Colombia

Autoridades identificaron a las cuatro víctimas mortales del atentado con explosivos en Planadas, Tolima

Una estudiante de medicina veterinaria, un hombre, su bebé de dos meses y otro joven fallecieron durante el ataque atribuido a disidencias de las Farc en el sur del departamento

Cuatro personas murieron tras el ataque con cilindros bomba perpetrado en el municipio de Planadas (Ministerio de Salud de Colombia/EFE)
Cuatro personas murieron tras el ataque con cilindros bomba perpetrado en el municipio de Planadas (Ministerio de Salud de Colombia/EFE)
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Las autoridades del Tolima avanzan en la atención de la emergencia que dejó el ataque con explosivos contra la zona urbana de Planadas, en el sur del departamento. El hecho, ocurrido en la noche del domingo 1 de noviembre, dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses y decenas de familias afectadas por los daños en sus viviendas.

La información consolidada después de un consejo de seguridad extraordinario señaló que los explosivos fueron lanzados desde una volqueta y tenían como presunto objetivo una base militar. Sin embargo, las detonaciones impactaron sectores residenciales y la infraestructura de salud del municipio, donde los habitantes reportaron daños en casas, comercios y espacios de atención médica.

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El rostro de las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Juliana Olaya, estudiante de medicina veterinaria y deportista del municipio; su esposo, Dúver Forero; Joseph Sánchez y su hija, una bebé de apenas dos meses. Las cuatro personas se encontraban en viviendas de la población cuando ocurrieron las explosiones, hacia las 9:45 p. m.

La estudiante Juliana Olaya y su esposo Dúver Forero murieron en su vivienda a causa de la onda expansiva, al igual que Joseph Sánchez y su bebé. (Composición fotográfica: Impacto Positivo / Facebook)
La estudiante Juliana Olaya y su esposo Dúver Forero murieron en su vivienda a causa de la onda expansiva, al igual que Joseph Sánchez y su bebé. (Composición fotográfica: Impacto Positivo / Facebook)

La muerte de Juliana y Dúver golpeó a una misma familia. Olaya cursaba estudios de medicina veterinaria y era reconocida en Planadas por su vínculo con las actividades deportivas y el cuidado de animales.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, la joven se encontraba en su vivienda cuando fue alcanzada por la onda expansiva. Su esposo, Dúver Forero, también murió a causa de una de las detonaciones que sacudieron el municipio.

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La identificación de Forero completó el listado preliminar de las víctimas mortales del atentado. Las autoridades no divulgaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que murieron Joseph Sánchez y su hija, aunque confirmaron que ambos estaban en su residencia durante el ataque.

El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, informó que los barrios Simón Bolívar, Ciudad Jardín y Aeropuerto sufrieron las principales consecuencias de las explosiones. En esas zonas se concentraron los daños materiales y la atención inicial a los habitantes que perdieron o vieron afectadas sus viviendas.

El atentado dejó 18 heridos y daños en 177 viviendas

Las autoridades locales coordinan la atención de las personas heridas y el balance de los bienes afectados (Ejército nacional)
Las detonaciones provocaron daños en 177 viviendas y obligaron a la reubicación de familias en el barrio 9 de Febrero (Ejército nacional)

El saldo oficial también incluyó 18 personas heridas, que recibieron atención inicial por parte del personal médico disponible en Planadas. Tres pacientes requirieron traslado a otros centros asistenciales del departamento para recibir tratamiento especializado, debido a la complejidad de sus lesiones.

Las detonaciones dañaron 177 viviendas, además de establecimientos comerciales ubicados cerca de los puntos donde cayeron los explosivos. Las familias que no pudieron permanecer en sus casas fueron reubicadas de manera temporal en la caseta comunal del barrio 9 de Febrero, según informó la Alcaldía.

La emergencia afectó de manera directa al hospital municipal, que recibió a los lesionados al mismo tiempo que enfrentaba daños en buena parte de su infraestructura. El secretario de Salud del Tolima, Luis Eduardo González, informó que la edificación presentó afectaciones en consulta externa, droguería, almacén y áreas administrativas.

El ataque causó afectaciones en el 80% de la infraestructura física del hospital local de Planadas. (Ejército Nacional)
El ataque causó afectaciones en el 80% de la infraestructura física del hospital local de Planadas (Ejército Nacional)

Las autoridades estimaron que el 80% de la infraestructura del hospital sufrió daños. Por esa razón, la Alcaldía y la Secretaría de Salud departamental acondicionaron otros espacios para continuar con la atención médica y facilitar el traslado de pacientes.

Ante la situación, el departamento declaró alerta roja hospitalaria para garantizar la disponibilidad de camas, insumos y ambulancias en la red de salud. La Defensa Civil Colombiana también anunció la instalación de un hospital de campaña en la zona urbana del municipio.

Las autoridades atribuyen el ataque a estructuras de las disidencias

La Gobernación del Tolima indicó que la información conocida durante el consejo de seguridad apunta a una posible participación conjunta de las estructuras Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano, pertenecientes a las disidencias de las Farc.

La detonación de la volqueta provocó daños en viviendas y en estructuras cercanas al Hospital Centro (Ejército nacional)
Tropas de la Quinta División del Ejército reforzaron los controles de seguridad en las zonas urbana y rural del municipio (Ejército nacional)

La gobernadora Adriana Magali Matiz rechazó el atentado y señaló que las autoridades mantienen acciones coordinadas con el Gobierno nacional, la fuerza pública y las administraciones municipales del sur del departamento.

“Las mafias del narcotráfico y la minería ilegal están sembrando muerte y terror en nuestro territorio. Hoy lloramos cuatro vidas perdidas, entre ellas la de una bebé de apenas dos meses, y 18 personas heridas”, afirmó Matiz tras la reunión de seguridad.

El Ejército informó que reforzó el dispositivo militar en Planadas y desplegó tropas de la Quinta División para aumentar los controles en el casco urbano y rural. Las operaciones continúan mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la responsabilidad individual de los autores del atentado y prevenir nuevos hechos violentos en la región.

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