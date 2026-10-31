Colombia

Moto con explosivos detonó en un peaje de la Vía Panamericana: Ejército le atribuyó el ataque terrorista a las disidencias de ‘Iván Mordisco’

La explosión causó afectaciones materiales en el corredor que conecta el suroccidente colombiano; hasta el momento, no hay reporte de personas heridas o fallecidas

Ataque con explosivos en un peaje de la vía Panamericana causa daños materiales - crédito @Regional_col/X

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Un artefacto explosivo fue activado durante la mañana del sábado 31 de octubre de 2026 en la vía Panamericana, a la altura del peaje de El Bordo, sector de La Sierra, según información preliminar.

La explosión causó afectaciones materiales en el corredor que conecta a los departamentos de Cauca con Nariño. Hasta el momento, no hay reporte de personas heridas o fallecidas.

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El hecho ocurrió en un punto donde se registró otro atentado hace tres semanas. Las autoridades aún no informaron sobre los responsables, el tipo de explosivo utilizado ni el alcance de los daños en la carretera.

Moto bomba explotó en peaje de la vía Panamericana . crédito @Regional_col/X
Moto bomba explotó en peaje de la vía Panamericana . crédito @Regional_col/X

Comunicado del Ejército Nacional

El Ejército Nacional informó que una acción con explosivos afectó este sábado 31 de octubre el sector cercano al peaje El Bordo, en jurisdicción de La Sierra, Cauca.

Según el comunicado difundido por la institución, el hecho habría sido cometido por integrantes de la estructura Carlos Patiño, grupo que las autoridades vinculan con alias Iván Mordisco. La información aún es preliminar.

Unidades de la Brigada 29 fueron desplegadas en la zona para verificar el lugar y descartar la presencia de otros artefactos explosivos. La operación busca proteger a los habitantes y asegurar el corredor vial.

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El Ejército señaló que, hasta el momento, el tránsito por la vía internacional no presenta alteraciones.

La institución condenó el uso de explosivos en áreas cercanas a la población civil y afirmó que mantendrá sus operaciones en el departamento para prevenir nuevos ataques.

También pidió a los ciudadanos informar sobre personas, vehículos u objetos sospechosos mediante la línea 107.

Afectaciones en la vía Panamericana tras ataque armado cerca del peaje El Bordo en La Sierra, Cauca - crédito @Ejercito_Div3/X

Las autoridades permanecen en alerta porque este es el segundo atentado registrado en el peaje en menos de un mes. El lunes 12 de octubre explotó un carrobomba en el mismo lugar, un hecho que dejó tres personas heridas.

En aquella ocasión, el Ejército Nacional atribuyó el ataque al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.

Tras la nueva explosión de este sábado, las autoridades recomendaron a los conductores no acercarse al sector y utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos. También pidieron a la comunidad mantener las medidas de precaución mientras avanzan las verificaciones y se conocen nuevos detalles sobre el hecho.

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