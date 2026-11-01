Salario mínimo de 2027: Bancolombia dio la cifra más “razonable” para el aumento del sueldo de millones de trabajadores y así quedaría

Para 2026, el salario mínimo tuvo un aumento de 23,7% e impactó de gran manera la inflación en Colombia (Colprensa)

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A días de empezar la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia, el presidente de Bancolombia (Grupo Cibest), Juan Carlos Mora, precisó que un ajuste de entre el 8% y el 9% para el sueldo sería “razonable”. Propuso una fórmula basada en una inflación de 6,29%, una productividad de entre 1,5 y 2 puntos porcentuales (pp) y un componente adicional de compensación para los trabajadores.

Mora situó su propuesta por debajo de un aumento de dos dígitos. El directivo considera que el incremento no debería superar el 9%, una variación que equivale a casi $162.000 adicionales sobre el pago mensual y que llevaría la remuneración desde $1.750.905 hasta $1.912.905, sin auxilio de transporte.

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El planteamiento del experto surge antes de la negociación entre empresarios, trabajadores y Gobierno.

No obstante, mientras Mora sugiere un rango de entre 8%, 8,5% y 9%, una parte de los trabajadores sostiene que el ajuste para el próximo año no debería ser inferior al 38%, según propuso el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias.

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, espera que el aumento del salario mínimo para 2027 sea de un dígito (Camacol)

La fórmula de Bancolombia para ajustar el salario mínimo

Durante el Congreso Colombiano de la Construcción 2026, Mora defendió un mecanismo que, según explicó, Colombia utiliza desde hace años para evitar que los ingresos pierdan capacidad de compra.

“Colombia desarrolló un mecanismo que ya tiene años y es un tema de compensar a los trabajadores por la pérdida del poder adquisitivo; es decir, hacer crecer el salario mínimo según la inflación, evaluar la productividad y sumarle unos puntos”, anotó.

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Insistió en que esa metodología debería orientar las conversaciones de la mesa de negociación: “Yo creo que debemos acogernos a ese mecanismo de inflación más productividad, y tal vez unos pequeños puntos”. De igual manera, explicó que el ajuste debe reconocer el encarecimiento de los bienes y servicios y el desempeño productivo del país.

“Creo que acogernos a ese mecanismo de inflación más productividad y tal vez unos pequeños puntos es el mecanismo que debería primar en esas conversaciones”, expuso.

Con una inflación de 6,29% y una productividad estimada entre 1,5 y 2 puntos porcentuales, el directivo ubicó el resultado de la cuenta en una franja de 8% a 9%. “Algo entre el 8%, 8,5%, 9% podría ser un tema muy razonable para la economía y para los trabajadores”, sostuvo.

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La posición del presidente de la entidad bancaria apunta a recuperar el poder adquisitivo sin trasladar al ajuste una presión desproporcionada sobre los precios. En otro pasaje de su intervención, dijo que el criterio es más bien la necesidad de “compensarles con la sumatoria de la inflación, la productividad y tal vez unos pequeños puntos”.

Representantes del Gobierno, empresarios, trabajadores y pensionados participaron en la primera sesión de la Comisión Permanente de Concertación del Salario Mínimo (@MintrabajoCol/X)

Componente social del salario mínimo

El banquero señaló que las variables económicas no agotan la discusión sobre el ingreso mínimo. “Hay unas familias, hay un grupo de personas importante para las que el salario mínimo es su sustento y es su forma de poder seguir, digamos, avanzando socialmente”, afirmó.

Planteó que la negociación debe conciliar las condiciones de la economía con la situación de quienes dependen de ese pago para sostener sus hogares: “El salario mínimo tiene un componente social, pues detrás de este hay familias, un grupo de personas para las cuales ese ingreso es importante”.

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La decisión, según su planteamiento, debe reconocer que el salario mínimo funciona como ingreso central para una parte de los hogares colombianos. El equilibrio que propuso no separa la protección del trabajador de los límites que imponen la inflación y la productividad.

Antecedente del alza de 2026 y los precios de la vivienda

La próxima negociación llega después de un aumento de 23,7% del salario mínimo para 2026, uno de los más altos en la historia del país. Ese incremento, asociado a las alzas aplicadas durante el gobierno de Gustavo Petro, presionó al empresariado y mantiene efectos sobre la inflación, según se expone en el material.

En la anterior mesa tripartita ganó espacio el concepto de “salario vital” como criterio para definir el ajuste. La negociación terminó con el aumento del 23,7% y las posiciones empresariales tuvieron entonces menor eco en la discusión.

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Son 2,4 millones de trabajadores los que ganan un salario mínimo al mes en Colombia (Jaime Saldarriaga/Reuters)

El comportamiento de la vivienda de interés social (VIS) figura entre los indicadores asociados a ese antecedente. El Índice Davivienda de Precios de Edificaciones Nuevas indicó que los precios de ese segmento aumentaron 10,5% anual en el segundo trimestre de 2026, frente al 9,1% registrado en el trimestre anterior.

Por otro lado, el conjunto de las edificaciones nuevas mostró una tendencia distinta:

Los precios crecieron 8,7% anual, por debajo del 9,2% de los primeros tres meses del año.

Ese indicador completó cuatro trimestres consecutivos de desaceleración, mientras que las edificaciones no VIS registraron un alza anual de 7%.

Al respecto, el analista de Davivienda, Diego Faccini, atribuyó el repunte de los precios de las viviendas VIS al incremento del 23,7% del salario mínimo para 2026. Según la explicación, el alza salarial se trasladó a los costos de construcción y al valor de los proyectos, lo que interrumpió la desaceleración que los precios de la vivienda social mantenían desde finales de 2023.

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La discusión de 2027 volverá así a poner frente a frente el costo de vida, la actividad empresarial y la situación de los hogares. Para Mora, la cifra final debe permitir que quienes viven de ese ingreso conserven una vía de progreso sin desbordar las condiciones económicas del país.