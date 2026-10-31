Melissa Gutiérrez respondió a quienes la acusaron de “monetizar” su dolor tras la muerte de su bebé: “Me dio muy duro”

La creadora de contenido afirmó que la grabación fue tomada en un parque infantil, donde se sintió afectada al observar a otros niños - crédito @melisagutierrez7/ Instagram

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Melissa Gutiérrez respondió a los cuestionamientos que recibió en redes sociales por compartir contenido sobre el duelo que atraviesa tras la muerte de su bebé. La creadora de contenido aseguró que sus publicaciones reflejan una realidad que aún enfrenta junto a su pareja, Jordan García, y rechazó las críticas de quienes consideraron que busca obtener beneficios económicos con ese proceso.

La aspirante a La casa de los famosos Colombia publicó recientemente un video en el que aparece apoyando la cabeza sobre el hombro de García. La imagen iba acompañada por la frase: “Conmigo siempre tendrás un hombre donde apoyarte”.

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El contenido despertó comentarios de usuarios que cuestionaron que la pareja continuara publicando en redes sociales después de la pérdida de su hija. Algunas personas señalaron que, en una situación similar, se alejarían de las plataformas y no expondrían momentos de su vida personal.

Ante esas reacciones, Melissa Gutiérrez explicó que la publicación mostraba solo una parte del momento que compartió con su pareja. Según relató, ambos estaban en un parque infantil, donde observar a otros niños le produjo una reacción emocional por la ausencia de su hija.

Melissa Gutiérrez respondió a quienes cuestionaron sus publicaciones tras la muerte de su bebé - crédito @melisagutierrez7/Instagram

El video fue grabado en un parque infantil

La creadora de contenido indicó que la escena que publicó no retrataba una situación de felicidad ajena a su duelo. Por el contrario, explicó que el lugar y lo que vio allí le hicieron recordar la pérdida que sufrió el 18 de septiembre de 2026.

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Gutiérrez relató que, mientras estaba en el parque junto a Jordan García, se quedó mirando a los niños y se sintió afectada. En ese contexto, buscó apoyo en su pareja y rompió en llanto mientras permanecía abrazada a él.

“Si ustedes hubieran visto el video completo, entenderían que estábamos en un parque de niños. Yo estaba viendo a los niños y me dio muy duro”, fue la explicación que entregó al responder a los mensajes que recibió.

La influenciadora recordó a su hija al observar a otros niños durante la salida - crédito @melisagutierrez7/ Instagram

La influenciadora sostuvo que decidió compartir ese fragmento porque hace parte de lo que vive desde el fallecimiento de su bebé. Aclaró que no pretende mostrar una versión ajena al dolor ni convertir la pérdida en un tema ajeno a su experiencia personal.

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Melissa Gutiérrez dijo que sigue en proceso de duelo

La joven ha utilizado sus redes para hablar de las emociones que ha experimentado desde la muerte de su hija. En uno de sus videos, publicado el 28 de octubre, apareció llorando y reconoció que ha atravesado episodios de rabia, tristeza y confusión.

En esa oportunidad, explicó que le pidió a Dios no permitir que el dolor la transformara en una persona que no quiere ser. “Yo ahorita le estaba pidiendo a Dios que no dejara que yo me convirtiera en una versión que no quería ver”, expresó.

La creadora de contenido señaló que intenta encontrar pequeños motivos para continuar con su rutina. En medio de ese proceso, mencionó actividades cotidianas como ordenar su casa, lavar ropa o limpiar un espacio de su hogar, tareas que le ayudaron a aliviar parte de la carga emocional que enfrenta.

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Sin embargo, también reconoció que la ausencia de su hija sigue presente. Gutiérrez relató que conserva en su memoria uno de los momentos más difíciles que atravesó durante la atención médica de la bebé, cuando preguntó por qué no lloraba después del nacimiento.

Melissa recordó uno de los momentos más difíciles durante la atención médica de su bebé - crédito @melisagutierrez7/ Instagram

La influenciadora no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias clínicas de la muerte. Sí manifestó que ha sido un proceso complejo y que trata de afrontarlo con el respaldo de su pareja y de las personas que la acompañan.

Melissa Gutiérrez comunicó el fallecimiento de su bebé a través de una publicación en Instagram. En el carrusel compartió fotografías tomadas en la clínica, donde aparece junto a Jordan García mientras ambos sostienen la mano de la niña.

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Según contó en ese momento, su hija permaneció dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos. La creadora de contenido informó que regresaría a casa sin la bebé y recibió mensajes de apoyo de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento.

Desde entonces, la pareja ha aparecido en publicaciones relacionadas con el duelo. Gutiérrez ha explicado que busca mantenerse cerca de García y que también intenta alentarlo a seguir adelante en medio de la pérdida.

Melissa aseguró que aparecer junto a su pareja no significa que haya superado lo ocurrido - crédito @melisagutierrez7/ Instagram

La respuesta a las críticas llegó un mes y medio después de la muerte de la niña. La influenciadora sostuvo que las emociones no siguen una fórmula única y que mostrar una imagen junto a su pareja no significa que haya dejado atrás lo ocurrido.

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“El dolor sigue ahí. Solo que estoy tratando de seguir”, fue el sentido de su mensaje al explicar que las publicaciones hacen parte de su manera de registrar los momentos que atraviesa.