Matador volvió a criticar a Ana Lucía Pineda tras video de Abelardo de la Espriella cortándole las uñas a su hijo: “Muy uñilarga con las ayudas del terremoto”

Caricaturista Matador se despachó contra Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda - crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X

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El presidente Abelardo de la Espriella compartió el 1 de noviembre de 2026 una escena de su vida familiar en la que aparece cortándole las uñas a su hijo Filippo. El mandatario difundió el video en su cuenta de X junto con un mensaje sobre la paternidad, las obligaciones de Gobierno y el tiempo que dedica a su familia.

“Antes que presidente, soy papá”, escribió De la Espriella en la publicación, que acompañó con imágenes junto al menor. El jefe de Estado sostuvo que, pese a la agenda oficial y a sus responsabilidades públicas, existen aspectos de su cotidianidad que no pretende dejar de lado.

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El mensaje describió esos espacios como instantes que valora porque le recuerdan “las cosas más sencillas”. De la Espriella agregó que el tiempo con sus hijos representa un compromiso personal que mantiene por encima de su cargo.

“La Presidencia de la República es el más grande honor”, manifestó. A renglón seguido, afirmó que ser padre constituye el mayor regalo que ha recibido y planteó que su vínculo familiar permanecerá cuando termine su mandato.

La publicación de De la Espriella con su hijo que llevó a Matador a hablar de donaciones - crédito @DELAESESPRIELLAE/X

El presidente cerró su texto con una reflexión sobre el carácter temporal de la función pública. “Un día dejaré de ser presidente”, señaló, antes de añadir que nunca dejará de ejercer como padre. La publicación incluyó su habitual consigna “¡Firme por la Patria!” y la frase “¡Viva Cristo Rey!”.

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Reacción de Matador

La grabación generó una nueva reacción del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, quien utilizó la escena para cuestionar a la primera dama, Ana Lucía Pineda, por el manejo de las ayudas posteriores al terremoto del 10 de agosto que dejó varias afectaciones en varias ciudades de Colombia.

“Muy tierno cortarle las uñas a su hijo”, escribió el dibujante en X. Luego dirigió una frase contra Pineda y aludió a versiones que circulan sobre la administración de recursos destinados a personas afectadas por el sismo.

Matador afirmó que sus “tías de la peluquería” le habían comentado que la primera dama estaría “ muy uñilarga con las ayudas del terremoto”. También escribió: “Y mis tías de uñas y manicure sí saben”. Sus expresiones constituyen una crítica satírica y no aportan pruebas sobre un eventual uso irregular de dinero.

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El caricaturista ha mantenido cuestionamientos en redes sociales sobre los recursos recolectados tras la emergencia, que afectó zonas del Eje Cafetero y otros municipios. El foco de la controversia es la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, encabezada por Pineda, que recibió donaciones privadas para acciones de atención y reconstrucción.

Matador criticó a la primera dama tras video de De la Espriella con su hijo - crédito @Matador000/X

La organización informó que administró $54.589 millones entre el 7 de julio y el 16 de octubre. Según su balance, el 81% de ese monto provino de un aporte con destinación específica para infraestructura educativa y de salud en Cali.

La fundación señaló que parte de los fondos fue reservada para la etapa de reconstrucción y sostuvo que no manejó recursos públicos.

De acuerdo con la información divulgada por la primera dama, la campaña humanitaria movilizó más de 5.652 toneladas de asistencia y atendió a 48 mil personas en 80 municipios. Entre las iniciativas anunciadas figura la construcción de tres viviendas y la adecuación de otras dos para familias damnificadas en Dosquebradas, Risaralda.

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Fundación de la primera dama reportó $54.589 millones para atender a damnificados del terremoto - crédito Fundación Colombia Luz y Sonrisas

La polémica llegó a la Fiscalía

Los señalamientos de Matador contra Pineda ya habían derivado en acciones judiciales. La Fiscalía General de la Nación abrió el 24 de octubre una noticia criminal y remitió el expediente a su Grupo de Género, después de denuncias por posibles conductas de hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia.

Esa apertura no supone una decisión sobre responsabilidades penales. La indagación busca establecer si las publicaciones del caricaturista podrían configurar algún delito y si existen elementos para avanzar en el proceso.

La Presidencia había rechazado comentarios previos dirigidos contra Pineda y los calificó como expresiones misóginas. Matador, por su parte, ha sostenido sus cuestionamientos sobre el destino y la ejecución de las donaciones.

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La nueva publicación sumó otro episodio a la controversia. Mientras De la Espriella expuso un momento con su hijo, el caricaturista trasladó la conversación hacia la gestión de las ayudas para las víctimas del terremoto.