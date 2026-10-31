Una bandeja paisa saldrá más cara con la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella, según Daniel Quintero: “La Patria Milagro”

Según Daniel Quintero, el incremento proyectado por plato alcanza los $1.500 y depende de la capacidad de absorción de cada restaurante - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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Un mensaje publicado por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero en la que el exfuncionario planteó que una bandeja paisa pasaría de $14.900 a $16.400, una diferencia de $1.500 o 10,1%, en caso de que el Congreso apruebe la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El proyecto, radicado el jueves 29 de octubre de 2026 bajo el número 477 de 2026 Cámara, propone llevar a la tarifa general del 19% de impuesto al valor agregado (IVA) varios alimentos que hoy están excluidos del tributo o pagan una tasa reducida del 5%.

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Su entrada en vigencia está prevista para el 1 de enero de 2028, siempre que complete el trámite legislativo y sea sancionado. Ley de Rescate Económico del presidente De la Espriella: lista de productos y otros que pagarían IVA del 19%

La cifra incluida en la pieza gráfica representa una subida inferior al 19% porque el impuesto no recaería sobre todos los ingredientes del plato. Además, el efecto final dependería de las cantidades, el origen de los insumos, el precio de compra de cada restaurante y la proporción del gravamen que sea trasladada al consumidor.

El aumento mostrado equivale a $1.500 por plato

El precio de la bandeja paisa aumentará de $14.900 a $16.400 si el Congreso aprueba la ley de rescate Económico - crédito @QuinteroCalle/X

El cálculo de la imagen es directo: de $14.900 a $16.400 hay un incremento de $1.500. Sobre el precio inicial, esa variación equivale a 10,07%.

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Si el valor completo de $14.900 estuviera excluido del IVA y luego quedara gravado con la tarifa general del 19%, el precio teórico ascendería a $17.731. Es decir, el alza sería de $2.831. La proyección gráfica queda $1.331 por debajo de ese escenario, lo que sugiere que solo una parte de los componentes de la preparación asumiría el nuevo impuesto.

El impacto tampoco tendría que trasladarse de forma automática al precio de venta. Un establecimiento podría absorber una parte del mayor costo, aunque esa decisión dependería de sus márgenes, los precios de los proveedores y la competencia en el sector gastronómico.

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Sin embargo, este precio variaría de acuerdo a la ciudad en la que se compre este plato típico, un ejemplo claro es Bogotá en donde una bandeja paisa está entre $30.000 y $50.000.

Fríjoles, aguacate y otros insumos podrían quedar gravados con el 19%

Los fríjoles secos y el aguacate forman parte de los alimentos que pagarán la tarifa general del impuesto - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La iniciativa contempla que frutas, hortalizas frescas y legumbres secas que hoy tienen exclusión tributaria pasen a la tarifa general. En ese grupo aparecen tomate, cebolla, ajo, repollo, zanahoria, pepino, banano, coco, cítricos, uvas, miel y sal, además de determinadas semillas y abonos.

Para una bandeja paisa, el cambio podría alcanzar ingredientes como los fríjoles secos y el aguacate, según la clasificación arancelaria y la presentación comercial de cada producto. También podría tener efectos indirectos en la cadena de producción por el gravamen a ciertos insumos agropecuarios.

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La reforma propone además que alimentos que actualmente pagan 5% de IVA, como café tostado, azúcar, avena, harinas, pastas, chocolate de mesa y determinados aceites, comiencen a tributar al 19%. En esos casos, el salto de 5% a 19% no implica un aumento final de 14%, sino de cerca de 13,3% sobre el precio que ya incluye el impuesto reducido.

Arroz y otros alimentos conservarían el tratamiento tributario

El arroz, la papa, la yuca y los productos lácteos conservarán sus beneficios fiscales en la propuesta - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El proyecto mantendría beneficios tributarios para varios productos de consumo habitual. Entre ellos están el arroz, la papa, la yuca, el pan, algunos granos, el pescado y los lácteos, de acuerdo con la información publicada sobre el articulado.

Por esa razón, el arroz que acompaña la preparación de la imagen no debería sumar IVA bajo las modificaciones conocidas de la propuesta. El efecto sobre cada bandeja dependerá de cuánto represente dentro de su costo cada ingrediente gravado y cada alimento que conserve la exclusión.

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La pieza tampoco detalla el peso de la porción, la receta exacta, los precios mayoristas ni la participación de cada producto en los $14.900 iniciales. Esos datos son necesarios para establecer si el salto a $16.400 corresponde a una estimación verificable para un negocio específico o a una proyección ilustrativa.

La devolución de IVA sería parte de la propuesta oficial

La iniciativa contempla devolver todo el IVA a 19 millones de colombianos de menores ingreso - crédito Prosperidad Social

El Gobierno plantea un mecanismo de devolución para hogares de menores ingresos. Según la información divulgada sobre la iniciativa, 19 millones de colombianos recibirían la devolución total del IVA pagado, mientras que otros 16,5 millones obtendrían hasta el 50%.

El proyecto deberá pasar por los debates en la Cámara de Representantes y el Senado. Durante ese proceso, los congresistas podrán modificar las disposiciones sobre los bienes excluidos, la tarifa del IVA y el sistema de compensaciones antes de una eventual aprobación.

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