Ministerio de Energía levantó la restricción de gas natural tras superar contingencia en Cartagena: se normaliza el abastecimiento

El Ministerio de Minas y Energía levantó la limitación programada de gas natural en Colombia tras la recuperación de la terminal Spec LNG (Ministerio de Minas y Energía)

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El Ministerio de Minas y Energía levantó la limitación programada de gas natural en Colombia, luego de que la terminal de regasificación de Spec LNG, en Cartagena, recuperara su capacidad operativa tras los trabajos correctivos por una contingencia técnica.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 40596 de 2026. Con esa decisión, el mercado de gas natural volvió a operar bajo las condiciones ordinarias de abastecimiento y comercialización, después de varios días de medidas excepcionales para atender las restricciones en la infraestructura de regasificación.

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La restricción terminó desde la noche del 31 de octubre

El anuncio fue divulgado el domingo 1 de noviembre por el Ministerio de Minas y Energía, que informó que las labores para corregir la contingencia en la terminal concluyeron antes del plazo previsto.

La cartera indicó que la recuperación de la infraestructura permitió dejar sin efecto la limitación programada, una medida que había sido adoptada para administrar la disponibilidad del combustible mientras persistían los problemas técnicos en la terminal ubicada en Cartagena.

La Resolución 40596 de 2026 formalizó el retorno del mercado de gas a sus condiciones ordinarias de comercialización (@MinEnergiaCo/X)

Según la cartera, que es liderada por María Nohemí Arboleda, la decisión responde a la normalización de la capacidad de regasificación de Spec LNG, una instalación que permite incorporar al sistema nacional el gas natural licuado que llega al país. La contingencia había afectado de forma temporal esa capacidad, por lo que el Gobierno nacional dispuso acciones especiales para vigilar el suministro y el transporte del energético.

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La resolución declaró el cese de la limitación desde el último minuto del sábado 31 de octubre de 2026. A partir de ese momento, concluyeron las disposiciones extraordinarias que regían durante la contingencia.

El abastecimiento de hogares, hospitales y colegios se mantuvo durante la contingencia

Durante el periodo de restricción, el Gobierno aseguró que se preservó la atención de la demanda esencial de gas natural, una categoría que incluye a hogares, hospitales, colegios y otros usuarios considerados prioritarios para la continuidad de servicios básicos.

El Ministerio señaló que coordinó el monitoreo de las condiciones de oferta y transporte junto a los agentes del sector. El objetivo fue garantizar que la situación técnica en la terminal no interrumpiera el suministro para los consumidores esenciales.

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Los trabajos de reparación en la infraestructura de Cartagena concluyeron un día antes del plazo fijado (Superintendencia de Servicios Públicos)

“Durante la contingencia se garantizó la atención de la demanda esencial de gas natural”, informó la cartera energética en su comunicado. El ministerio agregó que la coordinación con las empresas y operadores permitió definir las acciones necesarias mientras se desarrollaban las reparaciones en la infraestructura.

La medida extraordinaria se concentró en administrar las condiciones de abastecimiento ante la reducción temporal en la capacidad de regasificación. Con la recuperación de la terminal, el sistema dejó de requerir esas restricciones.

El mercado retoma las reglas ordinarias de abastecimiento y comercialización

El levantamiento de la limitación implica que el abastecimiento y la comercialización de gas natural en Colombia vuelven a regirse por las condiciones habituales del mercado.

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La decisión permite cerrar el esquema excepcional establecido durante la contingencia. De acuerdo con el Ministerio, la recuperación operativa de la terminal de Cartagena restablece las condiciones para que el sistema funcione sin las medidas de priorización que estuvieron vigentes mientras se atendía la falla técnica.

El Gobierno nacional garantizó el abastecimiento de hogares, hospitales y colegios durante la contingencia (Spec LNG)

El Gobierno no informó nuevas restricciones ni medidas adicionales luego de la entrada en vigor de la resolución. La cartera remarcó que los trabajos correctivos finalizaron de manera anticipada, lo que permitió restituir la capacidad operativa de la infraestructura un día antes de lo contemplado inicialmente.

La normalización tiene incidencia sobre la cadena de suministro, debido a que la terminal de regasificación cumple una función dentro del sistema que recibe gas natural licuado y lo incorpora a la red para atender la demanda nacional.

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El Ministerio de Minas y Energía mantendrá el monitoreo de las condiciones del sistema

Aunque la contingencia fue superada, la cartera informó que continuará con el seguimiento de las condiciones de abastecimiento de gas natural y de la operación del sistema de transporte.

La entidad señaló que mantendrá la coordinación con los agentes del sector para verificar el comportamiento del suministro tras el restablecimiento de la terminal. El propósito, según indicó, es preservar la continuidad y la confiabilidad del servicio para los usuarios.