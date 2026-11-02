Colombia

Otro caso de embarazo múltiple en Antioquia: joven tendrá trillizas idénticas y son esperadas por su familia

La estudiante cursa 25 semanas de gestación y prevé dar a luz en enero de 2027, mientras recibe vigilancia ginecoobstétrica por la condición de las tres bebés

Anyelit Marcela Navarro Vasco pausó sus estudios en la Universidad de Antioquia para priorizar los cuidados médicos de su gestación (Redes sociales)
Anyelit Marcela Navarro Vasco pausó sus estudios en la Universidad de Antioquia para priorizar los cuidados médicos de su gestación (Redes sociales)
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Un nuevo caso de gestación múltiple en el municipio de Caucasia, en el departamento de Antioquia. Esta vez, Anyelit Marcela Navarro Vasco espera trillizas idénticas y viaja cada semana desde Caucasia hasta Medellín para los controles de un embarazo de alto riesgo.

La joven de 19 años, estudiante de la Universidad de Antioquia, tiene 25 semanas de gestación y prevé que sus hijas nazcan en enero de 2027.

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Las bebés, que se llamarán Emily, Evelyn y Evangelyn, comparten una placenta, aunque cada una crece en su propio saco amniótico. La condición exige seguimiento ginecoobstétrico especializado para vigilar tanto la salud de la madre como el desarrollo de las tres niñas.

El caso de Navarro corresponde a un embarazo monocoriónico-triamniótico, una modalidad poco frecuente de gestación múltiple; la probabilidad de este tipo de embarazo es de un caso por cada 6.400.

El embarazo de trillizas idénticas en Caucasia ocurre con una frecuencia estimada de un caso por cada 6.400 gestaciones (Redes sociales)
El embarazo de trillizas idénticas en Caucasia ocurre con una frecuencia estimada de un caso por cada 6.400 gestaciones (Redes sociales)

La noticia tomó por sorpresa a la futura madre, que afronta su primera experiencia de maternidad junto a su pareja, de 22 años. “Lloré demasiado, pero por el miedo que me dio ya que me dijeron que era de alto riesgo y pues todas las cosas que uno ve”, contó Anyelit Marcela Navarro a Noticias Caracol.

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La joven relató que sus emociones cambiaron a medida que avanzaron las ecografías y pudo escuchar los latidos de las niñas. “Pero ya después de que empecé a ver las ecografías, escuchar el corazoncito, le fui como poniendo mucho amor y ya son mejor dicho superdeseadas por todos, por toda la familia”, agregó Navarro ante el medio.

Para cuidar su salud durante la gestación, la estudiante decidió suspender temporalmente su formación universitaria. La familia también se prepara para los gastos y cuidados que implicará la llegada simultánea de tres recién nacidas.

Las tres bebés se alimentan de una sola placenta

Santiago Granada, subgerente científico del Hospital de Caucasia, explicó que la condición médica requiere controles más estrictos porque los fetos dependen de una única placenta.

El diagnóstico monocoriónico-triamniótico implica que las tres bebés crecen en sacos independientes y comparten una misma placenta (Redes sociales)
El diagnóstico monocoriónico-triamniótico implica que las tres bebés crecen en sacos independientes y comparten una misma placenta (Redes sociales)

“La mujer tiene un embarazo monocónico triamiótico, eso quiere decir de que cada bebé está en su bolsa omiótica donde hace su crecimiento, pero los tres bebés efectivamente se alimentan de una sola placenta”, señaló Granada al medio local Mi Oriente.

El médico indicó que esa particularidad vuelve más específico el monitoreo periódico de la evolución de las tres niñas. “Entonces eso obviamente entenderán de que hace que su rigorosidad en el seguimiento mes a mes sea mucho más específica”, añadió el subgerente científico ante el medio.

Navarro Vasco contó que en los controles detectaron que dos de sus hijas tenían menor peso y tamaño que la tercera. Pese a ello, afirmó que las tres se encuentran en buen estado de salud. “Lo único que he tenido es que dos de las niñas estaban un poquito bajitas de peso y chiquititas”, explicó la joven.

La futura madre vinculó esa diferencia al hecho de que las tres comparten placenta. “Una como que se queda con la mayor parte de todo entonces las otras dos no reciben la misma cantidad, pero están muy sanitas las tres”, sostuvo.

Emily, Evelyn y Evangelyn presentaron diferencias en su peso debido al reparto de la nutrición desde una placenta compartida (Redes sociales)
Emily, Evelyn y Evangelyn presentaron diferencias en su peso debido al reparto de la nutrición desde una placenta compartida (Redes sociales)

Los viajes a Medellín forman parte del seguimiento semanal

La residente del barrio Las Gaviotas debe trasladarse cada semana a Medellín para realizarse exámenes de rutina. La vigilancia busca detectar a tiempo cualquier cambio durante una gestación que los especialistas consideran de alto riesgo.

El aumento de tamaño de su abdomen ya le provoca molestias físicas. “Ahora que ya tengo la barriga más grande me duele bastante la espalda cuando estoy así por ejemplo estaba mucho tiempo, cuando estoy parada, dolores pélvicos pero es normal por el peso”, dijo Navarro a Noticias Caracol.

La joven aseguró que no ha tenido muchos antojos durante el embarazo. Mientras espera el nacimiento de las trillizas, su prioridad es que puedan crecer en condiciones adecuadas y llegar bien al parto.

“Yo la verdad espero y voy a hacer todo lo posible para que las niñas me salgan super bien y crezcan en un ambiente de muchísimo amor”, afirmó la madre.

También expresó el deseo que comparte con su pareja y sus familiares para el futuro de Emily, Evelyn y Evangelyn. “Sean unas niñas muy felices. Son muy deseadas ahora por toda la familia, por el papá, por mí y el papá también trabajando durísimo”, concluyó.

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