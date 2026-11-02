Declaran alerta roja hospitalaria en Planadas, Tolima, tras el atentado que dejó cuatro muertos y 18 heridos

La alerta roja se confirmó tras una reunión de coordinación institucional entre representantes gubernamentales y miembros de las fuerzas militares y de policía (Secretaría de Salud del Tolima/Facebook)

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La Secretaría de Salud del Tolima declaró alerta roja hospitalaria en todo el departamento tras el atentado contra la población civil y la Misión Médica en el municipio de Planadas, ocurrido durante la noche del domingo 1 de noviembre de 2026.

El hecho dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y 18 heridas, según el reporte oficial divulgado por las autoridades departamentales. Una de las víctimas fatales fue una bebé de dos meses de edad.

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De acuerdo con lo explicado, la medida regirá por tiempo indefinido, hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad y operación de los servicios de salud en el municipio en compañía de la fuerza pública.

La decisión obliga a hospitales, clínicas y demás instituciones públicas y privadas del departamento a activar sus planes de emergencia y mantener disponible la atención de urgencias.

Atentado en Planadas obligó a reorganizar la atención médica en la zona con el apoyo de las autoridades departamentales y nacionales (Secretaría de Salud del Tolima/Facebook)

El Hospital Centro de Planadas sufrió daños en varias áreas

El ataque afectó la infraestructura donde funcionaba de manera transitoria el Hospital Centro de Planadas, una situación que llevó a las autoridades a reorganizar la atención médica para evitar interrupciones en el servicio. Los daños se concentraron en las zonas de consulta externa, farmacia, almacén y administración.

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El secretario de Salud del Tolima, Luis Eduardo González, informó que iniciaron de inmediato con las acciones correspondientes relacionadas con la activación de los protocolos frente a la emergencia: “Actuamos de manera inmediata”.

González señaló que la afectación de la red hospitalaria genera preocupación por la capacidad de respuesta ante nuevas contingencias. También rechazó que la misión médica haya resultado impactada por el atentado y recalcó que los centros asistenciales deben mantenerse al margen de cualquier hecho de violencia.

Instituciones públicas y privadas deberán garantizar urgencias mientras el Gobierno departamental coordina traslados, remisiones y apoyo para la población afectada (Secretaría de Salud del Tolima/Facebook)

Autoridades buscan instalar un hospital de campaña

La Secretaría de Salud indicó que se está trabajando en el traslado rápido de los servicios a un nuevo punto para asegurar la continuidad de la atención a los habitantes de Planadas. El municipio cuenta con un nuevo hospital en construcción, pero el centro afectado operaba en una sede provisional.

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Dentro de las acciones en marcha está la gestión de un hospital de campaña, con apoyo del Ministerio de Salud y de la Defensa Civil. La alternativa busca mantener los servicios básicos mientras se supera la afectación física de la sede y se definen condiciones seguras para el funcionamiento de la red local.

Las medidas fueron revisadas durante una sesión conjunta del Consejo de Seguridad y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. En ese espacio, las instituciones coordinaron la respuesta para atender a las víctimas, proteger al personal sanitario y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud.

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La Gobernación de Tolima reportó víctimas menores de edad

La mandataria departamental se pronunció tras un atentado ocurrido en el municipio de Planadas que dejó 4 personas fallecidas y 18 heridas, señalando la implicación de estructuras asociadas al narcotráfico y a la minería ilegal en la región (Adriana Magali Matiz/X)

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó que entre las personas fallecidas había una bebé de dos meses. En su pronunciamiento del 2 de noviembre, atribuyó el ataque a estructuras vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, aunque las autoridades no detallaron en la información entregada la identidad de los responsables ni avances concretos de la investigación.

“Lo que ha ocurrido en Planadas es terrorismo puro”, declaró Matiz, que anunció su desplazamiento al municipio para atender la emergencia y acompañar a las familias afectadas. La mandataria reiteró que el hecho no puede quedar en la impunidad y pidió reforzar la protección de la población civil.

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Del mismo modo, la Gobernación del Tolima señaló que activó los procedimientos previstos para emergencias y mantendrá la articulación con la red hospitalaria pública y privada.

La prioridad, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es sostener la respuesta asistencial mientras se recupera la capacidad operativa del hospital afectado y persisten las condiciones de riesgo en la zona.