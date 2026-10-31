Tras las polémicas cirugías de alias Pichi, Inpec removió al director de la cárcel La Dorada, Caldas

Edgar Iván Pérez, director de la cárcel de La Dorada y alias Pichi - créito Inpec y captura de pantalla Noticias RCN

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La dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó el traslado del mayor Edgar Iván Pérez, director de la cárcel de La Dorada, después de que se conocieran autorizaciones para el ingreso de personal médico e insumos asociados a tratamientos dermatológicos y estéticos para Óscar Camargo Ríos, alias Pichi.

Según informó Noticias RCN, el oficial será enviado a otro establecimiento penitenciario del país. El mayor habría firmado uno de los permisos concedidos para la atención del recluso, que cumple una condena de 52 años de prisión y es señalado como jefe de la estructura Los de San Rafa.

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Los permisos incluyeron ácido hialurónico, bótox y equipos médicos

Los documentos divulgados por el noticiero citado señalan que el 25 de mayo de 2026 se autorizó la entrada de una profesional para una valoración dermatológica. Cerca de un mes después, ingresaron un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para brindar una atención definida como “dermatológica integral”.

La dirección del penal habría sostenido que el acceso del equipo médico respondió a un derecho de petición presentado por la defensa del interno - crédito Hospital Internacional de Colombia y Policía Nacional

El primer inventario incluía 39 elementos, entre ellos 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas, una mentonera, cilindros portátiles, máscaras laríngeas y un monitor multiparámetros.

Parte de estos productos puede utilizarse en procedimientos clínicos o médico-estéticos. La información divulgada no precisa el diagnóstico de Camargo Ríos, el tratamiento aplicado ni si se emplearon todos los insumos autorizados.

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La dirección del penal habría sostenido que el acceso del equipo médico respondió a un derecho de petición presentado por la defensa del interno.

El cirujano negó que hubiera practicado una intervención estética

El cirujano Julián David Duarte Ortiz, identificado por El Tiempo como integrante del grupo que ingresó a la prisión, confirmó su asistencia junto con tres auxiliares de enfermería. No obstante, negó haber realizado una cirugía o retoques faciales con productos médico-estéticos.

El primer inventario incluía 39 elementos, entre ellos 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas, una mentonera, cilindros portátiles, máscaras laríngeas y un monitor multiparámetros - crédito redes sociales

El caso cobró relevancia por imágenes recientes de alias Pichi, que muestran diferencias respecto de su reseña de diciembre de 2024, como cabello más largo, barba más poblada y mayor volumen facial. Esas fotografías no prueban que hubiera recibido una cirugía o un procedimiento estético.

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La Fiscalía investiga el hallazgo de $8 millones dentro del penal

Luego de que se conocieron las autorizaciones, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inspeccionó la cárcel de La Dorada. De acuerdo con Noticias RCN, los funcionarios encontraron $8 millones en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos.

Los investigadores buscan establecer el origen del dinero y determinar si existieron irregularidades en los permisos concedidos al recluso. Pérez también enfrenta una investigación disciplinaria de la Procuraduría por una fiesta vallenata ocurrida en la cárcel de Itagüí, donde trabajó antes de su traslado a La Dorada.

Camargo Ríos se fugó en 2024 mientras cumplía detención domiciliaria. Ese antecedente volvió a poner bajo escrutinio las condiciones de su reclusión y los controles dentro del sistema penitenciario.

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Alias Pichi, del que se indicó que había sido designado como gestor de paz, logró ingresar médicos a la cárcel La Dorada para que le realizarán procedimientos estéticos - crédito suministrada a Infobae Colombia

Prontuario de alias Pichi

Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, fue identificado por la Fiscalía General de la Nación como cabecilla de la estructura criminal Los de San Rafa, con presencia en Bucaramanga y su área metropolitana. Según las investigaciones, la organización estuvo vinculada con el control de rentas ilegales, entre ellas el microtráfico de estupefacientes.

En junio de 2025, el Tribunal Superior de Bucaramanga lo condenó a 624 meses de prisión, equivalentes a 52 años. La decisión de segunda instancia revocó un fallo absolutorio emitido previamente por un juzgado de la capital de Santander.

La condena incluyó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Además, el fallo le impuso una multa de 4.281,33 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas.

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El expediente judicial relacionó a Camargo Ríos con los homicidios de Jeison Fabián Callejas Flórez, alias Peroles; Marlon Yesid Rúgeles Martínez; Sergio Silva Sánchez, alias El Alemán; y Jefferson Eduardo Delgado Rincón, alias Máscara. El caso de Delgado Rincón también fue investigado como desaparición forzada.

De acuerdo con las pruebas valoradas por el Tribunal, alias Pichi habría continuado al frente de Los de San Rafa entre octubre de 2018 y diciembre de 2020, pese a que estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. La Fiscalía sustentó el proceso con declaraciones de exintegrantes de la organización, interceptaciones y registros de comunicaciones a través de aplicaciones cifradas.

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En octubre de 2024, Camargo Ríos se fugó de una vivienda de Medellín en la que cumplía prisión domiciliaria por una condena de 90 meses. La Policía Nacional y la Fiscalía lo recapturaron el 9 de diciembre de ese año en Copacabana, Antioquia. Tras ese hecho, enfrentó un proceso adicional por fuga de presos.

El Tribunal negó la posibilidad de que cumpliera la nueva condena bajo prisión domiciliaria. Actualmente, permanece bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).