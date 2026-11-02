Beto Coral le pidió a Abelardo de la Espriella que lo desbloqueara en X tras ser excluido recientemente por el presidente: “Su cuenta es un canal de comunicación”

Beto Coral pidió a Abelardo de la Espriella revertir su bloqueo en X - crédito Reuters/@betocoral - Instagram

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El activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, aseguró en una publicación de X que el presidente Abelardo de la Espriella bloqueó su perfil en esa red social, por lo que le sugirió levantar dicha restricción.

El mensaje incluyó una captura que muestra la notificación de bloqueo y una referencia a una decisión de la Corte Constitucional de Colombia sobre libertad de expresión e información pública.

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“Señor @ABDELAESPRIELLA: en ejercicio del derecho de petición”, escribió Coral antes de afirmar que la Constitución protege la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación de los ciudadanos en el debate democrático.

La publicación, compartida el 2 de noviembre de 2026, contiene una imagen de la cuenta del abogado con el aviso de X: “@ABDELAESPRIELLA te ha bloqueado”. La plataforma explica que las cuentas bloqueadas no pueden seguir al usuario, leer sus publicaciones ni enviarle mensajes.

Coral pidió que el bloqueo sea levantado

El activista sostuvo que el bloqueo carecería de justificación y pidió a De la Espriella revertir la decisión. “Su cuenta es un canal de comunicación sobre asuntos de interés nacional. Envío correo y copia a @DapreCol”, afirmó Coral.

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Beto Coral denunció que Abelardo de la Espriella lo bloqueó en X - crédito @Betocoralg/X

Coral citó la sentencia T-475, aunque señaló que fue emitida en 2015. La providencia corresponde a 2024, según el registro de la Corte Constitucional, y fue adoptada el 12 de noviembre de ese año por la Sala Sexta de Revisión.

Detalles del fallo citado por Beto Coral

La decisión judicial estudió el bloqueo de un periodista por parte de la Gobernación del Cesar desde su perfil institucional en X. La Corte concluyó que la medida vulneró el acceso a información pública, además de la libertad de expresión y de prensa, debido a que impidió la participación del comunicador en un espacio digital dispuesto por una entidad estatal.

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El tribunal ordenó desbloquear al periodista y estableció criterios para evaluar cuándo una exclusión en redes puede constituir censura. Entre ellos, señaló que la cuenta debe pertenecer a una entidad pública, utilizarse con fines oficiales y funcionar como canal de diálogo sobre asuntos de interés general.

Beto Coral citó un fallo de la Corte tras denunciar un bloqueo en X - crédito betocoralg/Instagram

La Corte también aclaró que no todo bloqueo en X equivale a censura. Una restricción puede ser legítima si responde a reglas previas, neutrales y generales de la comunidad, o si busca proteger derechos de terceros.

El precedente citado por Coral se refiere a canales oficiales de autoridades públicas. La imagen difundida corresponde, en cambio, a una cuenta personal de Abelardo de la Espriella, por lo que la aplicación de esa sentencia requeriría un análisis distinto.

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El activista Beto Coral había denunciado amenazas en contra de su hijo

Anteriormente, Beto Coral había denunciado el 2 de septiembre de 2026 que su hijo de 12 años recibió mensajes con amenazas de muerte a través de WhatsApp. El creador de contenido divulgó en X capturas de la conversación y pidió la intervención de la Fiscalía General de la Nación.

Según relató Coral, los textos llegaron al teléfono celular del menor. En uno de ellos, el remitente escribió: “Te vas a morir”. El mensaje también incluyó insultos y nuevas alusiones a una posible agresión contra el activista.

Coral respondió desde el mismo número para advertir que la línea pertenecía a su hijo. “Tiene 12 años”, señaló en la conversación que publicó en sus redes sociales.

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Trino de Beto Coral sobre amenazas que han llegado en contra de su hijo - crédito @Betocoralg/X

Beto Coral pidió investigar el origen de los mensajes

El activista vinculó las intimidaciones con sus cuestionamientos públicos al presidente Abelardo de la Espriella. Sin presentar pruebas sobre la autoría de los mensajes, afirmó que responsabiliza al jurista por cualquier hecho que pudiera afectar a su familia.

“Estos mensajes llegan al celular de un niño”, escribió Coral. Luego pidió a las autoridades identificar a la persona que utilizó el número desde el cual se enviaron las advertencias.

El influenciador también cuestionó a la Fiscalía por la respuesta institucional ante este tipo de denuncias. “¿Será que con nombres y números de teléfono no son capaces de hacer algo?”, manifestó.

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