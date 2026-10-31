Colombia

Yina Calderón contó detalles de su visita a Epa Colombia en la cárcel de Ibagué tras casi dos años sin verse: “Muy baja de peso”

La empresaria relató cómo encontró a su amiga durante la visita a La Picaleña y destacó la actitud que mantiene ante su situación judicial

Después de casi dos años sin verla, la empresaria contó cómo fue el reencuentro con su amiga y qué impresión se llevó del centro penitenciario de Ibagué - crédito @yinacalderontv/ Instagram

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Yina Calderón volvió a encontrarse con Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, después de casi dos años sin tener contacto físico y reveló que la encontró “muy baja de peso” durante su visita a la cárcel de La Picaleña en Ibagué (Tolima).

La creadora de contenido relató que el encuentro la afectó por las condiciones en las que vio a su amiga, aunque destacó que mantiene una actitud optimista y deseos de salir adelante.

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Calderón compartió su testimonio a través de sus redes sociales, donde explicó que había postergado el tema debido a situaciones personales. Allí recordó que el último encuentro con Barrera ocurrió antes de que ella ingresara a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en enero de 2025.

Yina Calderón pidió al presidnete acelerar los trámites en el caso de Epa Colombia - crédito Captura de video de la audiencia - @yinacalderontv/ Instagram
Yina Calderón contó que visitó a Epa Colombia en La Picaleña después de casi dos años sin verla - crédito Captura de video de la audiencia - @yinacalderontv/ Instagram

“Estuve en la cárcel, en La Picaleña, visitando a Epa Colombia. No la veía hace exactamente, ya vamos a cumplir dos años. La última vez que yo la vi fue en mi despedida para La casa de los famosos Colombia, el año pasado en enero”, contó Yina Calderón.

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El reencuentro dejó una impresión agridulce en la empresaria. Por una parte, habló del impacto que le causó ver a Epa Colombia dentro del centro penitenciario; por otra, señaló que salió con tranquilidad por el trato que, según relató, percibió de parte del personal de la prisión.

“Una presa más”, así describió Yina Calderón la situación de Epa Colombia

La influenciadora dijo que Daneidy Barrera no tiene privilegios en el lugar donde permanece recluida. En su relato, afirmó que la vio como a “una presa más”, sin beneficios especiales, y señaló que su aspecto físico le generó preocupación.

“¿Cómo la vi? La verdad, una presa más, sin ningún tipo de beneficio, muy baja de peso. La celda no muy atractiva. Un poquito triste me vine yo, la verdad, en cuanto a eso”, expresó.

Calderón describió el espacio en el que, según dijo, permanece su amiga. Aseguró que se trata de una habitación pequeña, de aproximadamente dos metros por dos metros, con un camarote y compartida en un patio donde hay más internas.

Yina Calderón expresó en redes sociales que atraviesa un momento emocional difícil por la situación de Epa Colombia - crédito Instagram
La visita llevó a la creadora de contenido a reflexionar sobre las condiciones de reclusión - crédito Instagram

La creadora de contenido evitó referirse a situaciones concretas que pudieran vulnerar la intimidad de Barrera. Sin embargo, sí señaló que el tamaño de la celda y las condiciones generales del área la llevaron a reflexionar sobre la experiencia de visitar una cárcel.

“Su celdita o su patio, con muchas chicas, chiquitico, así como un camarote y un dos por dos”, sostuvo Yina Calderón, quien manifestó que el recorrido y los controles de ingreso al penal también le resultaron impactantes.

Yina Calderón destacó la actitud de Epa Colombia y el trato en La Picaleña

A pesar de la impresión inicial, Yina Calderón afirmó que encontró a Epa Colombia con disposición para enfrentar su situación. Dijo que la vio animada, con voluntad para continuar y con una visión optimista sobre lo que viene.

“Pero bueno, la vi con ganas de seguir adelante. La vi muy optimista”, aseguró.

La empresaria también destacó la atención que, desde su perspectiva, recibió durante la visita. Contó que conoció a la directora de la cárcel y que percibió un ambiente respetuoso en el pabellón de mujeres de La Picaleña, establecimiento que, según explicó, es mixto.

Yina Calderón - Epa Colombia
Yina aseguró que, aunque las condiciones son iguales para todas, no vio un trato humillante - crédito cortesía del Canal RCN - captura de pantalla de Cárceles Pódcast en YouTube

“Hay algo que sí me llamó mucho la atención de La Picaleña, o la cárcel donde está, y es que sí vi mucha calidad humana de parte de los guardias. Tuve la oportunidad de conocer a la directora de la cárcel y muy amable”, manifestó.

En esa línea, aclaró que no consideró que Barrera estuviera en circunstancias humillantes. “Me vine tranquila. Como todo muy justo, con las mismas condiciones, pero tampoco en unas condiciones humillantes”, afirmó.

Epa Colombia recibió un diploma por un curso de maquillaje

Durante el encuentro, Yina Calderón contó que su amiga le habló de actividades que desarrolla mientras cumple su condena. Entre ellas, mencionó un curso de maquillaje que habría completado dentro del establecimiento y por el cual recibió un diploma.

“Dice que se estaba graduando, hizo un curso de maquillaje y recibió su diploma”, relató la influenciadora, quien agregó que Barrera envió saludos a las personas que siguen pendientes de ella.

Calderón también habló de la presencia de familiares de Epa Colombia durante la visita. Según dijo, estaban su hija, su esposa, su madre y su padre, de quien indicó que atraviesa problemas de salud. La empresaria sostuvo que ese entorno familiar formó parte de los momentos que más la conmovieron.

La visita concluyó con un abrazo y una promesa entre ambas. Yina Calderón aseguró que le expresó su deseo de volver a verla fuera de prisión. “Yo le di un abrazo y le dije: ‘Hasta la próxima, Epa’. Y la próxima va a ser afuera. Confío en Dios que así va a ser”, contó.

La empresaria de fajas compartió una foto con la que reaccionó a avance que tuvo Epa con TransMilenio - crédito @yinacalderontv / Instagram - Captura de pantalla Semana
La empresaria reafirmó que su amistad con Daneidy Barrera va más allá de las redes sociales - Captura de pantalla Semana

La creadora de contenido reafirmó que conserva una relación de amistad con Daneidy Barrera más allá de las redes sociales. “Ella sabe que yo soy su amiga, independientemente de las redes o no, yo soy su amiga de verdad”, afirmó.

Epa Colombia fue trasladada el 7 de agosto de 2026 al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña.

Daneidy Barrera Rojas cumple allí la condena de cinco años y tres meses de prisión que recibió por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019. El establecimiento cuenta con un pabellón destinado a mujeres privadas de la libertad, donde permanece la creadora de contenido.

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