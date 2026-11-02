Expulsaron a 44 hondureños por pesca ilegal en San Andrés: la Armada incautó 20 embarcaciones y 241 kilogramos de especies marinas

Los extranjeros fueron interceptados cerca de Cayo Serranilla con 20 pangas, equipos de buceo y 241 kilogramos de especies marinas extraídas sin autorización (Armada de Colombia)

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Un total de 44 ciudadanos hondureños fueron expulsados de Colombia tras ser sorprendidos en actividades de pesca ilegal cerca de Cayo Serranilla, en el archipiélago de San Andrés. La operación de la Armada Nacional dejó 20 embarcaciones incautadas y 241 kilogramos de recursos marinos decomisados.

Los extranjeros fueron interceptados por unidades de Guardacostas en aguas del mar territorial colombiano, al norte del archipiélago, donde realizaban faenas de extracción con equipos de buceo. Según informó la Armada Nacional, los hombres transportaban caracol pala, langosta, cangrejo y peces de distintos tamaños.

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El operativo comenzó tras detectar un buque nodriza

La operación se desarrolló en inmediaciones de la isla Cayo Serranilla, una zona ubicada al norte del archipiélago de San Andrés y Providencia. Un buque de la institución naval detectó una embarcación pesquera extranjera que funcionaba como buque nodriza, desde la cual se desplegaban pequeñas lanchas, conocidas como pangas, para realizar actividades de pesca.

Las autoridades decomisaron 241 kilogramos de pesca que incluyeron caracol pala sujeto a veda (Armada de Colombia)

La Armada verificó ante la Dirección General Marítima, por medio de la Capitanía de Puerto de San Andrés, que la nave no tenía permiso para ingresar a aguas colombianas ni autorización para extraer recursos pesqueros.

Al notar la presencia de las autoridades, el pesquero inició la huida y dejó en el área a las personas que se encontraban en las embarcaciones menores. Una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de San Andrés interceptó las pangas y encontró a los extranjeros durante las labores de extracción.

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El capitán de navío José Manuel Muñoz Vesga, comandante encargado del Comando Específico de San Andrés y Providencia, aseguró que el procedimiento permitió detectar a los ciudadanos hondureños en flagrancia: “Capturamos 44 ciudadanos hondureños que realizaban actividades de pesca ilegal”.

Incautaron 20 pangas, 143 tanques de buceo y 241 kilos de especies marinas

El operativo permitió retener 143 tanques de inmersión, manómetros y caracol pala, langosta, cangrejo y peces extraídos sin autorización (Armada de Colombia)

Las autoridades trasladaron a los detenidos y el material decomisado al muelle de The Cove, donde efectuaron una inspección con la participación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y la Secretaría de Agricultura y Pesca.

El inventario estableció el decomiso de 142 kilogramos de caracol pala, 77 kilogramos de langosta, 16 kilogramos de cangrejo y seis kilogramos de peces, para un total de 241 kilogramos de recursos pesqueros.

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También fueron incautadas 20 embarcaciones menores y 143 tanques de buceo, además de manómetros y otros elementos usados para la extracción de especies marinas. Muñoz indicó que entre los recursos hallados había caracol pala, una especie que permanece en veda.

La Armada Nacional incautó 20 embarcaciones y 143 tanques de buceo utilizados para la extracción marina (Armada de Colombia)

La Armada puso a los capturados y los elementos incautados a disposición de las autoridades competentes. Migración Colombia verificó la identidad y la situación migratoria de los extranjeros antes de concretar su expulsión.

El Gobierno vinculó las expulsiones con la defensa de la soberanía marítima

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó en su cuenta de X que los 44 ciudadanos hondureños quedaron a disposición de Migración Colombia y fueron expulsados del territorio nacional el domingo 1 de noviembre.

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El mandatario sostuvo que la medida formó parte de los controles sobre las aguas jurisdiccionales del país y la explotación no autorizada de recursos naturales: “Los extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia y ayer, 1 de noviembre, fueron expulsados del territorio nacional y enviados de regreso a su país”.

El presidente Abelardo de la Espriella vinculó la medida de expulsión con la defensa de la soberanía marítima (@ABDELAESPRIELLA / X)

De la Espriella afirmó que el Gobierno hará cumplir las normas migratorias y ambientales contra quienes ingresen al país para cometer delitos o explotar recursos de forma ilegal. “Se lo prometí al pueblo sanandresano durante mi visita: vamos a hacer respetar nuestras aguas territoriales y a defender cada centímetro de nuestra soberanía nacional”, escribió en X.

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El presidente también agradeció la actuación de la Armada Nacional, Migración Colombia y las demás entidades que participaron en la operación. El comandante Muñoz señaló que la coordinación institucional fortaleció la respuesta frente a la pesca ilegal en el archipiélago.

La Armada reportó otros controles a embarcaciones extranjeras en la zona

La institución naval informó que el operativo se sumó a otros controles recientes cerca de Cayo Serranilla. En uno de esos procedimientos, unidades de Guardacostas hicieron seguimiento a una embarcación pesquera extranjera que estaba fuera del mar territorial colombiano, dentro de la zona de régimen común entre Colombia y Jamaica.

Colombia expulsó a 44 pescadores hondureños interceptados en faenas ilícitas cerca de Cayo Serranilla (Armada de Colombia)

De acuerdo con el reporte oficial, el seguimiento continuó hasta que la nave salió de ese sector e ingresó en aguas hondureñas.

La vigilancia marítima busca proteger la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la Unesco por su biodiversidad. El área incluye arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares que sostienen especies de importancia ambiental y actividades de las comunidades raizales e isleñas.

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La Armada anunció que mantendrá los controles marítimos en la zona para perseguir la pesca ilegal, proteger los recursos del archipiélago y reforzar la presencia estatal en las aguas colombianas del Caribe.