Carlos Antonio Vélez explicó por qué la anotación de Jackson Martínez con Independiente Medellín no debió ser válida: “Es un gol ilegal”

Carlos Antonio Vélez aseguró que el gol de Jackson Martínez con Independiente Medellín no debió ser validado, mientras Eduardo Luis le contraargumentó - crédito Carlos Antonio Vélez/DIM/Eduardo Luis

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Jackson Martínez regresó al fútbol profesional con un gol decisivo para Independiente Medellín: el delantero marcó en la victoria 2-1 ante Alianza FC, por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II, el domingo 1 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot.

El atacante ingresó durante el segundo tiempo por Yony González y aprovechó un rebote dentro del área, después de un remate de John Montaño que impactó en el vertical.

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El resultado dejó al conjunto antioqueño con 26 puntos y en el séptimo puesto, cuando restaban dos jornadas para el cierre de la fase todos contra todos. Alianza FC quedó con 18 unidades. Sin embargo, la validación del gol generó un debate arbitral por una acción previa entre Montaño y Jhair Castillo.

La terna arbitral del partido en cuestión fue:

Árbitro central: Andrés Rojas, de Bogotá.

Asistente número uno: Mayra Sánchez, del Valle.

Asistente número dos: William Crawford, de Córdoba.

Cuarto árbitro: Juan Pablo Becerra, del Meta.

Árbitro asistente de video (VAR): Heider Castro, de Bogotá.

Asistente del VAR (AVAR): Daniel Alzate, de Caldas.

La crítica de Carlos Antonio Vélez a la validación del gol

La jugada discutida comenzó cerca de la mitad de la cancha. Montaño, identificado con la camiseta número 20, recibió el balón e intentó superar a Castillo, quien se lanzó al suelo para disputar la pelota, mientras el futbolista de Medellín saltó hacia su izquierda para evitarlo. Al caer, el delantero habría pisado al centrocampista.

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Las imágenes disponibles no muestran con precisión si existió contacto, pero Carlos Antonio Vélez sostuvo el lunes 2 de noviembre de 2026, en Win Sports, que esa acción debió llevar a la anulación del gol de Martínez.

El momento exacto en el que el jugador del Deportivo Independiente Medellín habría pisado a su rival de Alianza de Valledupar - crédito Win Sports

“Es un gol ilegal y no por fuera de juego. No. No, aunque sea muy ajustado. Es por una acción previa, un pisotón que hace parte de la APP”, afirmó Vélez. El comentarista se refirió a la APP, la fase de ataque que precede a una anotación y que el VAR puede revisar si deriva directamente en un gol.

Para el periodista deportivo, la revisión debía remontarse al momento en que Montaño tomó el balón. “El VAR tiene que ir allá atrás y desde el mismo momento en que se toma la pelota”, aseguró. Luego, al analizar la secuencia, insistió: “Lo pisa y sigue, eso es de la APP y hace parte de la jugada”.

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Eduardo Luis defendió la decisión del VAR

Eduardo Luis, panelista de La FM, expuso una posición contraria y consideró correcta la validación del tanto de Martínez. Para el relator, el hecho de que hubiera un contacto entre Montaño y Castillo no implicaba necesariamente una falta sancionable.

“Goles que tienen golpes es lo que hay y no se pueden considerar infracción. Esto es un gol totalmente legal del Deportivo Independiente Medellín, en opinión de quien habla”, afirmó el lunes 2 de octubre en esa emisora radial.

El comunicador sostuvo que Castillo asumió el riesgo de la acción al lanzarse al suelo para intentar recuperar el balón: “Usted no puede anular un gol de esto porque un jugador quiso hacer una finta a un rival y el otro se barrió y quedó el pie debajo, porque se barrió”.

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¿Qué dice la Ley de Fútbol Profesional sobre este tipo de jugadas?

La International Football Association Board (Ifab), organismo encargado de publicar las Reglas de Juego del fútbol, regula en su Regla 12 las faltas y la conducta incorrecta. El texto establece que se concede un tiro libre directo si un jugador comete determinadas acciones contra un adversario de manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva.

Entre esas infracciones aparecen dar una patada o intentarlo, golpear o intentarlo, hacer una entrada o disputar el balón, y poner la zancadilla o intentarlo. La norma también es explícita sobre las acciones que involucran contacto: “En caso de que la falta cometida implique contacto físico, se penalizará con un libre directo”.

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Esto indica la ley de juego sobre la falta que habría cometido el jugador de Independiente Medellín - crédito IFAB

El reglamento define como imprudente una acción en la que un jugador muestra “falta de atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario”. Una acción temeraria, en cambio, supone un riesgo para la integridad física del rival y debe ser castigada con tarjeta amarilla.

La discusión sobre el gol de Martínez se concentra, entonces, en esa interpretación: Vélez entendió que Montaño cometió un pisotón sancionable durante la fase de ataque, mientras que Eduardo Luis consideró que fue un contacto propio de una disputa normal. El VAR revisó la jugada y mantuvo el gol que le dio a Independiente Medellín una victoria clave en la pelea por los cuadrangulares.

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El complemento de lo que indica la ley de juego sobre la posible falta del jugador de Independiente Medellín - crédito IFAB