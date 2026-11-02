Colombia

Declaran alerta roja hospitalaria en Planadas, Tolima, tras el atentado que dejó cuatro muertos y 18 heridos

Las autoridades departamentales gestionan una sede temporal para mantener los servicios asistenciales después de los daños en el centro médico local

La alerta roja se confirmó tras una reunión de coordinación institucional entre representantes gubernamentales y miembros de las fuerzas militares y de policía (Secretaría de Salud del Tolima/Facebook)
Guardar

La Secretaría de Salud del Tolima declaró alerta roja hospitalaria en todo el departamento tras el atentado contra la población civil y la Misión Médica en el municipio de Planadas, ocurrido durante la noche del domingo 1 de noviembre de 2026.

El hecho dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y 18 heridas, según el reporte oficial divulgado por las autoridades departamentales. Una de las víctimas fatales fue una bebé de dos meses de edad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo explicado, la medida regirá por tiempo indefinido, hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad y operación de los servicios de salud en el municipio en compañía de la fuerza pública.

La decisión obliga a hospitales, clínicas y demás instituciones públicas y privadas del departamento a activar sus planes de emergencia y mantener disponible la atención de urgencias.

Atentado en Planadas obligó a reorganizar la atención médica en la zona con el apoyo de las autoridades departamentales y nacionales (Secretaría de Salud del Tolima/Facebook)
Atentado en Planadas obligó a reorganizar la atención médica en la zona con el apoyo de las autoridades departamentales y nacionales (Secretaría de Salud del Tolima/Facebook)

El Hospital Centro de Planadas sufrió daños en varias áreas

El ataque afectó la infraestructura donde funcionaba de manera transitoria el Hospital Centro de Planadas, una situación que llevó a las autoridades a reorganizar la atención médica para evitar interrupciones en el servicio. Los daños se concentraron en las zonas de consulta externa, farmacia, almacén y administración.

PUBLICIDAD

El secretario de Salud del Tolima, Luis Eduardo González, informó que iniciaron de inmediato con las acciones correspondientes relacionadas con la activación de los protocolos frente a la emergencia: “Actuamos de manera inmediata”.

González señaló que la afectación de la red hospitalaria genera preocupación por la capacidad de respuesta ante nuevas contingencias. También rechazó que la misión médica haya resultado impactada por el atentado y recalcó que los centros asistenciales deben mantenerse al margen de cualquier hecho de violencia.

Instituciones públicas y privadas deberán garantizar urgencias mientras el Gobierno departamental coordina traslados, remisiones y apoyo para la población afectada (Secretaría de Salud del Tolima/Facebook)
Instituciones públicas y privadas deberán garantizar urgencias mientras el Gobierno departamental coordina traslados, remisiones y apoyo para la población afectada (Secretaría de Salud del Tolima/Facebook)

Autoridades buscan instalar un hospital de campaña

La Secretaría de Salud indicó que se está trabajando en el traslado rápido de los servicios a un nuevo punto para asegurar la continuidad de la atención a los habitantes de Planadas. El municipio cuenta con un nuevo hospital en construcción, pero el centro afectado operaba en una sede provisional.

Dentro de las acciones en marcha está la gestión de un hospital de campaña, con apoyo del Ministerio de Salud y de la Defensa Civil. La alternativa busca mantener los servicios básicos mientras se supera la afectación física de la sede y se definen condiciones seguras para el funcionamiento de la red local.

Las medidas fueron revisadas durante una sesión conjunta del Consejo de Seguridad y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. En ese espacio, las instituciones coordinaron la respuesta para atender a las víctimas, proteger al personal sanitario y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud.

La Gobernación de Tolima reportó víctimas menores de edad

La mandataria departamental se pronunció tras un atentado ocurrido en el municipio de Planadas que dejó 4 personas fallecidas y 18 heridas, señalando la implicación de estructuras asociadas al narcotráfico y a la minería ilegal en la región (Adriana Magali Matiz/X)

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó que entre las personas fallecidas había una bebé de dos meses. En su pronunciamiento del 2 de noviembre, atribuyó el ataque a estructuras vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, aunque las autoridades no detallaron en la información entregada la identidad de los responsables ni avances concretos de la investigación.

Lo que ha ocurrido en Planadas es terrorismo puro”, declaró Matiz, que anunció su desplazamiento al municipio para atender la emergencia y acompañar a las familias afectadas. La mandataria reiteró que el hecho no puede quedar en la impunidad y pidió reforzar la protección de la población civil.

Del mismo modo, la Gobernación del Tolima señaló que activó los procedimientos previstos para emergencias y mantendrá la articulación con la red hospitalaria pública y privada.

La prioridad, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es sostener la respuesta asistencial mientras se recupera la capacidad operativa del hospital afectado y persisten las condiciones de riesgo en la zona.

Temas Relacionados

PlanadasTolimaAtentadoAlerta roja hospitalariaGobernación del TolimaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

El estadio Américo Montanini será el escenario en donde se enfrenten dos de los mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano y que marcará la disputa por el punto invisible en los cuadrangulares semifinales

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Venta de carros híbridos y eléctricos podría tener una dura caída en Colombia ante los impuestos que plantea la reforma tributaria del Ministerio de Hacienda

De acuerdo con un informe de Aconauto, el cambio tributario elevaría 14% el precio final de esas tecnologías y retrasaría la renovación del parque automoto

Venta de carros híbridos y eléctricos podría tener una dura caída en Colombia ante los impuestos que plantea la reforma tributaria del Ministerio de Hacienda

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 2 de noviembre

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 2 de noviembre

Sinuano Día resultados de hoy lunes 2 de noviembre: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy lunes 2 de noviembre: ganadores del último sorteo

Defensoría del Pueblo pidió atención urgente para las víctimas y el restablecimiento del hospital de Planadas tras ataque terrorista

El organismo solicitó al Gobierno nacional y regional garantizar asistencia a los heridos, reponer medicamentos y reparar la infraestructura sanitaria dañada por las explosiones del domingo 1 de noviembre en el municipio tolimense

Defensoría del Pueblo pidió atención urgente para las víctimas y el restablecimiento del hospital de Planadas tras ataque terrorista
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

La Segura preocupó a sus seguidores tras aparecer hospitalizada por una crisis de dolor: “Las redes sociales engañan”

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Diana Ángel llamó a marchar contra la ley de rescate económico de Abelardo de la Espriella: “La patria mentira sigue y seguirá”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Estos son los candidatos para llegar a la Comisión Técnica Arbitral: Wilmar Roldán pasaría de las canchas a los escritorios

El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China

El gesto de Álvaro Montero a Gonzalo Montiel, que fue expulsado en el Superclásico argentino, desató miles de reacciones en las redes

Once Caldas eliminó de visitante a Santa Fe en la Copa Colombia: así quedó el cuadro de semifinales en el torneo