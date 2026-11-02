Risaralda tendrá cinco viviendas intervenidas tras el terremoto: la primera dama anunció nuevas casas y reparaciones para los damnificados

Ana Lucía Pineda visitó Dosquebradas el 31 de octubre de 2026 para acompañar a las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños por el terremoto (@analu_pineda/Instagram)

Guardar

Cinco familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 recibirán soluciones habitacionales tras el anuncio que hizo Ana Lucía Pineda, la primera dama de la Nación, durante una visita al barrio El Japón, en Dosquebradas (Risaralda). La intervención contempla levantar tres viviendas desde cero y adecuar otras dos que sufrieron daños por el movimiento sísmico.

La primera dama llegó al municipio el 31 de octubre de 2026 para acompañar a los afectados y presentar el plan que se desarrollará mediante la campaña humanitaria “Colombia, Un Solo Corazón” y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que es de Pineda. La iniciativa contará con el apoyo de la constructora ACF y Dura Panel, entidades mencionadas durante el anuncio.

PUBLICIDAD

La intervención anunciada contempla la construcción de tres casas nuevas y el mejoramiento de otras dos en el barrio El Japón (@analu_pineda/Instagram)

Durante el encuentro con las familias, la esposa del presidente Abelardo de la Espriella expresó su satisfacción por llevar noticias sobre las soluciones habitacionales a quienes todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.

“Estamos felices porque, en medio de lo que sucedió el pasado diez de agosto, un momento tan doloroso, tan inesperado, podamos llegar con una muy buena noticia, brindándole bienestar y alivio a familias que han pasado por un momento muy difícil”, dijo en el lugar.

Uno de los compromisos expuestos durante la visita fue entregar una de las viviendas intervenidas antes de que termine el año. La intención, según explicó la primera dama, es que sus habitantes puedan recibir las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en un espacio adecuado después de los daños ocasionados por el terremoto.

PUBLICIDAD

“La mejora de esta vivienda que estaremos entregando antes que finalice el año para que las navidades y el Año Nuevo puedan pasarlos en una casa ya perfectamente adecuada para ustedes. Estamos aquí con muchísimo cariño para usted, con todo el compromiso social y la transparencia que caracteriza nuestra fundación”, expresó la primera dama al frente de su fundación.

La campaña humanitaria “Colombia, Un Solo Corazón” y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas participarán en las obras para beneficiar a las familias damnificadas (@analu_pineda/Instagram)

¿Cuánto dinero recibió la campaña ‘Colombia, Un Solo Corazón’?

El informe presentado por la primera dama Ana Lucía Pineda hace unas semanas detalló los recursos recaudados y el alcance de las acciones humanitarias tras el terremoto del 10 de agosto. Según el balance de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, la campaña “Colombia, Un Solo Corazón” movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda y atendió a más de 48.000 personas en 80 municipios.

PUBLICIDAD

La iniciativa contó con más de 1.250 voluntarios, 30 centros de acopio, más de 100 empresas y entidades aliadas y 24 aliados de transporte y logística. Además, el informe identificó seis infraestructuras priorizadas para las intervenciones.

En el componente psicológico participaron alrededor de 600 profesionales voluntarios, que realizaron más de 4.500 citas virtuales. La atención incluyó acompañamiento por trauma, estrés postraumático, ansiedad, crisis emocionales, primeros auxilios psicológicos, psicología infantil, terapia familiar y procesos de duelo.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales confirmó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas mantiene su registro activo en el Régimen Tributario Especial (Fundación Colombia Luz y Sonrisas)

Sobre la etapa de reconstrucción, Pineda explicó que las acciones contemplan proyectos que van más allá de las viviendas. Al respecto, señaló que “no se limita a soluciones de vivienda, sino que comprende la infraestructura destinada a la prestación de servicios esenciales para la comunidad”. La Fundación también reportó asesoría técnica y alianzas con empresas constructoras para desarrollar las obras en terrenos seguros y bajo estándares de calidad.

PUBLICIDAD

En cuanto a los recursos económicos, la entidad informó que recibió y administra $54.589.523.791, provenientes de donaciones de personas naturales y jurídicas. La familia Gilinski realizó el principal aporte, equivalente al 81% del total, con una destinación especificada.

La fundación reportó gastos administrativos por $11.916.639 y aclaró que los recursos disponibles “están sujetos a las destinaciones específicas definidas por los donantes de acuerdo con los avances de cada proyecto”.

De esta manera, el balance reúne las cifras de la atención humanitaria, el acompañamiento psicológico y los recursos destinados a las siguientes etapas de reconstrucción. Los datos fueron divulgados en medio de los cuestionamientos sobre la ejecución de las ayudas para las familias damnificadas por el terremoto.

PUBLICIDAD