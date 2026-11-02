Colombia

Matador volvió a criticar a Ana Lucía Pineda tras video de Abelardo de la Espriella cortándole las uñas a su hijo: “Muy uñilarga con las ayudas del terremoto”

El caricaturista utilizó el filme difundido en redes sociales en la que reiteró sus cuestionamientos ante la destinación de los recursos para damnificados del sismo del 10 de agosto

- crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X
Caricaturista Matador se despachó contra Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda - crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella compartió el 1 de noviembre de 2026 una escena de su vida familiar en la que aparece cortándole las uñas a su hijo Filippo. El mandatario difundió el video en su cuenta de X junto con un mensaje sobre la paternidad, las obligaciones de Gobierno y el tiempo que dedica a su familia.

“Antes que presidente, soy papá”, escribió De la Espriella en la publicación, que acompañó con imágenes junto al menor. El jefe de Estado sostuvo que, pese a la agenda oficial y a sus responsabilidades públicas, existen aspectos de su cotidianidad que no pretende dejar de lado.

PUBLICIDAD

El mensaje describió esos espacios como instantes que valora porque le recuerdan “las cosas más sencillas”. De la Espriella agregó que el tiempo con sus hijos representa un compromiso personal que mantiene por encima de su cargo.

“La Presidencia de la República es el más grande honor”, manifestó. A renglón seguido, afirmó que ser padre constituye el mayor regalo que ha recibido y planteó que su vínculo familiar permanecerá cuando termine su mandato.

La publicación de De la Espriella con su hijo que llevó a Matador a hablar de donaciones - crédito @DELAESESPRIELLAE/X
La publicación de De la Espriella con su hijo que llevó a Matador a hablar de donaciones - crédito @DELAESESPRIELLAE/X

El presidente cerró su texto con una reflexión sobre el carácter temporal de la función pública. “Un día dejaré de ser presidente”, señaló, antes de añadir que nunca dejará de ejercer como padre. La publicación incluyó su habitual consigna “¡Firme por la Patria!” y la frase “¡Viva Cristo Rey!”.

PUBLICIDAD

Reacción de Matador

La grabación generó una nueva reacción del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, quien utilizó la escena para cuestionar a la primera dama, Ana Lucía Pineda, por el manejo de las ayudas posteriores al terremoto del 10 de agosto que dejó varias afectaciones en varias ciudades de Colombia.

“Muy tierno cortarle las uñas a su hijo”, escribió el dibujante en X. Luego dirigió una frase contra Pineda y aludió a versiones que circulan sobre la administración de recursos destinados a personas afectadas por el sismo.

Matador afirmó que sus “tías de la peluquería” le habían comentado que la primera dama estaría “ muy uñilarga con las ayudas del terremoto”. También escribió: “Y mis tías de uñas y manicure sí saben”. Sus expresiones constituyen una crítica satírica y no aportan pruebas sobre un eventual uso irregular de dinero.

El caricaturista ha mantenido cuestionamientos en redes sociales sobre los recursos recolectados tras la emergencia, que afectó zonas del Eje Cafetero y otros municipios. El foco de la controversia es la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, encabezada por Pineda, que recibió donaciones privadas para acciones de atención y reconstrucción.

Matador criticó a la primera dama tras video de De la Espriella con su hijo - crédito @Matador000/X
Matador criticó a la primera dama tras video de De la Espriella con su hijo - crédito @Matador000/X

La organización informó que administró $54.589 millones entre el 7 de julio y el 16 de octubre. Según su balance, el 81% de ese monto provino de un aporte con destinación específica para infraestructura educativa y de salud en Cali.

La fundación señaló que parte de los fondos fue reservada para la etapa de reconstrucción y sostuvo que no manejó recursos públicos.

De acuerdo con la información divulgada por la primera dama, la campaña humanitaria movilizó más de 5.652 toneladas de asistencia y atendió a 48 mil personas en 80 municipios. Entre las iniciativas anunciadas figura la construcción de tres viviendas y la adecuación de otras dos para familias damnificadas en Dosquebradas, Risaralda.

Las entidades pertenecientes al régimen deben actualizar anualmente su registro web ante la autoridad tributaria para evitar la reclasificación al régimen ordinario - crédito Fundación Colombia Luz y Sonrisas
Fundación de la primera dama reportó $54.589 millones para atender a damnificados del terremoto - crédito Fundación Colombia Luz y Sonrisas

La polémica llegó a la Fiscalía

Los señalamientos de Matador contra Pineda ya habían derivado en acciones judiciales. La Fiscalía General de la Nación abrió el 24 de octubre una noticia criminal y remitió el expediente a su Grupo de Género, después de denuncias por posibles conductas de hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia.

Esa apertura no supone una decisión sobre responsabilidades penales. La indagación busca establecer si las publicaciones del caricaturista podrían configurar algún delito y si existen elementos para avanzar en el proceso.

La Presidencia había rechazado comentarios previos dirigidos contra Pineda y los calificó como expresiones misóginas. Matador, por su parte, ha sostenido sus cuestionamientos sobre el destino y la ejecución de las donaciones.

La nueva publicación sumó otro episodio a la controversia. Mientras De la Espriella expuso un momento con su hijo, el caricaturista trasladó la conversación hacia la gestión de las ayudas para las víctimas del terremoto.

Temas Relacionados

MatadorAna Lucía PinedaAbelardo de la EspriellaHijo Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrea Petro y Mary Luz Herrán también despidieron a Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente: “Eras como mi tío”

La hija y la exesposa del expresidente Gustavo Petro recordaron la cercanía que tuvo con el dirigente político durante su infancia

Andrea Petro y Mary Luz Herrán también despidieron a Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente: “Eras como mi tío”

Esta fue la última aparición pública de Antonio Navarro Wolff antes de su muerte: fue durante la campaña presidencial de Iván Cepeda

El dirigente político fue visto el 16 de junio de 2026 durante un encuentro de respaldo al entonces candidato del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial

Esta fue la última aparición pública de Antonio Navarro Wolff antes de su muerte: fue durante la campaña presidencial de Iván Cepeda

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

La Tricolor jugará dos partidos amistosos ante Chile, en Cali y Santiago de Chile, en la última fecha FIFA de 2026 y la convocatoria se conocería entre el 5 y 6 de noviembre

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

El representante del cantante guajiro decidió seguir hacia Barranquilla en su camioneta junto a tres compañeros, una elección previa al siniestro que dejó cuatro fallecidos y 17 heridos entre el grupo

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 2 de noviembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 2 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Diana Ángel llamó a marchar contra la ley de rescate económico de Abelardo de la Espriella: “La patria mentira sigue y seguirá”

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”

Blessd en Chile: el gesto del cantante en Peñaflor que benefició a 200 familias con agua potable en medio de su gira por Latinoamérica

Deportes

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto también lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolf: “Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución”

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

El Pibe Valderrama tildó a la dirigencia de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay: “La junta directiva se equivocó”