Abelardo de la Espriella mostró que es bueno con las armas y fue criticado: así quedó en video durante simulacro de rescate de rehén en Tolemaida

El jefe de Estado participó en una de las muestras que presenció junto a los altos mandos militares - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella volvió a demostrar una vez más sus dotes con el manejo de armas de fuego y en esta ocasión sorprendió a varios de los altos mandos que lo acompañaron durante un ejercicio que se llevó a cabo en la base militar de Tolemaida (Cundinamarca) el domingo 1 de noviembre de 2026.

“En el histórico Fuerte Militar de Tolemaida, el principal centrocampista de entrenamiento y preparación de nuestro Ejército Nacional, donde generaciones de soldados han forjado su carácter, disciplina y espíritu de combate, viví una experiencia que reafirma mi orgullo de ser el Comandante en Jefe de nuestras gloriosas Fuerzas Militares”, señala el comienzo de la publicación del mandatario.

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El presidente De la Espriella destacó que conoció “de primera mano el poder operacional” de la fuerza pública, acompañado de la cúpula militar, y resaltó “operaciones de paracaidismo y asalto aéreo hasta ejercicios de combate urbano, tiradores de alta precisión, unidades especiales y operaciones contra el terrorismo”.

De la Espriella compartió el video vía X el domingo 1 de noviembre de 2026 (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Fui testigo del entrenamiento, la tecnología y la extraordinaria preparación de quienes defienden nuestra soberanía”, dijo en el mismo mensaje vía X el jefe de Estado, que en uno de los fragmentos, y luego de observar un ejercicio militar previo, se puso casco, gafas y se armó de un fusil para participar en una acción de simulacro de rescate de un rehén.

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En el video, además del fusil, el mandatario manipuló un revólver, con el que demostró su experticia con el manejo de armamento a casi dos meses después de que firmó el Decreto 1368 de 2026, que levantó la suspensión general de los permisos de porte y tenencia de armas de fuego, con algunas condiciones.

De la Espriella destacó el trabajo que se viene desarrollando desde el fuerte militar (@ABDELAESPRIELLA/X)

Presidente De la Espriella destacó la tarea que se realiza desde la base militar de Tolemaida

“Tolemaida no es simplemente una instalación militar. Es una escuela de valor, sacrificio y honor, donde se preparan los hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo por Colombia”, añadió más adelante en su mensaje el jefe de Estado, que resaltó el trabajo de las Fuerzas Militares, y describió: “Aquí se fortalece la capacidad de respuesta de nuestras Fuerzas Militares, la coordinación entre tierra, mar, aire y río, y la preparación para enfrentar las amenazas contra nuestra Nación”.

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Al final, De la Espriella dijo: “Como Comandante en jefe, tengo una convicción inquebrantable: a nuestros soldados no se les abandona, se les respalda, se les equipa y se les honra”.

El Ejército y la Armada también compartieron imágenes y el video tras la visita, y que causó polémica (Ejército Nacional de Colombia/Facebook)

En la misma instalación militar, el jefe de Estado condecoró a un grupo de integrantes de la Infantería de Marina “por su destacado desempeño operacional”, mencionó el comunicado oficial de la institución.

El presidente presidió el acto junto al mayor general de Infantería de Marina Rafael Olaya Quintero, segundo Comandante de la Armada Nacional y Jefe de Estado Mayor Naval

“Esta distinción exalta el compromiso, la valentía y la vocación de servicio de los hombres y mujeres que integran la Armada Nacional, quienes, desde sus diferentes capacidades y especialidades, trabajan incansablemente en el desarrollo de operaciones contra las estructuras criminales, protegiendo a la población y contribuyendo a la seguridad del país”, menciona la publicación oficial del evento que compartió la institución en su cuenta de Facebook.

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El jefe de Estado presidió un acto oficial en el que condecoró a varios uniformados (Armada de Colombia/Facebook)

Los reparos al video del presidente De la Espriella manipulando armas de fuego tras el atentado en Planadas

Los cuestionamientos de algunos dirigentes políticos, incluidos algunos de la oposición, no se hicieron esperar luego del video que difundió De la Espriella, debido a que en ese mismo día se registró un ataque con explosivos en Planadas, Tolima, que dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, además de más de una decena de heridos, según el balance preliminar de las autoridades.

Uno de ellos fue el excongresista Camilo Romero, que en un mensaje en X afirmó que “mientras Abelardo juega a ser pistolero, en el país de verdad nuestros soldados, policías y población civil son atacados por los criminales, como ocurrió infamemente en Planadas con el saldo de varias personas asesinadas, incluyendo una bebé”.

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Camilo Romero acusó a De la Espriella de querer jugar "a ser pistolero" (@CamiloRomero/X)

El también exgobernador de Nariño expresó “todo el rechazo a esta atrocidad”; luego del atentado, expresó a las familias afectadas “total solidaridad y apoyo”.

“La respuesta a la situación de Colombia exige la comprensión más allá de disfrazarse con radio y arma al cinto. Ya es hora de que Abelardo salga de su burbuja y asuma las cosas como son”, agregó Romero a su publicación.

Por su parte, el el representante a la Cámara Heráclito Landínez (Pacto Histórico), precisó en la misma red social: “Mientras el presidente @ABDELAESPRIELLA jugaba con armas en Tolemaida, en Colombia, en la vida real, estallaron bombas, asesinaron policías, mataron niños, desplazaron indígenas y atacaron con fusiles a la población civil (sic)”.

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El congresista añadió en su réplica hacia el jefe de Estado que “no se puede seguir gobernando a punta de cámaras y espectáculos mientras las comunidades EN LA VIDA REAL viven bajo el miedo y los grupos armados siguen atacando (sic)”.

El congresista Heráclito Landínez (Pacto Histórico) se unió a las voces que criticaron la publicación del presidente De la Espriella ( @HERACLITOL/X)

“Apenas tres meses de gobierno y el país enfrenta una grave crisis de seguridad”, advirtió Landínez, que le hizo una petición a De la Espriella: “Presidente, por el bien de Colombia, basta de tanto show. La seguridad de millones de colombianos no es un juego”.

Al final, el representante a la Cámara sentenció: “¡COMIENCEN A GOBERNAR, LA CAMPAÑA TERMINÓ HACE RATO! (sic)"

Otra de las voces que se sumó al rechazo por la grabación del mandatario manipulado armas de fuego fue la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López.

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Claudia López rechazó que De la Espriella compartiera el video exhibiendo sus dotes con el manejo de armas (@ClaudiaLopez/X)

“Mi solidaridad con las familias de Planadas, Tolima víctimas de un atentado terrorista. Mientras tanto el Presidente jugaba en Melgar al tigrito. Payasada en seguridad y atraco con la tributaria”, inició la publicación de la exalcaldesa.

Luego le lanzó un ‘dardo’ a la gestión del presidente, y concluyó: “La receta de Abelardo y la derecha: más circo, más impuestos, menos pan”.