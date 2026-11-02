Colombia

Atentado en Planadas, Tolima, obligó a la Policía Nacional a desplegar expertos antiexplosivos y más uniformados en la región

La visita de uniformados y la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas permitió definir el despliegue de expertos, agentes profesionales y equipos especiales en el sur del departamento

Efectivos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional se desplegaron en el municipio de Planadas tras el atentado que cobró cuatro víctimas y dejó múltiples viviendas con daños en fachadas, techos colapsados y escombros dispersos en la vía pública (Policía Nacional)

Guardar

Cuatro personas murieron, entre ellas una bebé de dos meses, tras un atentado con explosivos contra una base militar y zonas residenciales de Planadas, en el departamento del Tolima, durante la noche del domingo 1 de noviembre de 2026.

El ataque incluyó la detonación de una volqueta cargada con explosivos en inmediaciones del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo. Las autoridades también investigan el presunto empleo de drones bomba en el área.

PUBLICIDAD

Ante la gravedad de lo ocurrido, las autoridades anunciaron un refuerzo de capacidades investigativas, técnicas y operativas en Planadas luego de evaluar en terreno los daños y las necesidades que dejaron los recientes atentados en este municipio del sur del Tolima.

La visita se realizó este 2 de noviembre con la participación del mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas.

La información fue suministrada por la Policía Nacional en un comunicado oficial en el que detallaron los acuerdos a los que se llegaron en la reunión. Se informó que los funcionarios llegaron por vía aérea a la base militar y desde ese punto recorrieron varios sectores de Planadas que resultaron afectados por los hechos de violencia, verificando.

PUBLICIDAD

Las autoridades acordaron reforzar la seguridad en la zona para evitar nuevos ataques (Policía Nacional)
Las autoridades acordaron reforzar la seguridad en la zona para evitar nuevos ataques (Policía Nacional)

Las autoridades revisaron zonas afectadas y necesidades de la comunidad

El recorrido incluyó la sede provisional del Hospital Centro Planadas, el barrio Simón Bolívar, la Estación de Bomberos, el barrio Aeropuerto y el barrio Ciudad Jardín.

Durante la inspección, las autoridades verificaron las condiciones de esos sectores y recogieron las necesidades planteadas por habitantes del municipio. El objetivo, según el comunicado, fue ajustar las acciones institucionales de seguridad y atención a la población.

Posteriormente, los representantes de la Policía, la Gobernación y otras entidades realizaron una reunión de trabajo en la base militar para analizar el panorama de orden público y coordinar medidas frente a las amenazas en la zona.

Estos fueron los puntos más críticos, pues la onda expansiva afectó los barrios Simón Bolívar y Aeropuerto, además de provocar un incendio en una farmacia. Los daños alcanzaron la infraestructura del hospital municipal, otros centros de salud y en decenas de viviendas, según el reporte preliminar.

Las personas heridas recibieron atención inicial en el colegio Domingo Savio, que fue habilitado ante las afectaciones en la red de salud local.

Las autoridades evaluaron la situación de seguridad y coordinaron acciones frente a los hechos terroristas en el sur del Tolima (Policía Nacional)
Las autoridades evaluaron la situación de seguridad y coordinaron acciones frente a los hechos terroristas en el sur del Tolima (Policía Nacional)

Planadas recibirá peritos y personal del Grupo de Operaciones Especiales

La Policía Nacional informó que enviará a Planadas peritos antiexplosivos, un topógrafo, un fotógrafo y un dactiloscopista para apoyar las labores investigativas relacionadas con los atentados.

El municipio también contará con el despliegue del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y con más personal profesional en la Estación de Policía. El refuerzo busca intensificar los controles, las labores de prevención y la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas.

Las acciones previstas incluyen el avance en el esclarecimiento de los hechos y la coordinación entre las instituciones que tienen presencia en el sur del departamento. La Policía señaló que mantendrá el trabajo conjunto con la Gobernación del Tolima y las demás autoridades para atender la situación de seguridad.

La Gobernación del Tolima, la Policía y el Ejército brindaron apoyo a la comunidad (Policía Nacional)
La Gobernación del Tolima, la Policía y el Ejército brindaron apoyo a la comunidad (Policía Nacional)

Planadas decretó alerta roja hospitalaria tras el ataque

La Secretaría de Salud del Tolima declaró alerta roja hospitalaria en todo el departamento tras el atentado contra la población civil y la misión médica en el municipio de Planadas. La medida tendrá vigencia indefinida y se mantendrá hasta que las autoridades restablezcan las condiciones de seguridad y el funcionamiento de los servicios de salud en el municipio, con apoyo de la fuerza pública.

Con la alerta, las instituciones públicas y privadas de salud del departamento deberán poner en marcha sus protocolos de emergencia y garantizar la disponibilidad de los servicios de urgencias ante posibles nuevos requerimientos.

Temas Relacionados

PlanadasTolimaAtentadoPolicíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

El estadio Américo Montanini será el escenario en donde se enfrenten dos de los mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano y que marcará la disputa por el punto invisible en los cuadrangulares semifinales

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Juan David Cabal se refirió a su regreso a la titularidad con Juventus: “No me preocupaba la falta de minutos”

Después de ocho meses y 24 días, el defensor colombiano volvió a ser inicialista con su equipo en Italia, en el compromiso ante Napoli, por la liga de ese país

Juan David Cabal se refirió a su regreso a la titularidad con Juventus: “No me preocupaba la falta de minutos”

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotivo mensaje al artista en el Día de Muertos: “Daría lo que fuera por volver a verte”

La joven compartió el altar que fue realizado en memoria del cantante de música popular que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo y algunas imágenes de sus recuerdos más preciados juntos

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotivo mensaje al artista en el Día de Muertos: “Daría lo que fuera por volver a verte”

Cinco presuntos integrantes del GAO-r E30 se sometieron a la justicia en Cauca: entregaron armas y una embarcación

Las autoridades señalaron que la lancha de fibra de vidrio, con motor fuera de borda, facilitaba los desplazamientos de la estructura entre áreas rurales de difícil acceso y poblaciones costeras

Cinco presuntos integrantes del GAO-r E30 se sometieron a la justicia en Cauca: entregaron armas y una embarcación

Carlos Antonio Vélez explicó por qué la anotación de Jackson Martínez con Independiente Medellín no debió ser válida: “Es un gol ilegal”

El delantero colombiano regresó al fútbol profesional después de seis años en el retiro y lo hizo con un tanto sobre el final del partido ante Alianza de Valledupar que dejó al Poderoso al borde de la clasificación

Carlos Antonio Vélez explicó por qué la anotación de Jackson Martínez con Independiente Medellín no debió ser válida: “Es un gol ilegal”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotivo mensaje al artista en el Día de Muertos: “Daría lo que fuera por volver a verte”

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotivo mensaje al artista en el Día de Muertos: “Daría lo que fuera por volver a verte”

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

La Segura preocupó a sus seguidores tras aparecer hospitalizada por una crisis de dolor: “Las redes sociales engañan”

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Deportes

Juan David Cabal se refirió a su regreso a la titularidad con Juventus: “No me preocupaba la falta de minutos”

Juan David Cabal se refirió a su regreso a la titularidad con Juventus: “No me preocupaba la falta de minutos”

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez explicó por qué la anotación de Jackson Martínez con Independiente Medellín no debió ser válida: “Es un gol ilegal”

Estos son los candidatos para llegar a la Comisión Técnica Arbitral: Wilmar Roldán pasaría de las canchas a los escritorios

El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China