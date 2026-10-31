Deportes

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

El cuadro de los “Tricky Trees” (Árboles Astutos) tendrá una dura visita en Londres y con el defensor de la selección Colombia en acción

Guardar
Daniel Muñoz se consolida como uno de los titulares en la Premier League-crédito imágenes en acción vía Andrew Couldridge/REUTERS
Daniel Muñoz se consolida como uno de los titulares en la Premier League-crédito imágenes en acción vía Andrew Couldridge/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Brentford ante el Nottingham Forest de Daniel Muñoz por la fecha 9 de la Premier League.

El partido se jugará el 31 de octubre de 2026 a partir de las 10:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Gtech Community de Londres y se podrá ver a través de la aplicación de Disney Plus Premium.

En Infobae Colombia podrá seguir lo que será la previa del juego, con la figura de la “Tricolor” como protagonista y los 90 minutos del partido.

12:25 hsHoy

¡Se viene un partidazo! Chelsea y Manchester United jugarán en Stamford Bridge

Moisés Caicedo en el calemtamiento del Chelsea-crédito David Klein/REUTERS
Moisés Caicedo en el calemtamiento del Chelsea-crédito David Klein/REUTERS

El duelo entre los “Blues” y los “Diablos Rojos” trae un condimento especial para el duelo del Nottingham Forest, ya que en caso de que el equipo dirigido por Michael Carrick pierda en su visita a Stamford Bridge y los dirigiidos por Oliver Glasner ganen a segunda hora, podría estar colocando al histórico de Inglaterra en los puestos del descenso.

También el juego entre Tottenham y Crystal Palace (12:30 p. m. hora de Colombia) será clave para el cuadro de Muñoz.

Bruno Fernandes es el llamado a liderar al Manchester United para sacarlo de la crisis deportiva-crédito imágenes en acción vía Peter Cziborra/REUTERS
Bruno Fernandes es el llamado a liderar al Manchester United para sacarlo de la crisis deportiva-crédito imágenes en acción vía Peter Cziborra/REUTERS
12:14 hsHoy

Estadísticas de Daniel Muñoz con el Nottingham Forest en la temporada 2026-2027 en la Premier League

Daniel Muñoz en un partido del Nottingham Forest-crédito imágenes en acción vía Reuters/Andrew Boyers
Daniel Muñoz en un partido del Nottingham Forest-crédito imágenes en acción vía Reuters/Andrew Boyers

El defensor de la selección Colombia ya jugó 6 partidos en 474 minutos de la Premier League y realizó una asistencia. Fue en el empate a un gol ante Ipswich Town en el Portman Road, el 23 de octubre de 2026.

  • 23 de octubre de 2026 - Premier League: 90 minutos y asistencia en el Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest
11:54 hsHoy

Daniel Muñoz explicó el motivo por el cual fichó por el Nottingham Forest: “Me genera mucho respeto”

El exdefensor de Atlético Nacional y gran figura de la selección Colombia se reencontrará con el técnico austriaco Oliver Glasner

El exdefensor del Crystal Palace al llegar a su segunda aventura-crédito @officialnffc/Instagram

El 31 de agosto de 2026, Nottingham Forest completó el fichaje del defensor Daniel Muñoz, procedente de Crystal Palace.

Leer la nota completa
11:33 hsHoy

Daniel Muñoz quiere ayudar a evitar el descenso de su equipo

El cuadro de Oliver Glasner quiere salir de la zona del descenso-crédito imágenes en acción vía Andrew Couldridge/REUTERS
El cuadro de Oliver Glasner quiere salir de la zona del descenso-crédito imágenes en acción vía Andrew Couldridge/REUTERS

Duelo clave por la permanencia en la Premier League de Inglaterra: en primer lugar, las “Abejas” (apodo del Brentford) viene de una racha de cuatro partidos sin ganar, desde su goleada al Chelsea por 3-0, el 18 de septiembre de 2026.

En su más reciente salida por el campeonato inglés, los dirigidos por el irlandés Keith Andrews empataron a un gol ante el Hull City FC en el MKM Stadium, el 25 de octubre de 2026.

El escocés Oliver McBurnie adelantó a los “Tigres” desde la vía del punto penal al 24, pero en el segundo tiempo, el burkinés Dango Ouattara al 63 empató las acciones de juego.

Por su parte, el Nottingham Forest empató a un gol ante el Ipswich Town en el Portman Road, el 23 de octubre de 2026. El equipo de Daniel Muñoz se colocó en ventaja gracias a Neco Williams al minuto 13 de partido, pero el paraguayo Julio Enciso empató las acciones de partido.

En lo que se refiere al último duelo que jugaron, hay que ir al 25 de enero de 2026 en el mismo estadio donde se verán las caras: allí, Nottingham Forest ganó a domicilio por 0-2 con los goles del brasileño Igor Jesús al 12 de partido y del nigeriano Taiwo Awoniyi al 79.

Temas Relacionados

EN VIVODaniel MuñozNottingham ForestBrentford vs. Nottingham ForestPremier LeagueColombia-Deportes

Últimas noticias

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

El equipo dirigido por Sebastián Viera sigue haciendo cuentas pese a que algunos resultados y combinaciones matemáticas lo dan por eliminado de las finales de Navidad

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

La tutela de un hincha logró impedir que el equipo continuara prohibiendo a los aficionados mensajes en contra de la institución, los jugadores, directivos o incluso de entidades como Sencia y el Distrito

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

Esto le falta a Atlético Nacional para asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2027: lo puede definir en los próximos días

Debido a la ventaja del verde en la tabla de la reclasificación, se encontraría a muy poco de lograr el primer objetivo en la Liga BetPlay, pues el segundo es conseguir la estrella

Esto le falta a Atlético Nacional para asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2027: lo puede definir en los próximos días

Juan Pablo Montoya cree que el campeonato de Fórmula 1 se cierra en México: “Antonelli va a ganar todas las carreras”

El colombiano atribuyó el reciente triunfo en Austin a que Mercedes adaptó el nuevo paquete aerodinámico a las necesidades del líder y anticipó que competirá sin restricciones de puntos en las próximas fechas

Juan Pablo Montoya cree que el campeonato de Fórmula 1 se cierra en México: “Antonelli va a ganar todas las carreras”

AC Milan vs. Inter: hora y dónde ver en Colombia el clásico italiano de la Serie A

El llamado "Derby della Madonnina" enfrentará a dos equipos con realidades diferentes en la tabla de posiciones, producto de la campaña irregular de los rossoneri

AC Milan vs. Inter: hora y dónde ver en Colombia el clásico italiano de la Serie A

ÚLTIMAS NOTICIAS

Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

Un entrenamiento breve mejora la detección de rostros creados con IA

Mitomanía: qué hay detrás de la mentira patológica y su impacto en los vínculos personales

Violento intento de usurpación de la Villa Olímpica de Santa Fe: hay 8 detenidos

S&P advirtió que la calificación de crédito de Meta podría bajar por su gasto en IA

INFOBAE AMÉRICA

Universidad de Costa Rica rechaza recorte de USD 17.7 millones a universidades públicas y advierte posible acción ante la Sala IV

Universidad de Costa Rica rechaza recorte de USD 17.7 millones a universidades públicas y advierte posible acción ante la Sala IV

El cementerio de Los Ilustres en San Salvador que se convierte en museo a cielo abierto con recorridos nocturnos

Nicaragua exportó más de 50,000 ejemplares de fauna exótica hacia Asia, Europa y Norteamérica

Honduras registra ocho casos de chikungunya y alerta por transmisión comunitaria cerca de Nicaragua

La policía estatal de Nueva York asumirá las investigaciones por agresión sexual en Cornell

DEPORTES

Se develó el sorpresivo voto de Lionel Messi para el Trofeo Kopa en la premiación del Balón de Oro

Se develó el sorpresivo voto de Lionel Messi para el Trofeo Kopa en la premiación del Balón de Oro

Aldosivi descendió de la Liga Profesional: el cruce del DT con un periodista que le hizo una agresiva pregunta entre lágrimas

Escándalo con un tenista argentino en Guayaquil: se hartó del estado de la cancha y abandonó el partido

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Comienzan los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los primeros de la historia en África: calendario, cómo verlos y la delegación argentina