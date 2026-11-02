Colombia

Venta de carros híbridos y eléctricos podría tener una dura caída en Colombia ante los impuestos que plantea la reforma tributaria del Ministerio de Hacienda

De acuerdo con un informe de Aconauto, el cambio tributario elevaría 14% el precio final de esas tecnologías y retrasaría la renovación del parque automoto

Los carros eléctricos requieren llantas especiales que garanticen seguridad, durabilidad y eficiencia en cada recorrido - crédito Asopartes
Los carros eléctricos requieren llantas especiales que garanticen seguridad, durabilidad y eficiencia en cada recorrido (Asopartes)
Guardar

La venta de vehículos híbridos y eléctricos en Colombia caería 40% si el impuesto al valor agregado (IVA) pasa del 5% al 19% con la denominada ley de rescate económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella, proyecto que fue radicado ante el Congreso, según los cálculos de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto).

El gremio, por medio de un comunicado, rechazó la propuesta del ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, al estimar que el cambio elevaría 14% el precio de esos vehículos.

PUBLICIDAD

Sobre esto, el presidente ejecutivo de Aconauto, Pedro Nel Quijano, advirtió que la medida afectaría la renovación del parque vehicular en circulación, además de retrasar la transición hacia tecnologías de menores emisiones. También anticipó consecuencias negativas sobre los índices de accidentalidad y contaminación.

“Es al menos contradictorio que en un país cuyo presidente tiene la prioridad del crecimiento económico se grave de tal forma los vehículos que están trayendo la renovación del parque automotor y una importante porción del recaudo”, dijo el líder gremial.

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
La reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella buscará recaudar $44 billones (Colprensa)

Frente a ese escenario, Aconauto propone fijar un IVA único del 10% para todos los vehículos nuevos y eliminar el impuesto nacional al consumo (impoconsumo), cuya tasa base es del 8%. El gremio sostiene que la menor carga tributaria ampliaría el mercado y generaría nuevos ingresos fiscales por otras vías.

PUBLICIDAD

El recaudo y el cambio en la demanda de vehículos

Aconauto precisó que, entre 2021 y 2025, la venta de automotores nuevos generó un recaudo acumulado de $23,55 billones por IVA e impoconsumo. El cálculo reúne los recursos directos obtenidos por ambos gravámenes durante ese período. Señaló que el comportamiento del mercado plantea una paradoja para las finanzas públicas:

  • Las ventas físicas crecieron, pero la recaudación directa muestra una moderación estructural. En 2025 se matricularon 254.438 vehículos, mientras la demanda ganó participación en los segmentos híbrido, eléctrico y de servicio público.
  • Esos vehículos reciben un IVA preferencial del 5% o una exención total del Impoconsumo, según el tipo de automotor.

Para Aconauto, esa transformación de la demanda ayuda a explicar por qué un mayor número de unidades vendidas no se traduce automáticamente en un aumento proporcional de los tributos directos.

Propuesta de IVA del 10% y eliminación del impoconsumo

La alternativa del gremio consiste en unificar el IVA en 10% para los vehículos nuevos, sin distinción entre tecnologías, y eliminar por completo el impoconsumo. Según sus proyecciones de elasticidad-precio, esa modificación reduciría 9,5% el precio final consignado en la factura para el consumidor.

Aconauto calcula que el alivio podría elevar el mercado desde las más de 350.000 unidades previstas para este año hasta un escenario de 400.000 vehículos. La expansión implicaría la incorporación de más de 50.000 automotores adicionales respecto de la previsión inicial del sector.

“Introducir al mercado más de 50.000 vehículos nuevos adicionales generaría un impacto contracíclico inmediato”, afirmó Quijano.

El dirigente vinculó esa posibilidad con una mayor actividad para los concesionarios y con la aceleración de la renovación tecnológica del parque vehicular. Añadió que “el consumidor responderá masivamente si removemos las barreras de entrada del impoconsumo, tributo obsoleto que distorsiona los precios e inhibe la renovación tecnológica”.

En Colombia, el mercado de carros híbridos vive un gran momento en 2026, con un crecimiento cercano al 75% frente al año anterior, según Fenalco y Andi (Luisa Gonzalez/Reuters)
En Colombia, el mercado de carros híbridos vive un gran momento en 2026, con un crecimiento cercano al 75% frente al año anterior, según Fenalco y Andi (Luisa Gonzalez/Reuters)

Recaudo indirecto planteado por Aconauto

Bajo el IVA unificado del 10%, la Asociación proyecta un recaudo directo de $2,39 billones. El gremio sostiene que la diferencia frente a otros esquemas tributarios podría compensarse con el crecimiento del parque vehicular y con ingresos indirectos de carácter permanente.

Dentro de esos recursos menciona el impuesto de rodamiento, que recaudarían los departamentos con la llegada de nuevos propietarios, y los aportes asociados a la generación de empleo formal y al impuesto sobre la renta corporativa. También prevé mayor actividad en:

  • Combustibles.
  • Seguros todo riesgo.
  • Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat).
  • Repuestos y mantenimiento.
  • Rubros gravados con IVA del 19%.

Aconauto pidió instalar mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para revisar la estructura de los gravámenes y el cobro municipal del impuesto de industria y comercio (ICA).

“Para aumentar el recaudo, lo conducente es motivar el crecimiento del mercado a su potencial de 500.000 unidades anuales, y esto se logra a través de la desregulación y reducción de impuestos como el impoconsumo, unido a la revisión de la forma de cómo las ciudades cobran el ICA”, sostuvo Quijano.

El gremio dice que es necesaria una política tributaria orientada a ampliar el volumen de ventas con el fin de tener mayor capacidad de impulsar la actividad económica, en vez de un incremento de gravámenes sobre vehículos con tecnologías de renovación.

Temas Relacionados

Ministerio de HaciendaVehículos Híbridos y EléctricosImpuestosColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

El estadio Américo Montanini será el escenario en donde se enfrenten dos de los mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano y que marcará la disputa por el punto invisible en los cuadrangulares semifinales

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Sinuano Día resultados de hoy lunes 2 de noviembre: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy lunes 2 de noviembre: ganadores del último sorteo

Defensoría del Pueblo pidió atención urgente para las víctimas y el restablecimiento del hospital de Planadas tras ataque terrorista

El organismo solicitó al Gobierno nacional y regional garantizar asistencia a los heridos, reponer medicamentos y reparar la infraestructura sanitaria dañada por las explosiones del domingo 1 de noviembre en el municipio tolimense

Defensoría del Pueblo pidió atención urgente para las víctimas y el restablecimiento del hospital de Planadas tras ataque terrorista

Judicializan a seis presuntos miembros de ‘Satanás’ por extorsiones a conductores en Bogotá: investigan vínculo con el asesinato de un conductor y su hijo

La Fiscalía imputó cargos a los detenidos por una red que habría exigido pagos mensuales a transportistas informales de Bosa y que recibió hasta $ 270 millones entre 2023 y 2026

Judicializan a seis presuntos miembros de ‘Satanás’ por extorsiones a conductores en Bogotá: investigan vínculo con el asesinato de un conductor y su hijo

Estos son los candidatos para llegar a la Comisión Técnica Arbitral: Wilmar Roldán pasaría de las canchas a los escritorios

El proceso busca restablecer la dirección, una asistencia, la formación del VAR y el área femenina, sin conducción desde la dimisión de Sebastián Restrepo a finales de septiembre, quien alegó interferencias

Estos son los candidatos para llegar a la Comisión Técnica Arbitral: Wilmar Roldán pasaría de las canchas a los escritorios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

La Segura preocupó a sus seguidores tras aparecer hospitalizada por una crisis de dolor: “Las redes sociales engañan”

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Diana Ángel llamó a marchar contra la ley de rescate económico de Abelardo de la Espriella: “La patria mentira sigue y seguirá”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Estos son los candidatos para llegar a la Comisión Técnica Arbitral: Wilmar Roldán pasaría de las canchas a los escritorios

El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China

El gesto de Álvaro Montero a Gonzalo Montiel, que fue expulsado en el Superclásico argentino, desató miles de reacciones en las redes

Once Caldas eliminó de visitante a Santa Fe en la Copa Colombia: así quedó el cuadro de semifinales en el torneo