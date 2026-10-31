Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: siga el minuto a minuto del partido de Daniel Muñoz

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Brentford ante el Nottingham Forest de Daniel Muñoz por la fecha 9 de la Premier League.
El partido se jugará el 31 de octubre de 2026 a partir de las 10:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Gtech Community de Londres y se podrá ver a través de la aplicación de Disney Plus Premium.
En Infobae Colombia podrá seguir lo que será la previa del juego, con la figura de la “Tricolor” como protagonista y los 90 minutos del partido.
¡Se viene un partidazo! Chelsea y Manchester United jugarán en Stamford Bridge
El duelo entre los “Blues” y los “Diablos Rojos” trae un condimento especial para el duelo del Nottingham Forest, ya que en caso de que el equipo dirigido por Michael Carrick pierda en su visita a Stamford Bridge y los dirigiidos por Oliver Glasner ganen a segunda hora, podría estar colocando al histórico de Inglaterra en los puestos del descenso.
También el juego entre Tottenham y Crystal Palace (12:30 p. m. hora de Colombia) será clave para el cuadro de Muñoz.
Estadísticas de Daniel Muñoz con el Nottingham Forest en la temporada 2026-2027 en la Premier League
El defensor de la selección Colombia ya jugó 6 partidos en 474 minutos de la Premier League y realizó una asistencia. Fue en el empate a un gol ante Ipswich Town en el Portman Road, el 23 de octubre de 2026.
- 23 de octubre de 2026 - Premier League: 90 minutos y asistencia en el Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest
El 31 de agosto de 2026, Nottingham Forest completó el fichaje del defensor Daniel Muñoz, procedente de Crystal Palace.
Daniel Muñoz quiere ayudar a evitar el descenso de su equipo
Duelo clave por la permanencia en la Premier League de Inglaterra: en primer lugar, las “Abejas” (apodo del Brentford) viene de una racha de cuatro partidos sin ganar, desde su goleada al Chelsea por 3-0, el 18 de septiembre de 2026.
En su más reciente salida por el campeonato inglés, los dirigidos por el irlandés Keith Andrews empataron a un gol ante el Hull City FC en el MKM Stadium, el 25 de octubre de 2026.
El escocés Oliver McBurnie adelantó a los “Tigres” desde la vía del punto penal al 24, pero en el segundo tiempo, el burkinés Dango Ouattara al 63 empató las acciones de juego.
Por su parte, el Nottingham Forest empató a un gol ante el Ipswich Town en el Portman Road, el 23 de octubre de 2026. El equipo de Daniel Muñoz se colocó en ventaja gracias a Neco Williams al minuto 13 de partido, pero el paraguayo Julio Enciso empató las acciones de partido.
En lo que se refiere al último duelo que jugaron, hay que ir al 25 de enero de 2026 en el mismo estadio donde se verán las caras: allí, Nottingham Forest ganó a domicilio por 0-2 con los goles del brasileño Igor Jesús al 12 de partido y del nigeriano Taiwo Awoniyi al 79.