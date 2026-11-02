Atentado en Planadas, Tolima, obligó a la Policía Nacional a desplegar expertos antiexplosivos y más uniformados en la región

Efectivos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional se desplegaron en el municipio de Planadas tras el atentado que cobró cuatro víctimas y dejó múltiples viviendas con daños en fachadas, techos colapsados y escombros dispersos en la vía pública (Policía Nacional)

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Cuatro personas murieron, entre ellas una bebé de dos meses, tras un atentado con explosivos contra una base militar y zonas residenciales de Planadas, en el departamento del Tolima, durante la noche del domingo 1 de noviembre de 2026.

El ataque incluyó la detonación de una volqueta cargada con explosivos en inmediaciones del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo. Las autoridades también investigan el presunto empleo de drones bomba en el área.

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Ante la gravedad de lo ocurrido, las autoridades anunciaron un refuerzo de capacidades investigativas, técnicas y operativas en Planadas luego de evaluar en terreno los daños y las necesidades que dejaron los recientes atentados en este municipio del sur del Tolima.

La visita se realizó este 2 de noviembre con la participación del mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas.

La información fue suministrada por la Policía Nacional en un comunicado oficial en el que detallaron los acuerdos a los que se llegaron en la reunión. Se informó que los funcionarios llegaron por vía aérea a la base militar y desde ese punto recorrieron varios sectores de Planadas que resultaron afectados por los hechos de violencia, verificando.

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Las autoridades acordaron reforzar la seguridad en la zona para evitar nuevos ataques (Policía Nacional)

Las autoridades revisaron zonas afectadas y necesidades de la comunidad

El recorrido incluyó la sede provisional del Hospital Centro Planadas, el barrio Simón Bolívar, la Estación de Bomberos, el barrio Aeropuerto y el barrio Ciudad Jardín.

Durante la inspección, las autoridades verificaron las condiciones de esos sectores y recogieron las necesidades planteadas por habitantes del municipio. El objetivo, según el comunicado, fue ajustar las acciones institucionales de seguridad y atención a la población.

Posteriormente, los representantes de la Policía, la Gobernación y otras entidades realizaron una reunión de trabajo en la base militar para analizar el panorama de orden público y coordinar medidas frente a las amenazas en la zona.

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Estos fueron los puntos más críticos, pues la onda expansiva afectó los barrios Simón Bolívar y Aeropuerto, además de provocar un incendio en una farmacia. Los daños alcanzaron la infraestructura del hospital municipal, otros centros de salud y en decenas de viviendas, según el reporte preliminar.

Las personas heridas recibieron atención inicial en el colegio Domingo Savio, que fue habilitado ante las afectaciones en la red de salud local.

Las autoridades evaluaron la situación de seguridad y coordinaron acciones frente a los hechos terroristas en el sur del Tolima (Policía Nacional)

Planadas recibirá peritos y personal del Grupo de Operaciones Especiales

La Policía Nacional informó que enviará a Planadas peritos antiexplosivos, un topógrafo, un fotógrafo y un dactiloscopista para apoyar las labores investigativas relacionadas con los atentados.

El municipio también contará con el despliegue del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y con más personal profesional en la Estación de Policía. El refuerzo busca intensificar los controles, las labores de prevención y la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas.

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Las acciones previstas incluyen el avance en el esclarecimiento de los hechos y la coordinación entre las instituciones que tienen presencia en el sur del departamento. La Policía señaló que mantendrá el trabajo conjunto con la Gobernación del Tolima y las demás autoridades para atender la situación de seguridad.

La Gobernación del Tolima, la Policía y el Ejército brindaron apoyo a la comunidad (Policía Nacional)

Planadas decretó alerta roja hospitalaria tras el ataque

La Secretaría de Salud del Tolima declaró alerta roja hospitalaria en todo el departamento tras el atentado contra la población civil y la misión médica en el municipio de Planadas. La medida tendrá vigencia indefinida y se mantendrá hasta que las autoridades restablezcan las condiciones de seguridad y el funcionamiento de los servicios de salud en el municipio, con apoyo de la fuerza pública.

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Con la alerta, las instituciones públicas y privadas de salud del departamento deberán poner en marcha sus protocolos de emergencia y garantizar la disponibilidad de los servicios de urgencias ante posibles nuevos requerimientos.