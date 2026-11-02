Exministro de Petro respalda alza de impuestos de la reforma tributaria que propone el Gobierno De la Espriella: dijo cómo la ciudadanía aceptaría el aumento

José Antonio Ocampo fue ministro de Hacienda entre el 7 de agosto de 2022 y el 26 de abril de 2023 (Mario Ruiz/EFE)

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El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, del mandato de Gustavo Petro, respaldó la denominada ‘Ley de Rescate Fiscal’ o reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella, con la que se busca recaudar $44 billones, pero condicionó su legitimidad a que se profundicen los recortes de gasto público antes de elevar los impuestos. Según él, una mayor austeridad es indispensable para ganar respaldo político y ciudadano al ajuste.

Por medio de la red social X, Ocampo planteó que la iniciativa combina medidas sobre el gasto y la tributación. “El ajuste es necesario. Sería conveniente que se avance más en el recorte de gastos. Así se ganaría legitimidad política y con la ciudadanía para aceptar el aumento de impuestos”, escribió.

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Dijo que el Congreso de la República debe definir el alcance de los cambios tributarios, sin ignorar la necesidad de elevar los ingresos públicos: “En el caso de las normas tributarias, el Congreso debe discutir qué impuestos aumentar y cuáles no, así como si se deben reducir los que propuso el Gobierno, pero no debe negarse a la dura realidad de que un aumento en los ingresos tributarios es un elemento del ajuste necesario”.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, aseguró que sería conveniente que se avance más en el recorte de gastos (@JoseA_Ocampo/X)

Asimismo, pidió que el debate no se limite a la recaudación y que las medidas redistribuyan la carga fiscal: “Además, las normas que se adopten deben contribuir a la progresividad de la estructura tributaria, es decir, deben contribuir más aquellas personas con mayores ingresos y riqueza”.

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Más austeridad y una tributación progresiva

El proyecto prevé un ajuste de $51 billones en 2027, cifra que ascendería a $122 billones en 2030. La propuesta combina reducciones de gasto con incrementos de algunos impuestos y rebajas de otros, una fórmula que, según Ocampo, exigirá un debate amplio entre los legisladores.

Para el economista, el aumento de los ingresos tributarios forma parte de la corrección fiscal, pero debe estar respaldado por una señal más contundente de austeridad estatal. Su planteamiento busca que el esfuerzo no recaiga exclusivamente sobre los contribuyentes y que quienes poseen mayores ingresos y riqueza aporten una proporción superior.

El ajuste fiscal no resuelve todos los problemas económicos

En una columna publicada en El Tiempo, José Antonio Ocampo ya había alertado que la situación del país abarca problemas que van más allá del déficit fiscal. A su juicio, la discusión sobre las cuentas públicas ha dejado en segundo plano señales negativas en la producción, el empleo, los precios y el sector externo.

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Señaló que en julio se registró una desaceleración y que agosto mostró una ligera caída de la actividad. Mencionó retrocesos o debilidad en minería, agricultura, manufactura y construcción, junto con un menor crecimiento del sector terciario y una desaceleración del consumo de los hogares.

También advirtió que el propio ajuste fiscal puede generar presiones adicionales sobre la actividad productiva. Por ello, consideró que las decisiones para sanear las finanzas estatales deben evaluarse junto con sus posibles efectos sobre el crecimiento económico.

En el mercado laboral, Ocampo destacó la pérdida de 856.000 puestos de trabajo entre mayo y agosto, tras ajustar las cifras por estacionalidad. Según su análisis, el desempleo aumentó y la informalidad tuvo un ligero incremento durante ese período; rechazó que la caída del empleo pueda atribuirse únicamente al salario mínimo y a la ley laboral. Entre los factores que, a su juicio, incidieron en ese resultado, incluyó el terremoto del 10 de agosto.

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El exministro de Petro agregó que la balanza comercial se deterioró, con una reducción de las exportaciones no tradicionales y un aumento de las importaciones. También señaló que la inflación subió en los dos últimos meses por el encarecimiento de los alimentos y que la deuda pública se ha vuelto más costosa debido a las tasas de interés de los títulos de deuda (TES).

Frente a ese panorama, el exfuncionario propuso una respuesta económica más amplia que el ajuste de las cuentas estatales. Planteó impulsar la reactivación productiva, crear empleo, contener la inflación y atender el deterioro de la balanza comercial. Para Ocampo, la discusión fiscal es indispensable, pero no puede desplazar los demás desafíos que enfrenta la economía colombiana.

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Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, criticó el tiempo con el que se presentó la ley de rescate (@RestrepoJCamilo/X)

Críticas a plazos y exenciones

Otro exministro de Hacienda que se refirió al asunto fue Juan Camilo Restrepo, que cuestionó la demora con la que el Gobierno nacional presentó la ‘Ley de Rescate Fiscal’. También por medio de X, señaló que la iniciativa llegó apenas el día anterior y que solo quedan seis semanas para que el Congreso de la República la apruebe dentro de la actual legislatura.

Puso en duda que el trámite pueda completarse en ese plazo: “Se trata de una ley complicada, densa y de hondo calado fiscal, que resulta muy improbable que el Congreso la apruebe en seis semanas, cuando ni siquiera se ha empezado a socializar y mucho menos a debatir en el Congreso”.

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Señaló que una aprobación posterior tendría consecuencias directas sobre la vigencia de los cambios fiscales: “Si no se aprueba en 2027, ello significará, por ejemplo, que todo el capítulo de impuestos directos no podrá entrar en vigencia sino hasta el 2028”.

Restrepo explicó que esa demora afectaría a los impuestos de renta de personas naturales y jurídicas, tributos de período, a diferencia del impuesto al valor agregado (IVA), que es un tributo indirecto de aplicación inmediata y cuyas modificaciones no enfrentarían el mismo calendario. “Estas son las consecuencias de haberse demorado tanto en la presentación de la Ley de Rescate”, concluyó.

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Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, dijo que es una buena idea ampliar la base de renta e IVA (@Rudolf_Hommes/X)

Financiación de la salud y las pensiones

Por su parte, el exministro de Hacienda Rudolf Hommes se refirió a las exenciones tributarias, que considera la principal fuente de desigualdad dentro del sistema, y propuso desligar la financiación de la salud y las pensiones de los mecanismos actuales de recaudo.

“En el Estado colombiano todo el que tiene un escritorio oficial aspira a tener una fuente de financiamiento propia”, lamentó.

Según él, “esto es muy poco eficiente y muy improductivo. Idealmente, debiéramos pagar renta, IVA y predial, nada más. Buena idea ampliar la base de renta e IVA, pero teniendo en cuenta que se eleve el ingreso para que los que están en el límite puedan pagar sus impuestos y no tengan que escoger entre alimentación, impuestos y arriendo”.

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Las observaciones de los tres exministros coinciden en que el ajuste requiere discusión, pero difieren sobre sus prioridades y su ejecución. Para José Antonio Ocampo, la sostenibilidad fiscal deberá avanzar al mismo tiempo que una respuesta capaz de proteger la producción, el empleo, los precios y las cuentas externas.