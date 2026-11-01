Falleció Antonio Navarro Wolff, miembro de la Asamblea Constituyente de 1991, a los 78 años

El dirigente político Antonio Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre de 2026 (Colprensa)

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El exconstituyente colombiano Antonio Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre de 2026, según informó su familia a través de un comunicado. Tenía una trayectoria política vinculada al proceso de paz con el Movimiento 19 de Abril (M-19) y a la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991.

“Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy”, señaló la familia en el mensaje difundido.

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