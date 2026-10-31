Colombia

Jennifer Pedraza recordó cuando el presidente Abelardo de La Espriella se refirió a su propuesta de reducir el IVA: “Al 8%”

La senadora se unió al periodista Steven Liévano, que hizo una recopilación de declaraciones del jefe de Estado y el vicepresidente José Manuel Restrepo

El jefe de Estado concedió la entrevista a revista Semana, y la congresista volvió a compartirla tras las reacciones en contra de algunos sectores políticos luego de la radicación del proyecto de ley de rescate económico - crédito @JenniferPedraz/X
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La radicación de la Ley de Rescate Económico abrió una nueva discusión en redes sociales, donde usuarios difundieron videos de campaña en los que el hoy presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo rechazaban aumentos tributarios y defendían una reducción de impuestos.

A la grabación se sumó otra entrevista que compartió la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), y que recordó una declaración que el hoy jefe de Estado entregó en charla con revista Semana antes de asumir de manera oficial la Presidencia de la República.

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“Esto decía @ABDelaespriella sobre el IVA antes: “hay que bajarlo al 8%”. Ahora presenta una Reforma Tributaria que lo sube al 19% para frutas y verduras frescas, café en grano, maíz, sal, abonos, plaguicidas, tractores, computadores, celulares y paneles solares, etc.”, destacó Pedraza en un mensaje que compartió vía X, y como parte de las reacciones en contra por el proyecto de ley que lidera el Ministerio de Hacienda.

@JenniferPedraz/X
Pedraza se unió a las voces de protesta en el Congreso que rechazaron el proyecto de ley de reajuste fiscal que impulsa el Gobierno nacional de Abelardo de la Espriella - @JenniferPedraz/X

“¿Por qué no poner también, Jairo, el IVA al 8 % para todos los, los productos? ¿Qué genera eso? Consumo y empleo”, dijo en esa ocasión De la Espriella.

El video que replicó Pedraza se suma a la recopilación publicada en la misma red social por el periodista Steven Liévano, que reunió fragmentos de entrevistas y declaraciones públicas de ambos funcionarios antes de la llegada del actual Gobierno.

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El material comenzó a circular luego de que el Ejecutivo presentara al Congreso su proyecto de ajuste fiscal.

La iniciativa, que el Gobierno incluyó dentro de su denominada Operación Rescate, contempla medidas de recorte del gasto público y cambios en materia de ingresos. Desde el Ministerio de Hacienda, la propuesta fue presentada como un mecanismo para garantizar la viabilidad económica del país.

El video lo compartió el hoy presidente en su cuenta de X el 12 de abril de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Bajar impuestos, nunca subirlos”, dijo De La Espriella en campaña

Uno de los fragmentos difundidos corresponde a una declaración de De La Espriella durante la campaña presidencial, cuando afirmó que “Colombia no necesita más impuestos”.

El pronunciamiento ocurrió en medio de las movilizaciones de abril de 2025 por los incrementos en los avalúos catastrales.

En otra entrevista, al ser consultado sobre el impuesto al patrimonio, el entonces candidato dijo que lo eliminaría. También respondió a una pregunta sobre una eventual reforma tributaria.

El periodista Steven Liévano recopiló las declaraciones en las que no quedaron bien parados el presidente y el vicepresidente de Colombia luego de anunciar la radicación ante el Congreso del proyecto de ley de rescate económico - crédito @StevenLievano/X

“Yo quiero una reforma tributaria para bajar los impuestos, que es distinto. Bajar impuestos, nunca subirlos”, afirmó De la Espriella en esa ocasión.

Mientras que en una declaración posterior al diario El Tiempo, De La Espriella reiteró que el país requería reducir el tamaño del Estado, disminuir los impuestos y ofrecer garantías físicas y jurídicas a los inversionistas.

Restrepo había dicho que no había margen para elevar IVA o renta

La compilación también incluye una entrevista concedida por el vicepresidente José Manuel Restrepo a Caracol Radio.

En esa conversación, el hoy vicepresidente fue interrogado sobre la posibilidad de una reforma tributaria y un eventual aumento de impuestos.

“No hay espacio en este momento para subir los impuestos”, respondió Restrepo, y añadió que la tributación corporativa, el impuesto de renta para personas naturales y el IVA ya habían llegado a niveles altos.

Restrepo compartió el video de la entrevista que concedió junto a Abelardo de la Espriella al diario El Tiempo el 19 de junio de 2026 - crédito @jrestrp/X

“En IVA, no es posible subir más, estamos también en tope”, expresó entonces el funcionario del Gobierno nacional.

Sus palabras volvieron a circular en medio de las críticas a algunos puntos de la Ley de Rescate Económico, entre ellos las modificaciones al Impuesto sobre las Ventas (IVA), los cambios en aportes a salud y los ajustes en la base para declarar renta.

Una publicación de 2025 volvió a ser compartida en redes sociales

Otro de los mensajes retomados corresponde a una publicación de De La Espriella del 9 de diciembre de 2025.

En ese momento, el entonces candidato celebró el hundimiento de una reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Colombia no necesita más impuestos, los ciudadanos que más trabajan merecen un respiro tributario”, escribió al compartir un video del entonces senador Mauricio Gómez Amín.

De la Espriella, una vez más, volvió a decir cuando aún era candidato a la Presidencia: "Colombia no necesita más impuestos" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
De la Espriella, una vez más, volvió a decir cuando aún era candidato a la Presidencia: "Colombia no necesita más impuestos" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la misma publicación, De La Espriella propuso optimizar el Estado, impulsar los sectores productivos y fortalecer la articulación con el empresariado como alternativas para mejorar la economía.

Las grabaciones se suman a los cuestionamientos que enfrenta el Gobierno por el contenido del proyecto fiscal, que deberá surtir su trámite en el Congreso, donde las bancadas definirán sus posiciones frente a los recortes de gasto y las modificaciones tributarias incluidas en el texto.

Cuando el hoy ministro de Comercio Mauricio Gómez Amín era congresista del Partido Liberal, De la Espriella celebró a finales de diciembre de 2025 (cuando hasta ahora oficializaba su candidatura presidencial) que se hundió la reforma tributaria de Petro, y dijo una vez más que Colombia no necesita más impuestos" - crédito @MauricioGomezCO/X

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