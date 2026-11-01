Así se vivió la noche de Halloween en Bogotá: filas interminables en las discotecas y hasta buses del Sitp atrapados entre la multitud

La multitud que estaba esperando entrar a una de las discotecas más populares de Bogotá terminó en el suelo por empujar las vallas metálicas (mendozacarlos777/Instagram)

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A través de redes sociales se viralizaron varios videos y fotografías en los que se puede apreciar la masiva celebración de Halloween en Bogotá para la edición de 2026. Si bien los moteros no pudieron realizar sus típicas caravanas por las restricciones de movilidad emitidas por la Alcaldía de Bogotá, los ciudadanos salieron a lucir sus disfraces en discotecas y las calles, como cada año.

Algunos hechos empañaron la celebración y dejaron a más de uno con un sinsabor, pues en las imágenes se puede apreciar que las aglomeraciones en los bares de la ciudad dejaron a más de uno por fuera de sus sitios de rumba favoritos.

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Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió en Theatron, una de las discotecas más populares del país, por contar con varios ambientes que atraen a locales y extranjeros. Aunque en Halloween siempre es uno de los bares más llenos, por lo que la logística se prepara para recibir a gran cantidad de personas, en esta ocasión un video mostró cómo la multitud derribó las vallas de seguridad y algunas de las personas quedaron en el suelo con sus disfraces.

El video se viralizó en las plataformas digitales, en las que los ciudadanos dejaron comentarios como: “¿Es que nunca salen de la casa o qué?”, “La etapa de celebrar Halloween en Theatron recomiendo saltársela, al final todo está tan lleno que no puedes ni bailar” y “Hay que estar muy desparchado para esperar en semejante fila por una farra y al final no poder entrar”.

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Sin embargo, esta no fue la única situación que se viralizó en las redes sociales, puesto que en imágenes compartidas por portales de movilidad en la localidad de Bosa se puede apreciar que varias personas están subidas sobre los buses y algunos de ellos terminaron con grafitis.

Las imágenes muestran sorprendentes situaciones que se registraron en la noche del 31 de octubre ante la masiva salida de personas que pretendían celebrar la fecha (mendozacarlos777/Instagram - Info SITP Bogotá /Facebook)

Halloween de 2026 dejó 11 buses vandalizados en Bogotá

Las celebraciones de Halloween del 31 de octubre terminaron con 11 buses de Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) vandalizados en Bogotá. Los daños afectaron vehículos destinados al traslado diario de miles de pasajeros y obligaron a activar trabajos de limpieza, reparación y recuperación antes de que puedan volver a operar con normalidad.

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La empresa Transmilenio S. A. informó que los buses fueron llevados a espacios de mantenimiento para evaluar las afectaciones y adelantar las intervenciones necesarias. La entidad rechazó los hechos y señaló que estas conductas perjudican directamente la prestación del servicio público en la ciudad.

Varios de los episodios fueron registrados en video. En las imágenes se puede ver a varias personas sobre un bus del Sitp, mientras el vehículo se encontraba durante la noche de Halloween. Además de otras en las que se ve a los buses con grafitis y detenidos en el tráfico por las multitudes.

Un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) quedó detenido en una vía pública del sector de Bosa Piamonte, en Bogotá, tras ser cubierto con grafitis de gran tamaño durante la noche de Halloween (Bosa B7/Facebook)

Varios ciudadanos cuestionaron que los actos de vandalismo recaigan sobre bienes públicos que son utilizados a diario por habitantes de distintos sectores de la capital.

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Por el momento, la compañía no precisó el tipo ni el costo de los daños ocasionados en cada vehículo. Sin embargo, confirmó que el objetivo de las labores en curso es que las unidades afectadas puedan regresar al servicio una vez concluyan los procesos de recuperación requeridos.

La compañía de transporte insistió en que este tipo de situaciones altera la operación y exige recursos que deben destinarse a restaurar elementos que forman parte de la infraestructura pública.

La calle Octava sur se vio afectada nuevamente por las aglomeraciones y la comunidad confirmó que varios conductores del Sitp quedaron atrapados entre la multitud (Revista El Centenario/Facebook)

Algunos de los ciudadanos comentaron en las publicaciones que los daños a los buses contradicen el sentido de convivencia que suele acompañar la celebración: “Qué pasa con las autoridades?”.

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Entre tanto, otros ciudadanos aseguraron que la jornada dejó basura en la calle octava Sur: “Es bien sabido que en ese sector se bloquean las vías, pero más allá de eso, no pasó nada más ni grave, lo que es más preocupante es la cantidad de basura que quedó“.