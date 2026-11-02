Colombia

Restaurantes en Colombia estarían al borde del cierre: 6.500 negocios podrían desaparecer por alza de costos y nuevos impuestos

La reducción de clientes, el encarecimiento de los alimentos y el aumento de los gastos laborales tienen contra las cuerdas a los empresarios gastronómicos; Acoga advierte que la crisis ya afecta miles de empleos formales

El sector gastronómico colombiano atraviesa una difícil situación económica por el aumento de los costos de operación y la disminución del consumo (Carlos Ortega /EFE)
El sector gastronómico colombiano atraviesa una difícil situación económica por el aumento de los costos de operación y la disminución del consumo (Carlos Ortega /EFE)
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La crisis de los restaurantes colombianos ya se refleja en el número de establecimientos que salieron del mercado y en los empleos que el sector dejó de sostener. La caída en las visitas coincide con el encarecimiento de los alimentos, los salarios y otros gastos necesarios para mantener abiertos los negocios. El gremio advierte que el cierre de 2026 podría superar los 6.500 locales.

Guillermo Gómez París, representante de la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga), aseguró que el balance con corte a septiembre de 2026 registraba 4.400 establecimientos gastronómicos formales cerrados.

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La cifra superó la estimación que la organización había calculado para todo el año: 3.100 negocios. Según el dirigente, octubre podría terminar con 5.000 cierres, dato que aún no se conoce.

Guillermo Enrique Gómez París, director de Acodrés - crédito LinkedIn Guillermo Enrique Gómez París
Guillermo Gómez París, representante de Acoga, alertó sobre el deterioro de la situación económica de los restaurantes en Colombia en 2026 (Guillermo Enrique Gómez París/LinkedIn)

El deterioro también alcanza al empleo. De acuerdo con Gómez, durante 2026 el sector redujo cerca del 28% de sus nóminas, una contracción equivalente a unos 327.000 puestos de trabajo.

La menor frecuencia de los consumidores en restaurantes ha reducido los ingresos, mientras los gastos de operación siguen aumentando. El representante gremial resumió la situación al señalar. “Un restaurante por el mismo esfuerzo que hacía hace cinco años recibe la mitad del ingreso y los costos siguen subiendo”, afirmó para la revista Semana.

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Los costos absorben buena parte de las ventas

La composición del gasto ayuda a explicar la presión. Antes de la pandemia, los ingredientes representaban alrededor del 35% del costo de un plato. Actualmente, ese componente llega al 43%, según Acoga. La nómina, que antes podía representar hasta el 25% de la estructura de costos, ahora se ubica entre el 35% y el 37%.

Por cada $100.000 facturados, cerca de $80.000 se destinan a pagar materia prima y personal. El dinero restante debe cubrir arriendos, servicios públicos e impuestos. Ese margen reducido deja a los negocios con menos capacidad para responder a nuevas alzas o a periodos de ventas débiles.

Fenalco advirtió que los costos laborales aumentaron más del 30%. Entre los factores están el incremento del salario mínimo, la reducción gradual de la jornada laboral y el efecto de los recargos nocturnos, dominicales y festivos. Estas obligaciones pesan especialmente en restaurantes, bares y cafeterías, que concentran buena parte de sus operaciones durante las noches y los fines de semana.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los restaurantes enfrentan mayores gastos en ingredientes y nómina, dos factores que absorben cerca del 80% de sus ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los gastos se suma el cambio en los hábitos de consumo. El aumento de los precios en las cartas ha llevado a algunos hogares a disminuir sus salidas a comer. También hay trabajadores que reemplazaron el almuerzo en establecimientos comerciales por comida preparada en casa. Con menos clientes y cuentas más ajustadas, los restaurantes enfrentan dificultades para sostener sus ventas.

Nuevos gravámenes, otra preocupación para el sector

Los empresarios también siguen el proyecto conocido como ‘Ley de Rescate Económico’ presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espeiella ante el Congreso. La iniciativa incluye cambios tributarios que afectarían productos comercializados en restaurantes, bares y cafeterías.

Para licores y aperitivos, el proyecto propone aumentar el componente específico del impuesto de $360 a $750 por cada grado de alcohol en botellas de 750 mililitros. También contempla elevar la tarifa ad valorem del 20% al 35% y aplicar un IVA del 19%.

En cuanto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas, la propuesta establece gravámenes de $45 o $76 por cada 100 mililitros de gaseosas y refrescos. Para los gremios, estas cargas sumarían presión a negocios que ya enfrentan mayores costos de abastecimiento y una demanda más débil. Su efecto dependerá de las decisiones que adopte el Congreso.

Licores y cerveza enfrentarán un IVA del 19%, lo que podría incentivar el contrabando y la informalidad - crédito Colprensa
Los gremios gastronómicos alertan sobre el impacto que podrían tener los nuevos impuestos a licores y bebidas endulzadas en bares, cafeterías y restaurantes (Colprensa)

Ante este escenario, Acoga y Tour Gastronómico plantearon modificar el esquema tributario de los restaurantes. Su propuesta es reemplazar el Impuesto Nacional al Consumo (INC) del 8% por una tarifa de IVA del mismo porcentaje. Según los gremios, ese mecanismo permitiría descontar los impuestos pagados en compras e insumos y recuperar liquidez para atender obligaciones.

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