Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli: hora y dónde ver en Colombia la pelea del mexicano por el título mundial Supermediano del CMB

Canelo Álvarez disputará el título supermediano del CMB frente a Christian Mbilli el 31 de octubre en el Kingdom Arena de Riad-crédito Stringer/REUTERS

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La cartelera para los amantes del boxeo tendrá una pelea estelar entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el camerunés Christian Mbilli Asomo por el título Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El encuentro se disputará este sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Es importante recordar que la pelea estaba prevista para el 12 de septiembre en la capital árabe, pero fue aplazada hasta finales de octubre.

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El combate se realizará pese a la escalada de violencia en la región, que provocó varios atentados con bomba en el aeropuerto local.

Álvarez acumula un récord de 63 triunfos tras superar una cirugía de codo que lo mantuvo fuera de actividad-crédito Stringer/REUTERS

En Colombia, la transmisión de la cartelera principal comenzará a las 12:00 p.m. (hora de Colombia). Las caminatas al ring de Canelo y Mbilli están previstas para las 3:30 p. m. y la pelea podría comenzar a las 4:00 p. m., aunque el horario podría variar según la duración de las peleas preliminares y se podrá ver por DAZN.

Mbilli fue ascendido de campeón interino a monarca absoluto en enero, después de que Terence Crawford se retirara en diciembre y dejara vacantes los cinturones. Álvarez regresa tras perder su condición de campeón indiscutido ante Crawford en septiembre de 2025.

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El mexicano, con récord de 63-2-3 y 39 nocauts, fue operado de un codo después de aquella derrota y permaneció inactivo durante el resto de 2025 y la primera mitad de 2026. Mientras que el camerunés llega con una marca de 29-1-0 y 24 nocauts. Su empate ante Lester Martínez es el único resultado que no terminó con una victoria en su carrera.

El regreso de Álvarez después de la derrota ante Crawford

Canelo Álvarez en el pesaje previo al duelo ante M'Billi-crédito Stringer/REUTERS

A los 35 años, cumplidos el 18 de julio de 2026, Saúl ‘Canelo’ Álvarez llegará al combate con 68 peleas profesionales: 63 victorias, 39 de ellas por la vía categórica, tres derrotas y dos empates. Sus únicas caídas fueron frente al local Floyd Mayweather en 2013, el ruso Dmitri Bivol en 2022 y el estadounidense Terence Crawford en 2025.

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El púgil mexicano conquistó 16 títulos mundiales en las categorías superwelter, mediano, supermediano y semicompleto. También fue el primer campeón indiscutido latinoamericano en la división de los supermedianos.

Sus bolsas de pelea acumulan una cifra cercana a 600 millones de dólares, y en un solo período llegó a registrar ingresos de hasta 170 millones de dólares. Su patrimonio está estimado en 450 millones de dólares e incluye emprendimientos comerciales vinculados con combustibles, tiendas de conveniencia y bebidas preparadas a base de tequila.

Entre sus empresas figuran El Canelo Energy, Upper by Canelo Energy, VMC Viva México Cabrones y Yaoka. También dirige Canelo Promotions y Canelo Espectáculos.

Álvarez está casado y tiene cuatro hijos. Además de su carrera deportiva y empresarial, posee caballos de pura sangre y colecciona automóviles de marcas como Ferrari, Bugatti, Lamborghini y Mustang Shelby.

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Su repercusión internacional lo mantiene entre las figuras más reconocidas del boxeo, aunque entre los aficionados mexicanos Julio César Chávez continúa siendo el principal referente histórico. La pelea en Arabia Saudita le ofrecerá a Álvarez la oportunidad de recuperar un campeonato mundial después de su último revés.

M’billi, el campeón invicto que buscará su mayor triunfo

Christian M'billi en el pesaje y el cinturón por el cual luchará con Álvarez-crédito Stringer/REUTERS

Christian Mbilli, conocido como “La Pantera Asesina”, tiene 31 años y permanece invicto con 29 victorias, de ellos, 24 triunfos por la vía categórica, así como un empate. El campeón supermediano del Consejo obtuvo primero el título interino tras noquear al polaco Maciej Sulecki y se convirtió en monarca absoluto en enero de 2026, cuando Terence Crawford dejó vacante el cinturón.

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Nacido en Yaundé, capital de Camerún, Mbilli creció junto a una madre soltera que lo tuvo cuando tenía 15 años. Su situación cambió cuando ella se casó con un ciudadano francés y la familia se trasladó a Francia, país cuya nacionalidad obtuvo el boxeador.

El futuro campeón comenzó a practicar boxeo a los 15 años y luego representó a Francia en los Juegos Olímpicos de Río. No se conocen públicamente detalles sobre sus parejas, su estado civil o posibles hijos, aunque ha expresado su cercanía con su madre.

El desafío ante Canelo Álvarez será la mayor oportunidad de su carrera: una victoria le permitiría conservar el cinturón supermediano y consolidarse entre las principales figuras del boxeo mundial.

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