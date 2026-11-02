Venta de carros híbridos y eléctricos podría tener una dura caída en Colombia ante los impuestos que plantea la reforma tributaria del Ministerio de Hacienda

Los carros eléctricos requieren llantas especiales que garanticen seguridad, durabilidad y eficiencia en cada recorrido (Asopartes)

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La venta de vehículos híbridos y eléctricos en Colombia caería 40% si el impuesto al valor agregado (IVA) pasa del 5% al 19% con la denominada ley de rescate económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella, proyecto que fue radicado ante el Congreso, según los cálculos de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto).

El gremio, por medio de un comunicado, rechazó la propuesta del ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, al estimar que el cambio elevaría 14% el precio de esos vehículos.

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Sobre esto, el presidente ejecutivo de Aconauto, Pedro Nel Quijano, advirtió que la medida afectaría la renovación del parque vehicular en circulación, además de retrasar la transición hacia tecnologías de menores emisiones. También anticipó consecuencias negativas sobre los índices de accidentalidad y contaminación.

“Es al menos contradictorio que en un país cuyo presidente tiene la prioridad del crecimiento económico se grave de tal forma los vehículos que están trayendo la renovación del parque automotor y una importante porción del recaudo”, dijo el líder gremial.

La reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella buscará recaudar $44 billones (Colprensa)

Frente a ese escenario, Aconauto propone fijar un IVA único del 10% para todos los vehículos nuevos y eliminar el impuesto nacional al consumo (impoconsumo), cuya tasa base es del 8%. El gremio sostiene que la menor carga tributaria ampliaría el mercado y generaría nuevos ingresos fiscales por otras vías.

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El recaudo y el cambio en la demanda de vehículos

Aconauto precisó que, entre 2021 y 2025, la venta de automotores nuevos generó un recaudo acumulado de $23,55 billones por IVA e impoconsumo. El cálculo reúne los recursos directos obtenidos por ambos gravámenes durante ese período. Señaló que el comportamiento del mercado plantea una paradoja para las finanzas públicas:

Las ventas físicas crecieron, pero la recaudación directa muestra una moderación estructural. En 2025 se matricularon 254.438 vehículos, mientras la demanda ganó participación en los segmentos híbrido, eléctrico y de servicio público.

Esos vehículos reciben un IVA preferencial del 5% o una exención total del Impoconsumo, según el tipo de automotor.

Para Aconauto, esa transformación de la demanda ayuda a explicar por qué un mayor número de unidades vendidas no se traduce automáticamente en un aumento proporcional de los tributos directos.

Propuesta de IVA del 10% y eliminación del impoconsumo

La alternativa del gremio consiste en unificar el IVA en 10% para los vehículos nuevos, sin distinción entre tecnologías, y eliminar por completo el impoconsumo. Según sus proyecciones de elasticidad-precio, esa modificación reduciría 9,5% el precio final consignado en la factura para el consumidor.

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Aconauto calcula que el alivio podría elevar el mercado desde las más de 350.000 unidades previstas para este año hasta un escenario de 400.000 vehículos. La expansión implicaría la incorporación de más de 50.000 automotores adicionales respecto de la previsión inicial del sector.

“Introducir al mercado más de 50.000 vehículos nuevos adicionales generaría un impacto contracíclico inmediato”, afirmó Quijano.

El dirigente vinculó esa posibilidad con una mayor actividad para los concesionarios y con la aceleración de la renovación tecnológica del parque vehicular. Añadió que “el consumidor responderá masivamente si removemos las barreras de entrada del impoconsumo, tributo obsoleto que distorsiona los precios e inhibe la renovación tecnológica”.

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En Colombia, el mercado de carros híbridos vive un gran momento en 2026, con un crecimiento cercano al 75% frente al año anterior, según Fenalco y Andi (Luisa Gonzalez/Reuters)

Recaudo indirecto planteado por Aconauto

Bajo el IVA unificado del 10%, la Asociación proyecta un recaudo directo de $2,39 billones. El gremio sostiene que la diferencia frente a otros esquemas tributarios podría compensarse con el crecimiento del parque vehicular y con ingresos indirectos de carácter permanente.

Dentro de esos recursos menciona el impuesto de rodamiento, que recaudarían los departamentos con la llegada de nuevos propietarios, y los aportes asociados a la generación de empleo formal y al impuesto sobre la renta corporativa. También prevé mayor actividad en:

Combustibles.

Seguros todo riesgo.

Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat).

Repuestos y mantenimiento.

Rubros gravados con IVA del 19%.

Aconauto pidió instalar mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para revisar la estructura de los gravámenes y el cobro municipal del impuesto de industria y comercio (ICA).

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“Para aumentar el recaudo, lo conducente es motivar el crecimiento del mercado a su potencial de 500.000 unidades anuales, y esto se logra a través de la desregulación y reducción de impuestos como el impoconsumo, unido a la revisión de la forma de cómo las ciudades cobran el ICA”, sostuvo Quijano.

El gremio dice que es necesaria una política tributaria orientada a ampliar el volumen de ventas con el fin de tener mayor capacidad de impulsar la actividad económica, en vez de un incremento de gravámenes sobre vehículos con tecnologías de renovación.