Gustavo Petro y su familia despiden a Navarro Wolff con recuerdos de la Constitución de 1991 y el M-19: “Es parte de la historia de Colombia”

Navarro Wolff participó en el proceso de paz que llevó a la desmovilización del M-19 en 1990 - crédito Colprensa

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La muerte de Antonio Navarro Wolff, exdirigente del Movimiento 19 de Abril (M-19) y uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, motivó mensajes de despedida del expresidente Gustavo Petro y de integrantes de su familia.

El exconstituyente murió a los 78 años a las 2:42 p. m. del 1 de noviembre de 2026, según confirmó su familia, que pidió respeto por su duelo.

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A lo largo del domingo, dirigentes de distintos sectores políticos expresaron sus condolencias y destacaron su participación en la desmovilización de la antigua guerrilla, la redacción de la actual Constitución y su posterior trayectoria en cargos públicos.

Petro vinculó la muerte de Navarro con la historia del M-19

El expresidente Gustavo Petro, que compartió militancia en el M-19 con Navarro Wolff, publicó un extenso mensaje en su cuenta de X. Allí recordó a antiguos integrantes de la organización y presentó la muerte de su excompañero como parte de una sucesión de pérdidas entre quienes participaron en ese movimiento.

El exmandatario destacó el papel de Navarro Wolff en la continuidad del proceso de paz con el M-19 - crédito Gustavo Petro/X

“El M-19 es parte de la historia de Colombia. Nos anudamos con mucho amor a nuestra Colombia y fuimos hermanos, armados y desarmados, para que brillara la mejor democracia del mundo en nuestro país, corazón de la humanidad”, escribió Petro al inicio de su publicación.

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El exmandatario sostuvo que los integrantes de la organización estuvieron unidos por la búsqueda de una democracia con justicia social y mencionó a sectores políticos y militantes internacionales que, según su relato, acompañaron al grupo en distintos momentos.

El mensaje incluyó referencias a Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro, antiguos comandantes del M-19 que murieron antes de la firma del acuerdo de paz. Petro afirmó que, luego del asesinato de Pizarro en 1990, Navarro Wolff defendió la continuidad del proceso de paz y el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la negociación.

“Después de la muerte de Bateman, de la caída en combate de Iván Marino Ospina, de la ejecución por la CIA de Álvaro Fayad, del asesinato en un avión del candidato presidencial y comandante Carlos Pizarro, surgió con voz moderada y tranquila Antonio Navarro Wolff”, señaló Petro.

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En esa parte de su publicación, sostuvo que Navarro contribuyó a convencer a la dirigencia y las bases del movimiento de continuar el tránsito hacia la actividad política legal.

Gustavo Petro recordó su militancia compartida con Navarro Wolff en el M-19 - crédito Gustavo Petro/X

La Constitución de 1991 fue el principal legado destacado

Petro puso el acento en el papel de Navarro durante la Constituyente y lo identificó como uno de los responsables de la nueva arquitectura institucional del país. El exmandatario escribió que su antiguo compañero dejó como legado “la Constitución aún vigente firmada por él”, en alusión a la Carta Política promulgada el 4 de julio de 1991.

La Asamblea Nacional Constituyente surgió en un contexto de crisis institucional y de negociaciones de paz con varios grupos armados. El M-19 participó luego de su desmovilización, formalizada en marzo de 1990, y obtuvo una presencia relevante en el proceso electoral que conformó el organismo encargado de reemplazar la Constitución de 1886.

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Navarro Wolff asumió la candidatura presidencial por la Alianza Democrática M-19 tras el asesinato de Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990. Más adelante ejerció como ministro de Salud, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño y senador, entre otros cargos. Su recorrido lo mantuvo como una referencia para sectores de izquierda y progresistas, además de interlocutor con dirigentes de distintas corrientes.

Gustavo Petro recordó a Antonio Navarro Wolff como su compañero de militancia en el M-19 - crédito Gustavo Petro/X

En su mensaje, Petro también recordó que llegó a la Presidencia de Colombia como el primer exintegrante del M-19 en ocupar ese cargo. “Me tocó a mí ser el primer presidente del M-19 de Colombia”, escribió, antes de cuestionar el rumbo político del país y denunciar el retorno de prácticas de tortura.

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Los hijos de Petro publicaron mensajes breves de despedida

Los recuerdos sobre Navarro Wolff también aparecieron en las redes sociales de Andrea, Nicolás y Antonella Petro. Cada uno compartió una publicación con expresiones de afecto hacia el exconstituyente y su familia.

Andrea Petro publicó una historia acompañada por la canción Quién fuera, de Silvio Rodríguez. “Y tenía que ser yo la que se lo anunciaba a él (…) Perdón, compañero. Eras como mis tíos cuando era pequeña”, escribió en el mensaje.

Por su parte, Nicolás Petro difundió una fotografía junto a Navarro Wolff y expresó sus condolencias a sus familiares. “Que tu luz ilumine el camino de la democracia”, señaló. Antonella Petro compartió una imagen del exdirigente con la frase: “Adiós a un demócrata”.

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Los hijos de Gustavo Petro también publicaron mensajes de despedida para el exconstituyente - crédito Nicolás Petro-Andrea Petro-Antonella Petro/Instagram

La familia de Navarro Wolff confirmó su fallecimiento sin precisar por ahora detalles sobre las exequias. En su comunicado, pidió privacidad mientras avanza el duelo por quien fue una de las figuras más visibles de la transición del M-19 a la política institucional.