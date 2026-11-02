Durante la noche de Halloween, jóvenes bailaron sobre un bus del Sitp en Bogotá: TransMilenio rechazó el comportamiento

Los hechos ocurrieron en la capital colombiana en medio de las celebraciones de Halloween, que llevaron a varios bogotanos a disfrazarse (Redes sociales)

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En medio de la celebración de Halloween en Bogotá, varios jóvenes se subieron al techo de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) que quedó detenido entre una aglomeración de asistentes disfrazados-

Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas alrededor del vehículo y a un grupo que subió a la parte superior, donde se observa que comenzaron a bailar sobre el automotor. La multitud impidió el avance del bus durante varias horas.

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Los hechos ocurrieron en la calle Octava Sur, que se ha consolidado en los últimos años como uno de los puntos recurrentes de la capital. Las fiestas, los disfraces y la concentración de visitantes ocupan el sector cada 31 de octubre.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas alrededor del vehículo y a un grupo que subió a la parte superior (mendozacarlos777/Instagram - Info SITP Bogotá /Facebook)

A través de un comunicado, revelado por Caracol Radio, TransMilenio confirmó que varias personas se subieron al techo del vehículo y que el episodio causó afectaciones. Por esta razón, rechazó el comportamiento de quienes participaron en la situación.

“Las aglomeraciones que impiden el tránsito de los buses, así como las afectaciones a los vehículos, ponen en riesgo la integridad de los usuarios, operadores y demás actores viales”, señaló la empresa.

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La entidad informó que mantenía una verificación sobre las circunstancias del caso y los daños ocasionados. Además, pidió respetar los buses, despejar las vías y evitar conductas que afecten la seguridad de las personas y la operación del sistema.

Durante la misma jornada de Halloween, TransMilenio reportó daños menores en 11 buses zonales. Según la compañía, los vehículos presentaron grafitis y afectaciones en espejos, ventanas y cableados.

En el comunicado, compartido también por City TV, señaló que los buses fueron retirados de forma temporal de la operación y enviados a patios talleres, donde quedaron a cargo de labores de limpieza y recuperación.

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“Una vez conocidas las novedades, se realizaron coordinaciones con las autoridades locales para asistencia; posteriormente, los buses fueron retirados temporalmente de la operación y trasladados a sus patios talleres correspondientes para adelantar las labores de limpieza y recuperación necesarias”, indicó la empresa,

Según informó TransMilenio a El Tiempo, el operador explicó que el vehículo permaneció inmovilizado cerca de tres horas y media por la congestión y la presencia de personas que bloqueaban su desplazamiento.

Durante la misma jornada de Halloween, TransMilenio reportó daños menores en 11 buses zonales (@TransMilenio/X)

El conductor comunicó la novedad al Centro de Control mientras esperaba poder salir del lugar. Cuando recuperó la movilidad, condujo el bus hacia el patio, al que llegó hacia las 12:40, de la media noche, de acuerdo con la información que la empresa entregó a Semana.

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¿Cómo se vivió Halloween en Bogotá?

Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron la alta asistencia a las celebraciones de Halloween en Bogotá durante la noche del 31 de octubre de 2026. Aunque las restricciones de movilidad de la Alcaldía de Bogotá impidieron las tradicionales caravanas de motociclistas, numerosos ciudadanos acudieron a discotecas y espacios públicos con sus disfraces.

La afluencia de personas también generó dificultades en algunos puntos de la ciudad. Las aglomeraciones a las afueras de bares y establecimientos de entretenimiento dejaron a varios asistentes sin posibilidad de ingresar a los lugares que habían elegido para la celebración.

Uno de los episodios que más comentarios generó ocurrió en Theatron, discoteca que suele recibir una alta cantidad de visitantes durante Halloween. El establecimiento concentra varios ambientes y convoca tanto a residentes de Bogotá como a personas llegadas de otros lugares.

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En un video que circuló en plataformas digitales se observa a una multitud frente al lugar. En medio de la presión de los asistentes, las vallas de seguridad cayeron y algunas personas terminaron en el suelo mientras portaban sus disfraces.

Uno de los episodios que más comentarios generó ocurrió en Theatron, discoteca que suele recibir una alta cantidad de visitantes durante Halloween (@SeguridadBOG / X)

Además, seis establecimientos que, según las autoridades, operaban bajo presuntas fachadas sindicales fueron suspendidos temporalmente en Bogotá durante un operativo en la localidad de Kennedy, ubicado en el occidente de la ciudad.

En los sitios intervenidos hallaron a 24 menores de edad que, al parecer, consumían bebidas alcohólicas, además de armas y sustancias ilícitas.

El procedimiento se realizó en la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, específicamente en comercios ubicados en el sector de la avenida Primera de Mayo.

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El procedimiento se realizó en la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026 en la localidad de Kennedy (Policía Metropolitana de Bogotá)

Participaron más de 200 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, la Alcaldía de Bogotá, las secretarías de Gobierno y Seguridad, y el Cuerpo de Bomberos.