: revelan registros de ingreso de la mujer en el club El Nogal antes y después del caso de envenenamiento con talio

Chontico Día resultados de hoy lunes 2 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy lunes 2 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Otro caso de embarazo múltiple en Antioquia: joven tendrá trillizas idénticas y son esperadas por su familia

La estudiante cursa 25 semanas de gestación y prevé dar a luz en enero de 2027, mientras recibe vigilancia ginecoobstétrica por la condición de las tres bebés

Otro caso de embarazo múltiple en Antioquia: joven tendrá trillizas idénticas y son esperadas por su familia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

La Segura preocupó a sus seguidores tras aparecer hospitalizada por una crisis de dolor: “Las redes sociales engañan”

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Diana Ángel llamó a marchar contra la ley de rescate económico de Abelardo de la Espriella: “La patria mentira sigue y seguirá”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China

El gesto de Álvaro Montero a Gonzalo Montiel, que fue expulsado en el Superclásico argentino, desató miles de reacciones en las redes

Once Caldas eliminó de visitante a Santa Fe en la Copa Colombia: así quedó el cuadro de semifinales en el torneo

Jackson Martínez volvió a las canchas tras seis años de retiro e hizo el gol del triunfo del Medellín: el equipo quedó al borde de la clasificación