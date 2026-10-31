Colombia

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

El equipo Verdolaga compartió imágenes de la celebración en su sede, donde jugadores y futbolistas de las inferiores cambiaron el uniforme por personajes de cine y cultura popular

El club publicó un video desde su sede con los atuendos que eligieron integrantes del plantel profesional y de las divisiones inferiores durante la celebración del 31 de octubre - crédito @NOTICIASDEVERDE/ X

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La sede de Atlético Nacional tuvo una jornada distinta este 31 de octubre. En lugar de la indumentaria de entrenamiento, varios integrantes del plantel profesional y de las divisiones inferiores aparecieron caracterizados para celebrar Halloween con disfraces, en una publicación que el club compartió en sus redes sociales.

“Nuestra sede ha sido invadida 😱 ¿Alguien sabe dónde están nuestros jugadores?”, escribió la institución junto a las imágenes, en las que futbolistas y jóvenes de las inferiores posaron con máscaras, pelucas y trajes inspirados en personajes de películas, oficios y figuras de la cultura popular.

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La dinámica permitió identificar a algunas de las figuras más reconocidas del equipo, aunque varias identidades quedaron ocultas bajo máscaras y maquillajes. Entre los primeros en aparecer estuvo James Rodríguez, quien eligió una caracterización inspirada en el Joker, también conocido como el Guasón, en la película Escuadrón Suicida.

El mediocampista lució una camisa blanca, corbata morada y el rostro pintado de blanco. El traje estuvo acompañado por una peluca verde, uno de los elementos más reconocibles del personaje. La elección del futbolista llamó la atención entre los seguidores del club, que reaccionaron a la publicación con mensajes y comentarios sobre los atuendos de los jugadores.

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Figuras de Atlético Nacional cambiaron el uniforme por disfraces para Halloween - crédito @nacionaloficial/ Instagram
Figuras de Atlético Nacional cambiaron el uniforme por disfraces para Halloween - crédito @nacionaloficial/ Instagram

James Rodríguez apareció caracterizado como el Joker

El disfraz de James Rodríguez tuvo referencias a una de las versiones cinematográficas del villano de Batman. La combinación de la camisa blanca, la corbata en tono morado y el maquillaje facial permitió reconocer al jugador pese a que parte de la actividad estuvo marcada por el juego de ocultar las identidades de los integrantes del plantel.

La publicación de Atlético Nacional mostró que la celebración reunió a jugadores de diferentes categorías del club. Algunos optaron por disfraces completos, mientras otros utilizaron máscaras que hicieron más difícil saber quiénes estaban detrás de los personajes.

James Rodríguez apareció caracterizado como el Joker en la celebración de Halloween - crédito @nacionaloficial/ Instagram
James Rodríguez apareció caracterizado como el Joker en la celebración de Halloween - crédito @nacionaloficial/ Instagram

El contenido fue compartido durante una fecha especial en Colombia, donde las celebraciones de Halloween suelen incluir actividades familiares, disfraces y encuentros en instituciones educativas, empresas y espacios deportivos. El club se sumó a la jornada con una producción interna en la que participaron integrantes de la plantilla y de las divisiones juveniles.

La imagen de James como el Joker fue una de las más comentadas por los usuarios. Su aparición se produjo después de que el equipo preguntara a sus seguidores si podían reconocer a los futbolistas que habían quedado transformados por los atuendos.

Mateus Uribe eligió el vestido de Blancanieves

Otro de los disfraces que generó reacciones fue el de Mateus Uribe, quien apareció vestido como Blancanieves. El centrocampista utilizó el clásico vestido de la princesa de Disney, con tonos azul, rojo y amarillo, y añadió una peluca negra para completar el personaje.

Uribe también llevó un muñeco y una manzana en las manos, accesorios asociados con la historia de Blancanieves. La elección contrastó con los disfraces de terror y personajes enmascarados que también aparecieron en la publicación de Atlético Nacional.

Mateus Uribe eligió un disfraz de Blancanieves para la jornada de Halloween - crédito @nacionaloficial / Instagram
Mateus Uribe eligió un disfraz de Blancanieves para la jornada de Halloween - crédito @nacionaloficial / Instagram

El jugador se sumó así a una jornada en la que los integrantes del plantel dejaron por un momento la rutina deportiva. La actividad incluyó representaciones de personajes de cine y televisión, además de trajes de soldados, payasos y otras figuras que no pudieron ser identificadas por completo debido a que cubrían sus rostros.

Edwin Cardona se vistió como vendedor de Vive 100

Edwin Cardona optó por un disfraz relacionado con una figura habitual de las calles colombianas. El volante apareció con un uniforme semejante al de los vendedores ambulantes de Vive 100, una bebida energizante, y complementó su atuendo con una peluca rubia.

La caracterización fue asociada por algunos seguidores con el estilo de Carlos “el Pibe” Valderrama, debido al color y volumen de la peluca. Cardona posó con el uniforme y se convirtió en otro de los jugadores reconocidos en las imágenes difundidas por el club.

La publicación también dejó ver a Simón Rojas, integrante de las inferiores de Atlético Nacional, vestido como piloto de avión. El joven ha sido mencionado en redes sociales durante las últimas semanas por versiones que lo vinculan sentimentalmente con Dulce Ospina, hija del exarquero de la Selección Colombia David Ospina.

Edwin Cardona se vistió como vendedor de Vive 100 para celebrar Halloween - crédito @nacionaloficial/ Instagram
Edwin Cardona se vistió como vendedor de Vive 100 para celebrar Halloween - crédito @nacionaloficial/ Instagram

En las fotos y videos difundidos por la institución aparecieron otros futbolistas con trajes de soldados, payasos y personajes con máscaras. Sin embargo, no todos pudieron ser identificados por los seguidores, precisamente porque varios eligieron cubrirse el rostro como parte de sus disfraces.

La iniciativa se realizó en medio de las actividades habituales de la institución durante el 31 de octubre. Las figuras del plantel participaron de la celebración con trajes que se alejaron de los colores verde y blanco que identifican al equipo.

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