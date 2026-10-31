Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

Millonarios se acerca a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, cuyo campeonato ha sido muy irregular para el club - crédito Millonarios FC

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Uno de los equipos que se encuentra cerca de la clasificación a los cuadrangulares es Millonarios. Con 26 puntos en 16 jornadas, solo necesita entre tres y cuatro unidades para asegurar el cupo y romper una racha de dos torneos consecutivos en los que fue eliminado en la fase de Todos contra Todos.

Durante la campaña hacia ese objetivo, los azules protagonizaron una polémica al prohibir el ingreso de pancartas con mensajes contra los directivos, los jugadores u otras entidades. La medida generó rechazo entre los aficionados inconformes con el club.

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Gracias a la tutela presentada por un aficionado, la Corte Constitucional le dio la razón al demandante. Por ello, el conjunto Embajador se pronunció en sus redes sociales sobre el caso, como lo exigió el fallo del alto tribunal, que estableció una serie de medidas al respecto.

“Incompatible con las garantías constitucionales de la libertad”

Millonarios reconoció, en cumplimiento de la Sentencia T-324 de 2026 de la Corte Constitucional, que la restricción de pancartas dispuesta por el Puesto de Mando Unificado vulneró la libertad de expresión de un aficionado en El Campín. El club informó que la medida fue “incompatible con las garantías constitucionales de la libertad”.

El fallo, cuya sentencia se conoció el 13 de octubre, impide que el equipo, Sencia y las autoridades que integren el PMU retiren pancartas por mensajes críticos contra el club, sus directivos, jugadores o autoridades. La decisión también habilita a los seguidores de otros equipos del fútbol profesional colombiano a expresar desacuerdos mediante carteles dentro de los estadios.

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Este fue el pronunciamiento de Millonarios por el fallo de la Corte Constitucional por las pancartas con mensajes alusivos - crédito Millonarios FC

La tutela fue presentada por el hincha Erik Saavedra Bustos tras un episodio ocurrido el 28 de julio de 2025, cuando autoridades y personal logístico impidieron el ingreso de elementos de animación vinculados con una protesta sobre la situación administrativa y deportiva del equipo.

Según el relato incorporado en la acción judicial, las entidades retuvieron “banderas, frentes y trapos relacionados con una ‘protesta pacífica’” y bloquearon el acceso de tres pancartas. Los mensajes cuestionaban a la dirigencia con frases como: “Club gigante, dirigentes mediocres”, “Jueguen como cobran” y “Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero”.

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Además del comunicado de reconocimiento exigido a Millonarios, la Corte ordenó a las comisiones de seguridad y convivencia del fútbol revisar los protocolos para el ingreso de elementos de animación. También exhortó a la FCF y a la Dimayor a revisar sus normas sobre pancartas, banderas y trapos.

Novedades en el azul

Millonarios podrá contar con casi toda su plantilla recuperada para enfrentar a América de Cali el 4 de noviembre a las 8:30 p. m. por la fecha 17 de la Liga BetPlay, en un partido que puede acercarlo a la clasificación porque está a una victoria de prácticamente asegurar su cupo.

El cuadro azul informó en su página web que Jorge Arias, Carlos Sarabia y Samuel Martín ya realizan trabajos con el grupo. El defensor central volvió después de su rehabilitación, mientras que los laterales ya se encuentran a la par de sus compañeros desde este viernes 30 de octubre.

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Millonarios recuperó a tres de sus defensores previo al partido contra el América de Cali, junto con Mateo García para el medio campo - crédito Millonarios FC

El equipo bogotano también sigue la recuperación de Jhomier Guerrero, que podría estar disponible para los cuadrangulares si el conjunto consigue avanzar. El lateral sería una alternativa para las instancias finales por su nivel previo a la fractura.

El club también recuperó en la jornada pasada a Rodrigo Contreras luego de una lesión, mientras que Mateo García apunta a ser titular ante América de Cali, el líder del campeonato colombiano y un clásico que será clave para ambos en el estadio El Campín, donde se espera lleno total, pero con dudas en la gramilla tras el concierto de Ryan Castro el 31 de octubre.

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