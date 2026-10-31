Colombia

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta fue la afortunada que se ganó el ramo de la novia y el inesperado daño que provocó

En las horas posteriores a la boda celebrada en Zipaquirá se fueron conociendo detalles de la boda, incluyendo la curiosa participación de Ornella Sierra en una de las tradiciones más conocidas de este tipo de eventos

La creadora de contenido asistió al matrimonio de la empresaria en Zipaquirá, protagonizando un curioso momento - crédito @ornellasierra y @lamafemendez/Instagram

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El cantante Pipe Bueno y la influencer Luisa Fernanda W llegaron al altar en una de las bodas más esperadas del año dentro del espectáculo colombiano. La ceremonia se celebró la tarde y noche del jueves 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca, un escenario que por su arquitectura subterránea se convirtió en parte central de la estética del evento.

Durante las horas posteriores al matrimonio, ambos artistas fueron tendencia en redes sociales. Varias celebridades que asistieron como invitados compartieron imágenes y videos de los momentos más destacados de la jornada, desde el ingreso de la pareja hasta las dinámicas tradicionales que se desarrollaron ya avanzada la fiesta.

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Entre los asistentes se encontraban celebridades de la música, la farándula y el entretenimiento digital colombiano, todas ellas con algún tipo de vínculo con los novios o con sus círculos cercanos.

La fiesta posterior a la ceremonia religiosa se realizó en el recinto Arena MX, propiedad de los recien casados ubicada en Cajicá - crédito @luisafernandaw/Instagram
La fiesta posterior a la ceremonia religiosa se realizó en el recinto Arena MX, propiedad de los recién casados, ubicada en Cajicá - crédito @luisafernandaw/Instagram

Uno de los episodios que más circulación alcanzó en los días posteriores fue protagonizado por la creadora de contenido Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y una conocida de larga data de los recién casados, pues durante 2024 estuvo vinculada a rumores de una relación sentimental con Miguel Bueno, hermano de Pipe y también cantante y participante del formato de telerrealidad.

Los rumores sobre un presunto noviazgo entre ambos se intensificaron luego de que concluyera el reality show, aunque Sierra aclaró en su momento que nunca existió una relación amorosa, pese a la cercanía que mostraron durante ese periodo.

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Tras la salida de ambos del programa, el vínculo se mantuvo como una amistad que los llevó a coincidir en distintos proyectos y ciudades del país, destacando la apareción de Ornella en el videoclip de Fan de tus ojos, tema de Miguel publicado justo después de su participación en La casa de los famosos.

El lanzamiento del ramo que se volvió viral

La creadora de contenido asistió a la Catedral de Sal acompañada por su pareja, el ingeniero Humberto Vargas - crédito @ornellasierra/Instagram
La creadora de contenido asistió a la Catedral de Sal acompañada por su pareja, el ingeniero Humberto Vargas - crédito @ornellasierra/Instagram

Sierra, conocida en redes sociales como “La Barbie costeña”, asistió a la boda junto a su pareja, Humberto Vargas, ingeniero mecánico y empresario del sector de eventos con quien mantiene una relación desde finales de 2025.

Ornella, junto a un grupo de mujeres invitadas al matrimonio en Zipaquirá, participaron del lanzamiento del ramo por parte de la recién casada, una de las tradiciones más populares en las bodas. El video publicado por varias cuentas desde distintos ángulos evidenció el momento en que Luisa Fernanda W lo lanzó al aire, a la espera de que alguna de las otras mujeres lo atrapara.

Cuando Luisa Fernanda W lanzó el ramo nupcial y Ornella Sierra lo atrapó, esta desprendió las flores al sacudir el arreglo por la emoción, hecho que no pasó desapercibido en redes sociales - crédito @ornellasierra/Instagram
Cuando Luisa Fernanda W lanzó el ramo nupcial y Ornella Sierra lo atrapó, esta desprendió las flores al sacudir el arreglo por la emoción, hecho que no pasó desapercibido en redes sociales - crédito @ornellasierra/Instagram

Ornella logró atraparlo, pero, más allá de quedarse con el ramo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que, en medio de la emoción, la influenciadora agitó el arreglo floral con tanta fuerza que terminó por dañarlo, puesto que las flores se fueron cayendo al suelo con cada movimiento de su brazo.

“Y ahí mismito se me dañó por la emoción”, escribió Sierra en la publicación que compartió a través de Instagram, en la que revivió uno de los momentos más comentados de la celebración y que se convirtió en tema de conversación entre los internautas.

La pareja de Ornella tampoco se salvó de las reacciones de los usuarios en redes sociales. Una vez que Humberto Vargas publicó en su cuenta de Instagram algunas de sus fotografías acompañado de Ornella en el interior de la Catedral de Sal, en los comentarios de esa publicación le advirtieron a Vargas que, tras lo ocurrido horas más tarde en la fiesta, era cuestión de tiempo para que diera el siguiente paso con Sierra.

Los usuarios en redes sociales pidieron a Humberto Vargas una propuesta de matrimonio para Ornella Sierra luego de que se ganara el ramo de la novia - crédito @hvargas8/Instagram
Los usuarios en redes sociales pidieron a Humberto Vargas una propuesta de matrimonio para Ornella Sierra luego de que se ganara el ramo de la novia - crédito @hvargas8/Instagram

“Manitoooo le cayó el ramo, ya sabes!!!”, escribió uno de los comentaristas, en alusión directa a la tradición que indica que la mujer que atrapa el ramo de novia será la próxima en casarse. Otro usuario agregó: “Se viene la bodaaaaaaaaaa sí señor… amoooo”.

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