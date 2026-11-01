Colombia

Gobierno de De la Espriella aclaró qué personas no declararán ni pagarán renta con la nueva reforma tributaria: “No cambia las reglas”

El Ministerio de Hacienda detalló que el valor de referencia surge de descontar aportes obligatorios y beneficios legales; el pago efectivo empezaría con ingresos brutos cercanos a $5.000.000 al mes

En Colombia, deben declarar renta en 2026 (correspondiente al año gravable 2025) las personas naturales que, entre otras cosas, hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a $69.718.600 (Luisa González/Reuters)
En Colombia, deben declarar renta en 2026 (correspondiente al año gravable 2025) las personas naturales que, entre otras cosas, hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a $69.718.600 (Luisa González/Reuters)
Guardar

El Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez Martínez, desmintió que la ‘Ley de Rescate Económico’ (que fue presentada ante el Congreso) o reforma tributaria obligue a declarar o pagar impuesto sobre la renta a aquellas personas que reciben salarios de $3.100.000 mensuales.

La cartera aclaró que esa cifra corresponde a una base gravable depurada, ante los descuentos permitidos por ley, y no al salario bruto. Según el Ministerio, el pago efectivo del impuesto comenzaría con ingresos brutos cercanos a $5.000.000 al mes.

PUBLICIDAD

Por medio de redes sociales, el ministro afirmó que “no es cierto que Ley Rescate establezca renta a personas con salarios de 3,1 millones (sic)”. Añadió que “la ley no cambia las reglas para declarar. El pago efectivo empieza con ingresos de cerca de $5 millones al mes, y con tarifas muy bajas”.

Como se recordará, presentar la declaración ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no implica, por sí solo, tener un impuesto a cargo. Entonces, lo que cambiaría con el proyecto radicado en el Congreso es el piso exento para calcular el tributo, no los topes vigentes que determinan quién debe declarar.

PUBLICIDAD

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, aclaró que la ley no cambia las reglas para declarar - (@miguel_gomez_m&X)
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, aclaró que la ley no cambia las reglas para declarar (@miguel_gomez_m/X)

Por qué los $3.100.000 no corresponden al salario

Para entender por qué los $3.100.000 no corresponden al salario, es necesario tener claro que el salario bruto es el monto pactado en el contrato antes de cualquier descuento de nómina. La base gravable, en cambio, surge después de restar los aportes obligatorios a salud y pensión, además de las rentas exentas y los beneficios autorizados por la ley.

La propuesta reduciría el rango con tarifa marginal de 0% desde 1.090 unidades de valor tributario (UVT) hasta 720 UVT anuales. Con la UVT proyectada para 2026 ($52.374), ese umbral equivale a cerca de $37.700.000 al año; al dividirlo entre 12 meses se obtienen los $3.140.000 mensuales que generaron la confusión.

Esa equivalencia mensual no representa el ingreso nominal de un trabajador. El Ministerio precisó que una persona con ingresos brutos de $5.000.000, o $60.000.000 anuales, pagaría impuesto únicamente después de depurar su base gravable.

Con ese ejemplo, se descontaría el 8% correspondiente a salud y pensión obligatorias, junto con la renta exenta laboral de 25%. El resultado sería una base gravable aproximada de $41.400.000 anuales, unas 790,5 UVT, y la tarifa marginal de 9% recaería solo sobre el excedente de 720 UVT, no sobre la totalidad del salario.

Cambios propuestos para quienes ya pagan renta

Además del nuevo umbral, el proyecto plantea una tarifa marginal de 9% desde bases gravables inferiores, un menor límite para la renta exenta laboral y menos deducciones. Para el socio del área tributaria de PPU Héctor Ramírez esa combinación podría ampliar el número de contribuyentes que paga y elevar las tarifas efectivas de quienes ya tributan.

La tarifa máxima de 39% se aplicaría a rentas superiores a 8.670 UVT anuales, desde una base gravable mensual de $ 37.800.000, frente a los $135.300.000 vigentes. Julio Toro, socio de Toro Asociados, señaló al diario La República que los escalones de 35% y 37% desaparecerían: “Antes teníamos 35%, 37% y 39%; ahora esos rangos desaparecen y pasarían todos a 39%”.

Debate sobre ampliar la base tributaria

El economista y columnista Alberto Bernal, investigador del Instituto Chazen de la Universidad de Columbia, respaldó que quienes ganen más de $5.000.000 mensuales paguen algún impuesto sobre la renta. Sobre la posibilidad de que quienes devengan $3.100.000 declaren, sostuvo que le “encanta la idea, porque un país donde solo el 8% de la población declara renta no es viable”.

Alberto Bernal, economista, afirmó que un país donde solo el 8 de la población declara renta no es viable - (@AlbertoBernalLe/X)
Alberto Bernal, economista, afirmó que un país donde solo el 8 de la población declara renta no es viable (@AlbertoBernalLe/X)

Bernal aludía a la obligación de declarar, no al pago efectivo del impuesto; el Ministerio insiste en que esa cifra no corresponde a un salario sujeto automáticamente a las nuevas reglas.

Por su parte, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa coincidió en la necesidad de aumentar el número de contribuyentes. “No hay posibilidad de construir un país si quienes devengan menos de $3.000.000 no pagan renta”, afirmó en su cuenta de X y añadió que también se requiere reducir el tamaño del Estado y el gasto público. Esa postura expresa una opinión y no describe el alcance precisado por el Ministerio.

Consumo y ahorro

A su vez, el economista Daniel Gómez Gaviria, exsubdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), propuso orientar la progresividad hacia el consumo. “Quien consume más paga una proporción mayor. Quien ahorra e invierte posterga el pago del impuesto hasta que utiliza esos recursos para consumir”, planteó.

Daniel Gómez Gaviria, economista, anotó que una buena reforma tributaria debe recaudar lo necesario - (@DGomezCo/X)
Daniel Gómez Gaviria, economista, anotó que una buena reforma tributaria debe recaudar lo necesario (@DGomezCo/X)

Según él, ese enfoque reduce las distorsiones sobre el ahorro y la inversión, que son clave para la productividad y el crecimiento.

Daniel Gómez sugirió ampliar la base del IVA con devoluciones y proteger el consumo básico, para que el gravamen no pese proporcionalmente más sobre los hogares de menores ingresos. El debate sobre la reforma enfrenta así la necesidad de elevar el recaudo con la discusión sobre cómo distribuir la carga sin frenar el ahorro, la inversión y el consumo.

Temas Relacionados

Declaración de RentaImpuestosLey de Rescate EconómicoColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio de Energía levantó la restricción de gas natural tras superar contingencia en Cartagena: se normaliza el abastecimiento

La Resolución 40596 de 2026 puso fin a las disposiciones excepcionales vigentes desde la contingencia técnica y restableció el esquema habitual para la provisión y venta del energético en el país

Ministerio de Energía levantó la restricción de gas natural tras superar contingencia en Cartagena: se normaliza el abastecimiento

La Eaab suspenderá el agua en Bogotá y seis municipios de Cundinamarca hasta por 28 horas entre el 3 y 5 de noviembre

La empresa distrital suspenderá temporalmente el suministro vital por labores de mantenimiento en las tuberías principales, por lo que miles de usuarios deberán recolectar líquido suficiente para suplir las necesidades básicas durante las tres jornadas

La Eaab suspenderá el agua en Bogotá y seis municipios de Cundinamarca hasta por 28 horas entre el 3 y 5 de noviembre

Colombia no logra entrar al negocio de carne bovina en Estados Unidos pese al aumento de importaciones: la advertencia de José Félix Lafaurie

El presidente de Fedegán señaló que la falta de admisibilidad sanitaria mantiene bloqueada la posibilidad de aprovechar las oportunidades comerciales con ese país y pidió avanzar en las gestiones bilaterales para superar ese obstáculo

Colombia no logra entrar al negocio de carne bovina en Estados Unidos pese al aumento de importaciones: la advertencia de José Félix Lafaurie

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

La influenciadora evocó el inicio laboral de su romance, las pruebas familiares y sus compromisos con el intérprete de música popular durante la ceremonia religiosa en Zipaquirá, celebrada ante cerca de 500 invitados

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”

La modelo y actriz reaccionó a videos de la telenovela que circulan en redes, relató cómo construyó su papel y reveló cuál escena le resultó más compleja de grabar

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”

Blessd en Chile: el gesto del cantante en Peñaflor que benefició a 200 familias con agua potable en medio de su gira por Latinoamérica

Ryan Castro puso a “perrear” a Bogotá en Halloween y le dio la bienvenida a la temporada decembrina: más de 40.000 personas colmaron el estadio El Campín

Reviven video de Ariadna Gutiérrez donde defendió las parejas con dinero y madurez, tras su boda con Guus Franke: “¿No sé por qué se ofenden?”

Deportes

Técnico de Santa Fe cuestionó el formato de la Copa Libertadores Femenina tras quedar en el tercer lugar del torneo: “Esto es un Sudamericano”

Técnico de Santa Fe cuestionó el formato de la Copa Libertadores Femenina tras quedar en el tercer lugar del torneo: “Esto es un Sudamericano”

David Alonso conquistó el Gran Premio de Malasia en el Moto2: así fue la victoria del colombiano

Disfraz de Nicolás Rodríguez en Atlético Nacional desató críticas: el jugador explicó su elección y pidió disculpas

Richard Ríos se perderá los amistosos de Colombia ante Chile: Al-Ittihad confirmó la gravedad de su lesión

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro