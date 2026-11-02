Colombia

Ejército condenó atentados en Tolima y Cauca y no descartan que sea responsabilidad de las disidencias de las Farc: “Grave vulneración de los Derechos Humanos”

La institución militar se pronunció por los ataques presentados en la noche del domingo 1 de noviembre; las autoridades mantienen operaciones para esclarecer la autoría y reforzar la protección civil

La explosión cerca de una base militar causó graves daños en varias viviendas del barrio Aeropuerto y dejó escombros en la zona. - crédito X

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El atentado con explosivos en Planadas, en el sur del Tolima, dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas durante la noche del domingo 1 de noviembre. Entre las víctimas hay una bebé de apenas dos meses.

El ataque provocó rechazo de la Quinta División del Ejército Nacional, que calificó lo ocurrido como un acto terrorista contra la población civil.

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El hecho ocurrió en el casco urbano del municipio tolimense, y, según la información difundida por la institución militar, afectó derechos fundamentales de los habitantes, entre ellos la vida, la integridad personal, la seguridad y la tranquilidad.

Las autoridades militares mantienen tropas desplegadas en el área y buscan identificar y ubicar a los responsables.

La Quinta División del Ejército sostuvo que el atentado supuso una “grave vulneración de los Derechos Humanos”, debido a sus consecuencias sobre la comunidad del municipio. “Rechazamos de manera contundente el acto terrorista perpetrado en la noche anterior en el municipio de Planadas, Tolima”, señaló la institución en su comunicado.

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La Quinta División del Ejército Nacional calificó el hecho violento como una grave vulneración de los Derechos Humanos (@Ejercito_Div5/X)
La Quinta División del Ejército Nacional calificó el hecho violento como una grave vulneración de los Derechos Humanos (@Ejercito_Div5/X)

El Ejército agregó que el hecho criminal atentó contra “derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la seguridad y la tranquilidad de la población civil”.

La institución militar indicó también que el ataque desconoció “los principios de dignidad humana y protección de las comunidades”, al extender el temor y la incertidumbre entre los habitantes de la zona.

La Quinta División informó que unidades de la Sexta Brigada adelantan operaciones militares en Planadas tras el atentado. “Nuestras tropas de la Sexta Brigada permanecen desplegadas en la zona”, afirmó la institución, que vinculó ese operativo con la protección de los civiles.

Según el comunicado, las acciones buscan fortalecer las condiciones de seguridad y respaldar las labores para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque.

El Ejército precisó que sus unidades trabajan para “identificar y ubicar a los responsables”, sin divulgar más detalles sobre las posibles autorías ni sobre las circunstancias del uso de explosivos.

Un atentado con explosivos en el municipio de Planadas dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas (captura de video)
Un atentado con explosivos en el municipio de Planadas dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas (captura de video)

La institución cerró su pronunciamiento con una reafirmación de su “compromiso con la protección de la vida, el respeto por los Derechos Humanos y la defensa de la población civil”.

Afectaciones a la misión médica en Planadas, Tolima

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social rechazó los hechos y advirtió que la Misión Médica debe ser protegida conforme al derecho internacional.

El ataque en Planadas dejó cuatro fallecidos, entre ellos una bebé de dos meses, y obligó a evacuar un punto de atención médica. El Ministerio de Salud y Protección Social condenó el hecho, exigió respeto por la Misión Médica y activó mecanismos de seguimiento a través de su Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres.

Las autoridades territoriales continúan verificando el balance definitivo de víctimas y daños.

La ministra Ana María Vesga fue contundente: “Es inaceptable que la violencia siga cobrando vidas y poniendo en riesgo la atención médica de las comunidades. Ningún trabajador de la salud debería tener que arriesgar su vida para salvar la de otros. La Misión Médica debe ser respetada y protegida en todo momento”.

El Ministerio de Salud rechazó el araque con explosivos a la población ciivil en el sur del Tolima (Ministerio de Saliud)
El Ministerio de Salud rechazó el araque con explosivos a la población ciivil en el sur del Tolima (Ministerio de Saliud)

A pesar de las condiciones de seguridad, el personal sanitario de Planadas mantuvo la atención a los heridos y activó los protocolos de emergencia. El Ministerio destacó esa respuesta como muestra de la resiliencia del talento humano en salud que opera en zonas de conflicto.

Ataque en Cauca

Por su parte, la Brigada 29 del Ejército Nacional reforzó la seguridad en Balboa, Cauca, luego de que una motocicleta acondicionada con explosivos detonara durante la noche del domingo 1 de noviembre cerca del hospital del municipio. La explosión causó daños materiales en los alrededores del centro asistencial, aunque los primeros reportes indicaron que no hubo personas heridas ni víctimas mortales.

El hecho obligó a las autoridades a cerrar de forma preventiva el tramo afectado. Los uniformados permanecieron en la zona para inspeccionar el lugar y descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

La detonación ocurrió cerca de las instalaciones hospitalarias de Balboa. Videos e imágenes registrados por testigos mostraron las afectaciones materiales que dejó la explosión en el sector.

El ataque no dejó víctimas, según la información preliminar disponible. Las autoridades adelantaban verificaciones antes de habilitar nuevamente la circulación por el área.

Imágenes muestran los daños materiales ocasionados por la detonación de una motocicleta cargada con explosivos durante la noche del domingo 1 de noviembre en Cauca. - crédito X

La Tercera División del Ejército Nacional rechazó el atentado y señaló que la acción puso en riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de los habitantes de esta zona del Cauca. “Rechazamos contundentemente el atentado terrorista perpetrado durante la noche del 1 de noviembre en el casco urbano de Balboa”, indicó la institución en un comunicado.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por la Tercera División, el ataque habría sido cometido por integrantes de la estructura residual Carlos Patiño, que el Ejército vinculó con alias Iván Mordisco.

La institución sostuvo que el empleo indiscriminado de explosivos representa una amenaza para la población civil y una violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

El Ejército remarcó que las instalaciones hospitalarias cuentan con una protección especial bajo el Derecho Internacional Humanitario. Por ese motivo, consideró reprochable que una explosión ocurriera en inmediaciones de un centro de salud.

El Ejército rechazó el ataque terrorista en el departamento de Cauca (@Ejercito_Div3)
El Ejército rechazó el ataque terrorista en el departamento de Cauca (@Ejercito_Div3)

La declaración oficial no precisó el tipo de explosivo utilizado ni informó sobre posibles capturas relacionadas con el hecho. Después de la detonación, las tropas mantuvieron un despliegue en el casco urbano de Balboa para realizar labores de control y verificación.

El objetivo de la operación era establecer si existían otros elementos explosivos en la zona y reforzar las medidas de protección para la población.

El cierre preventivo se mantuvo mientras los uniformados revisaban el tramo afectado. Las autoridades buscaban determinar las condiciones de seguridad antes de permitir el tránsito nuevamente.

La Tercera División también pidió a los habitantes reportar movimientos sospechosos, personas, vehículos u objetos que pudieran representar un riesgo.

El Ejército indicó que la ciudadanía puede entregar información a través de la línea gratuita 107, destinada a recibir denuncias que permitan prevenir nuevos hechos y proteger a la población.

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