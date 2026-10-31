Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz se consolida como uno de los titulares en la Premier League-crédito imágenes en acción vía Andrew Couldridge/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Brentford ante el Nottingham Forest de Daniel Muñoz por la fecha 9 de la Premier League.

El partido se jugará el 31 de octubre de 2026 a partir de las 10:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Gtech Community de Londres y se podrá ver a través de la aplicación de Disney Plus Premium.

En Infobae Colombia podrá seguir lo que será la previa del juego, con la figura de la “Tricolor” como protagonista y los 90 minutos del partido.