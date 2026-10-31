Colombia

La ley de ajuste fiscal del Gobierno De la Espriella sigue generando diferencias entre los políticos colombianos: “De los huevos de Carrasquilla a las lentejas de Abelardo”

Para sectores de la oposición, el acto legislativo de rescate económico tiene matices parecidos a los que precedieron el estallido social en 2021, en medio de la polémica que ha desatado posiciones a favor y en contra desde el Senado y la Cámara de Representantes

El viceministro técnico de Hacienda de Colombia, Juan Sebastián Betancur, emite un pronunciamiento institucional sobre el impacto tributario de la denominada Ley de Rescate. En la grabación, Betancur se refiere a la carga impositiva del IVA para los sectores de menores ingresos y la exclusión de productos de la canasta básica familiar, acompañado por subtítulos informativos y tomas aéreas de zonas residenciales - crédito Ministerio de Hacienda

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A pesar de que el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, destacó en un video explicativo que “no es cierto que con esta ley de rescate aumente la carga de IVA para el colombiano de a pie”, las reacciones en la clase política colombiana no se han hecho esperar, incluso, por sectores afines al Gobierno de Abelardo, por algunos de los artículos que integran el acto legislativo, que antes de su discusión ya genera polémica.

“19 millones de colombianos que tienen un nivel bajo de ingresos, que históricamente han pagado en promedio ciento treinta y ocho mil pesos al mes por IVA, con esta ley de rescate les devolveremos todo ese recurso”, dijo el funcionario de la cartera al mando de Miguel Gómez Martínez, pero esta explicación ha generado reacciones encontradas puesto que, por ejemplo, el expresidente Iván Duque consideró que “si no se ordena el sistema tributario de Colombia, la crisis que se puede desatar es de proporciones caótica”.

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"El Estado es el primero en abrocharse el cinturón", destacó en su declaración Juan Sebastián Betancur - crédito @MinHacienda/X

Sin embargo, una de las críticas más acérrimas provino por parte de la cabildante Heidy Sánchez (Pacto Histórico), que hizo una crítica a través de un ejemplo, cuando a inicios de mayo de 2021 el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla tuvo que renunciar en medio de la ola de protestas que hicieron parte del estallido social, y que en esa ocasión le costó la salida del Gobierno Duque.

Todo por decir en una entrevista que el precio de una cubeta de huevos era de $1.800, cuando en realidad para ese momento podía llegar a ser hasta de $10.000, y pretendían cobrarle IVA a varios prdouctos de la canasta familiar como parte de su reforma tributaria.

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La iniciativa se sustenta en que el Estado recibe en promedio 29 billones de pesos mensuales y gasta más de 40 billones, sumado a que el servicio anual de la deuda pasó de 118 a 155 billones de pesos, "una diferencia que el proyecto busca corregir mediante recortes, cambios tributarios y transferencias a hogares de menores ingresos", señaló el comunicado oficial del Ministerio de Hacienda - crédito Canal Congreso

“De los huevos de Carrasquilla a las lentejas de Abelardo. Como hemos advertido, el proyecto de “Ley de Rescate Fiscal” es una reforma tributaria y la pagan los trabajadores: Desde 2028, quedarían gravados con IVA del 19% productos de la canasta familiar como frutas, plátano, tomate, cebolla, fríjol y lenteja, entre otros tantos del consumos regular de los colombianos. propuestas que dieron inicio al estallido social en 2021″, advirtió la concejal en un mensaje vía X

Sánchez agregó en su publicación que “desde 2027 el aporte a salud de quien gane más de 2 mínimos subiría del 4% al 5,5%. Con un sueldo de $4 millones, el descuento pasaría de $160 mil a $220 mil al mes. (Sí, se meten con lo que aportan los trabajadores por seguridad social)”.

La concejal Heidy Sánchez (Pacto Histórico) recordó el caso de la reforma tributaria durante el Gobierno de Iván Duque - crédito @heidy_up/X
La concejal Heidy Sánchez (Pacto Histórico) recordó el caso de la reforma tributaria durante el Gobierno de Iván Duque - crédito @heidy_up/X

Adicional a lo anterior, la concejal precisó que con el proyecto de acto legislativo “le quitan el 25% de los aportes a tu caja de compensación. Tu subsidio familiar, en riesgo”.

En un ‘dardo’ al Gobierno De la Espriella, la cabildate expresó que, “mientras tanto, la renta de las empresas baja de 35% a 31% para supuestamente incentivar la inversión, cuando no hay mecanismos efectivos existentes para revisar que estas disminuciones promuevan empleo, o por el contrario favorecen el incremento de utilidades”, y “a las megainversiones, nacionales o extranjeras, les dan 20% de renta congelado por 16 años y dividendos al exterior al 8%”.

Sánchez advirtió que algo similar en el Gobierno Duque fue uno de los detonates del estallido social - crédito @heidy_up/X
Sánchez advirtió que algo similar en el Gobierno Duque fue uno de los detonates del estallido social - crédito @heidy_up/X

Al final de su serie de cuestionamientos Sánchez detalló que, “al tiempo que bajan el umbral para que más trabajadores paguen renta, a las grandes fortunas les suben el umbral del impuesto al patrimonio (de $3.770 a $5.000 millones) y lo eliminan desde 2031″, y sumado a esto, “el Gobierno se da facultades extraordinarias de 6 meses para suprimir y fusionar entidades y suprimir empleos, es decir menos derechos y más impuestos para la clase trabajadora y los más vulnerables”.

Por todo lo anterior, al final la concejal dejó esta pregunta a modo de reflexión: “¿Les recuerda algo? ¿Al paro nacional del 2021?"

Por su parte, el senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde), señalo que “el ‘ajuste’ también se sienta a la mesa a hacer que los colombianos coman menos”, y detalló que “desde 2028, el proyecto retira de la lista de excluidos del IVA alimentos como tomate, cebolla, plátano y aguacate, que pasarían a la tarifa general del 19%. El café tostado y el chocolate de mesa pasarían del 5% al 19%. Mientras tanto, salchichón, butifarra y mortadela quedarían exentos.

Por este motivo, el congresista le preguntó al Gobierno nacional: “¿Qué criterio nutricional y económico justifica esa selección?"

El senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde) señaló varias dudas al proyecto de ley de rescate fiscal del Gobierno nacional - crédito @DuvalierSanchez/X
El senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde) señaló varias dudas al proyecto de ley de rescate fiscal del Gobierno nacional - crédito @DuvalierSanchez/X

Apoyos y críticas en el oficialismo

Hasta voces del Centro Democrático, como la de la senadora María Clara Posada, elevaron su queja por lo que propone el proyecto de ley.

“No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad”, señaló al principio de su publicación vía X la congresista, que al final destacó: “Celebro los beneficios a la inversión que trae la Ley de Rescate Fiscal, así como la reducción del 20% en el gasto de nómina, 50% en contratistas, la reducción progresiva a la renta corporativa del 35% al 31% y el recorte de eventos, pauta oficial y gastos no esenciales”.

La senadora María Clara Posada (Centro Democrático) no apoyará el proyecto de ley de reajuste económico - crédito @MaclaPosada/X
La senadora María Clara Posada (Centro Democrático) no apoyará el proyecto de ley de reajuste económico - crédito @MaclaPosada/X

Por su parte, la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, también rechazó la radicación del proyecto del ley del Gobierno nacional ante el Congreso, y afirmó que pretende “aumentar los aportes a salud de trabajadores e independientes y disparar del 5 % al 19 % el IVA de la medicina prepagada”.

“¡La crisis del sistema de salud no puede resolverse castigando el bolsillo de los colombianos! No acompañaré estas medidas", dijo la congresista, con el deseo de que se abra la discusión.

La senadora espero que la discusión se abra en el Congreso de la República, pero dejó claro de entrada que no apoyará el acto legislativo del Gobierno nacional - crédito @normahurtados/X

Mientras que del lado del Gobierno nacional, el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez respaldó la iniciativa y mencionó: “La deuda desbordada que heredamos es tan monstruosa que se traga 1 de cada 3 pesos de los ingresos de la nación”.

El congresista de la bancada oficialista recalcó que “para salvar las finanzas públicas, generar empleo y reactivar el país, respaldamos la Ley del Rescate Fiscal que es un paquete de medidas valientes que enfrentan los problemas de raíz”.

“Queremos con este paquete de medidas también mejorar el recaudo del IVA, quitando esas gabelas, exenciones, que benefician a muchos y que afectan la eficacia de este impuesto”, expuso Gómez, pero aclaró que “también vienen medidas de apoyo a los más humildes, a todos los hogares que tengan máximo tres coma cuatro millones de ingreso mensual, les vendrá el reembolso total del IVA, el cheque de diciembre con el reembolso total del IVA sin afectar los beneficios y los reembolsos de IVA a los cuales ya tienen derecho”.

"El futuro de nuestros hijos, de Colombia, de la patria milagro, está en juego por cuenta del legado maldito, la crisis fiscal, la bomba de tiempo que heredó Gustavo Petro", afirmó el congresista que apoya la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X

Al final, y en respaldo a lo que mencionó Gómez, el viceministro Betancur diijo que “en general, dos de cada tres colombianos, es decir, treinta y cinco millones de colombianos, no asumirán una carga de IVA adicional a la que hoy asumen”.

“La canasta básica está fuera de esta discusión. Ni los alimentos esenciales, ni los servicios o bienes relacionados con la salud o con la educación harán parte de esta reforma”, agregó Betancur.

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