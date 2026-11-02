Gobierno reforzó la ofensiva militar y la atención humanitaria tras el atentado en Planadas, Tolima

El envío de unidades especiales y un centro sanitario temporal busca responder a la emergencia que dejó cuatro civiles muertos y 17 heridos en el sur del Tolima (Ejército Nacional)

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Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, las autoridades reforzaron la presencia militar y activaron un plan de asistencia humanitaria en Planadas, Tolima, tras el atentado ocurrido durante la noche del domingo 1 de noviembre.

El Ministerio de Defensa informó que la ofensiva contra las estructuras armadas se intensificará con tropas especiales, mientras la Defensa Civil amplía la capacidad de atención médica para la población afectada.

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El ataque dejó cuatro civiles asesinados, entre ellos una bebé de dos meses, además de 17 heridos y daños en viviendas, instalaciones hospitalarias y otros puntos del casco urbano. La información oficial señala que las explosiones afectaron las inmediaciones de la pista de aterrizaje del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18, el barrio Simón Bolívar y el hospital municipal.

La respuesta del Estado contempla acciones militares dirigidas contra los responsables del atentado, así como medidas de emergencia para asistir a las víctimas y sostener los servicios médicos locales. La cartera de Defensa pidió a la comunidad aportar datos que ayuden a identificar y ubicar a los autores mediante la Línea 107, bajo reserva.

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El Ministerio de Defensa atribuyó el hecho a la estructura Gerónimo Galeano, disidencia vinculada a alias Yamaha y alias Amazonas. (@mindefensa / X)

Tropas especiales llegaron a Planadas para perseguir a los responsables

El refuerzo operacional incluye la llegada del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 9 y de unidades de la Novena Brigada del Ejército Nacional. Las tropas tendrán la misión de fortalecer las operaciones en el municipio, identificar a los mandos de la organización señalada por el ataque, afectar sus fuentes de financiación ilegal y mantener el control territorial.

Según el comunicado del Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Eduardo Mora, los responsables serían integrantes de la estructura Gerónimo Galeano, una disidencia que estaría bajo el mando de alias Yamaha y con operaciones atribuidas a alias Amazonas. Las autoridades indicaron que los operativos buscarán llevar a los implicados ante la justicia o neutralizarlos en el marco de las acciones militares.

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El Ministerio sostuvo en la red social X que no habrá tregua frente a los grupos responsables de ataques contra la población y la fuerza pública: “Desplegaremos todas las capacidades del Estado para perseguir a los autores de este crimen y llevarlos ante la justicia o neutralizarlos”.

El Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 9 y unidades de la Novena Brigada asumieron operaciones de control en el municipio. (Ejército Nacional)

El Gobierno calificó lo sucedido como una vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. También anunció que la ofensiva se concentrará en desarticular las capacidades armadas y económicas de las estructuras criminales con presencia en esa zona del sur del Tolima.

El ataque afectó zonas residenciales, un hospital y un sector cercano a una base militar

De acuerdo con el reporte oficial, el atentado ocurrió mediante el lanzamiento de cilindros con explosivos desde una volqueta acondicionada con rampas, ubicada en el ingreso al casco urbano de Planadas. Los proyectiles impactaron sectores habitados y áreas cercanas a instalaciones militares.

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El hospital municipal también sufrió daños, lo que llevó a las autoridades a priorizar el refuerzo de su capacidad de respuesta. Las consecuencias del ataque obligaron a coordinar acciones entre las autoridades locales, los organismos de socorro, la fuerza pública y el sector salud.

El ataque tuvo lugar en el barrio Aeropuerto, cerca de una base militar. Los reportes iniciales también indicaron que una cámara de seguridad registró el momento de la explosión. Las autoridades deberán establecer la secuencia exacta de los hechos y determinar la responsabilidad de los presuntos autores materiales e intelectuales.

Las autoridades habilitaron la Línea 107 para que la ciudadanía aporte datos bajo reserva sobre los responsables. (@mindefensa / X)

La Defensa Civil instaló un hospital de campaña para ampliar la atención médica

Mientras avanzan las operaciones militares, la Defensa Civil Colombiana y la fuerza pública activaron un plan de atención prioritaria para responder a las necesidades de la comunidad y apoyar al hospital local.

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La estrategia incluye la instalación de un hospital de campaña con dos carpas de 36 metros cuadrados y un generador eléctrico. La infraestructura busca ampliar la atención de urgencias ante las afectaciones sufridas por el centro asistencial del municipio y la llegada de pacientes heridos por el atentado.

La Defensa Civil instaló un hospital de campaña con dos carpas y un generador eléctrico para reforzar la atención médica de urgencias. (Ejército nacional)

El dispositivo contará con capacidad para brindar atención médica de emergencia y apoyar las labores del personal sanitario de Planadas. Las autoridades también mantienen en alistamiento preventivo equipos de socorro y logística en Cundinamarca, que podrían desplazarse al Tolima si la situación lo requiere.